https://ria.ru/20210215/mgppu-1597214366.html
Ученые объяснили, почему педофилы испытывают сексуальное влечение к детям
Ученые объяснили, почему педофилы испытывают сексуальное влечение к детям
Причину сексуального влечения педофилов к детям обнаружили ученые Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ). В ходе... РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T09:00
2021-02-15T09:00
2021-02-15T17:16
наука
университетская наука
навигатор абитуриента
московский государственный психолого-педагогический университет (мгппу)
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МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Причину сексуального влечения педофилов к детям обнаружили ученые Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ). В ходе уникального исследования, использующего широкую выборку, они установили у пациентов с педофилией личностную незрелость, которая способствует смещению сексуального влечения на несовершеннолетних. Статья опубликована в журнале Клиническая и специальная психология.По словам ученых МГППУ, педофилы похожи на детей по уровню психической и эмоциональной зрелости. Именно поэтому они испытывают к ним сексуальное влечение, ведь представление о себе при таком расстройстве отличается более выраженными инфантильными чертами."Выбор предпочитаемого объекта в случае педофилии соответствует образу "я" самого больного. Смыслы сексуальности и сексуальной активности не были у него сформированы. Сексуальность сохраняется инфантильной, то есть с возрастом интересы не меняются и привлекательным объектом для педофила будет не взрослая женщина, а ребенок. Сексуальная активность тоже смещается и уходит в коммуникацию и игровое взаимодействие", – прокомментировал декан факультета "Юридическая психология" МГППУ Николай Дворянчиков.Выявленные особенности частично свойственны и для правонарушителей без педофилии, рассказали эксперты. Это может объясняться тем, что в группу лиц без диагноза попали испытуемые, которым не удалось поставить диагноз педофилии или у которых только формируется расстройство.В ходе исследования ученые впервые использовали оригинальные вербальные и невербальные методики на распознавание эмоций, способности к эмпатии и сопереживанию, умение поставить себя на место другого. Также эксперты впервые работали с большой и уникальной выборкой для такого исследования: участниками стали 87 человек.Полученные результаты, по словам авторов исследования, помогут лучше понять причины криминального поведения личности, совершающих противоправные действия сексуального характера в отношении детей, а также для уточнения диагностических критериев для данной группы лиц. Это позволит повысить эффективность психотерапевтических и психокоррекционных программ, точнее поставить цели и задачи для специалистов, а также отследить эффективность лечения.Работа ученых может стать шагом к новым исследованиям особенностей межличностного взаимодействия, восприятия и понимания эмоциональных состояний при аномальном сексуальном поведении, считают эксперты.
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университетская наука, навигатор абитуриента, московский государственный психолого-педагогический университет (мгппу)
МОСКВА, 15 фев – РИА Новости.
Причину сексуального влечения педофилов к детям обнаружили ученые Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ
). В ходе уникального исследования, использующего широкую выборку, они установили у пациентов с педофилией личностную незрелость, которая способствует смещению сексуального влечения на несовершеннолетних. Статья опубликована в журнале Клиническая и специальная психология
.
По словам ученых МГППУ, педофилы похожи на детей по уровню психической и эмоциональной зрелости. Именно поэтому они испытывают к ним сексуальное влечение, ведь представление о себе при таком расстройстве отличается более выраженными инфантильными чертами.
"Выбор предпочитаемого объекта в случае педофилии соответствует образу "я" самого больного. Смыслы сексуальности и сексуальной активности не были у него сформированы. Сексуальность сохраняется инфантильной, то есть с возрастом интересы не меняются и привлекательным объектом для педофила будет не взрослая женщина, а ребенок. Сексуальная активность тоже смещается и уходит в коммуникацию и игровое взаимодействие", – прокомментировал декан факультета "Юридическая психология" МГППУ Николай Дворянчиков.
Выявленные особенности частично свойственны и для правонарушителей без педофилии, рассказали эксперты. Это может объясняться тем, что в группу лиц без диагноза попали испытуемые, которым не удалось поставить диагноз педофилии или у которых только формируется расстройство.
В ходе исследования ученые впервые использовали оригинальные вербальные и невербальные методики на распознавание эмоций, способности к эмпатии и сопереживанию, умение поставить себя на место другого. Также эксперты впервые работали с большой и уникальной выборкой для такого исследования: участниками стали 87 человек.
Полученные результаты, по словам авторов исследования, помогут лучше понять причины криминального поведения личности, совершающих противоправные действия сексуального характера в отношении детей, а также для уточнения диагностических критериев для данной группы лиц. Это позволит повысить эффективность психотерапевтических и психокоррекционных программ, точнее поставить цели и задачи для специалистов, а также отследить эффективность лечения.
Работа ученых может стать шагом к новым исследованиям особенностей межличностного взаимодействия, восприятия и понимания эмоциональных состояний при аномальном сексуальном поведении, считают эксперты.