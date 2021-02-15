Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь
Наука
https://ria.ru/20210215/mgppu-1597214366.html
Ученые объяснили, почему педофилы испытывают сексуальное влечение к детям
Ученые объяснили, почему педофилы испытывают сексуальное влечение к детям
Причину сексуального влечения педофилов к детям обнаружили ученые Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ). В ходе... РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T09:00
2021-02-15T17:16
наука
университетская наука
навигатор абитуриента
московский государственный психолого-педагогический университет (мгппу)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/103369/76/1033697608_0:100:2000:1225_1920x0_80_0_0_8b3c2e1430891487f6c3efca8ddb9f63.jpg
МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Причину сексуального влечения педофилов к детям обнаружили ученые Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ). В ходе уникального исследования, использующего широкую выборку, они установили у пациентов с педофилией личностную незрелость, которая способствует смещению сексуального влечения на несовершеннолетних. Статья опубликована в журнале Клиническая и специальная психология.По словам ученых МГППУ, педофилы похожи на детей по уровню психической и эмоциональной зрелости. Именно поэтому они испытывают к ним сексуальное влечение, ведь представление о себе при таком расстройстве отличается более выраженными инфантильными чертами."Выбор предпочитаемого объекта в случае педофилии соответствует образу "я" самого больного. Смыслы сексуальности и сексуальной активности не были у него сформированы. Сексуальность сохраняется инфантильной, то есть с возрастом интересы не меняются и привлекательным объектом для педофила будет не взрослая женщина, а ребенок. Сексуальная активность тоже смещается и уходит в коммуникацию и игровое взаимодействие", – прокомментировал декан факультета "Юридическая психология" МГППУ Николай Дворянчиков.Выявленные особенности частично свойственны и для правонарушителей без педофилии, рассказали эксперты. Это может объясняться тем, что в группу лиц без диагноза попали испытуемые, которым не удалось поставить диагноз педофилии или у которых только формируется расстройство.В ходе исследования ученые впервые использовали оригинальные вербальные и невербальные методики на распознавание эмоций, способности к эмпатии и сопереживанию, умение поставить себя на место другого. Также эксперты впервые работали с большой и уникальной выборкой для такого исследования: участниками стали 87 человек.Полученные результаты, по словам авторов исследования, помогут лучше понять причины криминального поведения личности, совершающих противоправные действия сексуального характера в отношении детей, а также для уточнения диагностических критериев для данной группы лиц. Это позволит повысить эффективность психотерапевтических и психокоррекционных программ, точнее поставить цели и задачи для специалистов, а также отследить эффективность лечения.Работа ученых может стать шагом к новым исследованиям особенностей межличностного взаимодействия, восприятия и понимания эмоциональных состояний при аномальном сексуальном поведении, считают эксперты.
https://ria.ru/20200220/1564971769.html
https://ria.ru/20191226/1562812340.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/103369/76/1033697608_0:0:1778:1333_1920x0_80_0_0_b9aeefcb94400b4efbebcf0df2fb7897.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
университетская наука, навигатор абитуриента, московский государственный психолого-педагогический университет (мгппу)

Ученые объяснили, почему педофилы испытывают сексуальное влечение к детям

09:00 15.02.2021 (обновлено: 17:16 15.02.2021)
 
© Fotolia / Roman Bodnarchuk Ребенок с плюшевым медведем
Ребенок с плюшевым медведем - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
© Fotolia / Roman Bodnarchuk
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Причину сексуального влечения педофилов к детям обнаружили ученые Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ). В ходе уникального исследования, использующего широкую выборку, они установили у пациентов с педофилией личностную незрелость, которая способствует смещению сексуального влечения на несовершеннолетних. Статья опубликована в журнале Клиническая и специальная психология.
По словам ученых МГППУ, педофилы похожи на детей по уровню психической и эмоциональной зрелости. Именно поэтому они испытывают к ним сексуальное влечение, ведь представление о себе при таком расстройстве отличается более выраженными инфантильными чертами.
"Выбор предпочитаемого объекта в случае педофилии соответствует образу "я" самого больного. Смыслы сексуальности и сексуальной активности не были у него сформированы. Сексуальность сохраняется инфантильной, то есть с возрастом интересы не меняются и привлекательным объектом для педофила будет не взрослая женщина, а ребенок. Сексуальная активность тоже смещается и уходит в коммуникацию и игровое взаимодействие", – прокомментировал декан факультета "Юридическая психология" МГППУ Николай Дворянчиков.
Агрессивный мужчина в лифте - РИА Новости, 1920, 20.02.2020
20 февраля 2020, 09:00Наука
Серийных сексуальных маньяков-убийц классифицировали по "почерку"
Выявленные особенности частично свойственны и для правонарушителей без педофилии, рассказали эксперты. Это может объясняться тем, что в группу лиц без диагноза попали испытуемые, которым не удалось поставить диагноз педофилии или у которых только формируется расстройство.
В ходе исследования ученые впервые использовали оригинальные вербальные и невербальные методики на распознавание эмоций, способности к эмпатии и сопереживанию, умение поставить себя на место другого. Также эксперты впервые работали с большой и уникальной выборкой для такого исследования: участниками стали 87 человек.
Полученные результаты, по словам авторов исследования, помогут лучше понять причины криминального поведения личности, совершающих противоправные действия сексуального характера в отношении детей, а также для уточнения диагностических критериев для данной группы лиц. Это позволит повысить эффективность психотерапевтических и психокоррекционных программ, точнее поставить цели и задачи для специалистов, а также отследить эффективность лечения.
Работа ученых может стать шагом к новым исследованиям особенностей межличностного взаимодействия, восприятия и понимания эмоциональных состояний при аномальном сексуальном поведении, считают эксперты.
Нападение на женщину - РИА Новости, 1920, 26.12.2019
26 декабря 2019, 09:00Наука
Российские психологи исследовали механизмы криминальной агрессии
 
НаукаУниверситетская наукаНавигатор абитуриентаМосковский государственный психолого-педагогический университет (МГППУ)
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:09В ОП призвали Роскомнадзор изучить соцсеть Clubhouse
06:06В Центробанке заявили о серьезном вызове со стороны мошенников
05:39"Коммерсант": в России предложили поднять цены на колбасу
05:13Губернатор Нью-Йорка ответил на обвинения в сокрытии смертей от COVID-19
04:56"Забудем о Курилах": японцы оценили слова Путина об отношениях с Токио
04:44На Сахалине из-за циклона задержали самолеты и закрыли паромную переправу
04:18В 12 регионах превышены недельные пороги заболеваемости ОРВИ
04:15В Приморье число ДТП во время снежного циклона выросло на 70%
04:07Врач рассказал о "гарантийном периоде" позвоночника человека
04:03Противолодочный корабль "Адмирал Трибуц" провел стрельбы в Японском море
03:18Финансист озвучил необходимую сумму вклада для жизни на проценты
03:14Эксперты назвали самые популярные у россиян подарки на 23 февраля
03:11На заводе рассказали о судьбе шестого фрегата проекта 11356
03:07Российский прибор не смог попасть на китайский лунный аппарат
03:01В Киеве признали невозможность отказа от закупок электроэнергии у России
02:37В доме жителя Приморья нашли бочку с раствором масла каннабиса
02:35Аналитики подсчитали доходы фрилансеров в России
02:32Раскрыта опасность звона в ушах
02:17Специалист рассказал, как следить за здоровьем через гаджеты
02:11В десяти странах обнаружен новый штамм коронавируса
Лента новостейМолния