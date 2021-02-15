https://ria.ru/20210215/minfin-1597497004.html
Мишустин освободил от должности замглавы Минфина Андрея Круглова
Мишустин освободил от должности замглавы Минфина Андрея Круглова
Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил заместителя министра финансов Андрея Круглова от должности в связи с ее сокращением. Соответствующее... РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T11:22
2021-02-15T11:22
2021-02-15T15:48
россия
михаил мишустин
газпром
андрей круглов
политика
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил заместителя министра финансов Андрея Круглова от должности в связи с ее сокращением. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации."Освободить Круглова Андрея Вячеславовича от должности заместителя министра финансов Российской Федерации в связи с сокращением этой должности", — говорится в документе.Круглов был назначен заместителем министра финансов 18 мая 2019 года. До этого, в 2002-2019 годах, занимал различные должности в "Газпроме", в частности возглавлял финансово-экономический департамент и занимал пост зампреда правления.
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россия, михаил мишустин, газпром, андрей круглов, политика