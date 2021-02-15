https://ria.ru/20210215/misis-1597459635.html

Ученые создали экономичный материал для зарядки гаджетов теплом тела

Ученые создали экономичный материал для зарядки гаджетов теплом тела

Ученые Национального исследовательского технологического университета "МИСиС" (НИТУ "МИСиС") с зарубежными коллегами представили новую экономичную... РИА Новости, 15.02.2021

2021-02-15T08:00

2021-02-15T08:00

2021-02-15T08:57

наука

университетская наука

навигатор абитуриента

рэу имени г. в. плеханова

мисис

технологии

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Ученые Национального исследовательского технологического университета "МИСиС" (НИТУ "МИСиС") с зарубежными коллегами представили новую экономичную электрохимическую ячейку на основе углеродной ткани, сообщила пресс-служба вуза.Модули на основе таких ячеек позволят преобразовать бросовое, попутное тепло в электроэнергию и смогут в перспективе заряжать носимые гаджеты прямо на руке, а автомобильные аккумуляторы – теплом выхлопных газов. Результаты исследования опубликованы в международном научном журнале Sustainability.Развитие технологий прямого преобразования бросового тепла в электроэнергию (термоэлектричество) – одно из передовых направлений развития альтернативной энергетики. Многие ученые считают наиболее перспективными технологии с использованием термоэлектрохимических ячеек (термоячеек), которые позволяют получать энергию от источников с температурой не выше ста градусов Цельсия.Работа термоячеек основывается на так называемом эффекте Зеебека: в замкнутой цепи, состоящей из разнородных проводников, возникает электродвижущая сила (ЭДС), если места контактов имеют разную температуру. Серьезным недостатком уже существующих современных образцов термоячеек является их низкая выходная мощность. Это существенно ограничивает область их применения.Коллектив ученых кафедры функциональных наносистем и высокотемпературных материалов НИТУ "МИСиС" совместно с коллегами из Саратовского государственного технического университета имени Гагарина, РЭУ Плеханова и Университета Нигерии представил новое исследование, посвященное повышению емкости и эффективности термоэлектрохимических ячеек, способных преобразовывать энергию бросового тепла в электрический ток.В частности, разработчики решали проблему перехода от активно изучаемых электродов на основе углеродных нанотрубок к углеродным тканям – материалу более доступному и дешевому. Один грамм нанотрубок стоит примерно 100 рублей, в то время как грамм углеродной ткани – 7,5 рублей.Ученые исследовали два вида конструкций ячеек: обычную электрохимическую ячейку с солевым мостиком и корпусом типа монетной ячейки. В результате экспериментов они обнаружили, что модификация поверхности электродов титаном и оксидом титана может снизить внутреннее сопротивление ячейки на три порядка.В результате, максимальная мощность для углеродного волокна, модифицированного металлическим титаном и оксидом титана, увеличилась до 25,2 мВт / м2, который обеспечивает КПД в 1,37%. Лучший мировой результат для термоячеек составляет около 3%, при этом в них использованы дорогостоящие массивы углеродных нанотрубок "nanoforest", декорированные игольчатыми наночастицами платины.Сегодня научный коллектив работает над дальнейшим повышением мощности полученных термоэлектрических модулей и планирует приступить к созданию опытных прототипов устройств на их основе. опытных прототипов устройств на их основе.

https://ria.ru/20210212/misis-1596967761.html

https://ria.ru/20200827/misis-1576329097.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

университетская наука, навигатор абитуриента, рэу имени г. в. плеханова, мисис, технологии