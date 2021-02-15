https://ria.ru/20210215/metel-1597472286.html

Исследование: треть москвичей опоздали на работу из-за "черной" метели

Исследование: треть москвичей опоздали на работу из-за "черной" метели

Пришедший в Москву в пятницу снегопад, который уже окрестили "черной" метелью, стал причиной опозданий на работу трети жителей города, говорится в исследовании... РИА Новости, 15.02.2021

2021-02-15T06:53

2021-02-15T06:53

2021-02-15T08:21

москва

происшествия

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Пришедший в Москву в пятницу снегопад, который уже окрестили "черной" метелью, стал причиной опозданий на работу трети жителей города, говорится в исследовании сервиса "Работа.ру", имеющемся в распоряжении РИА Новости.Более половины москвичей (52%), опоздавших на работу из-за непогоды, подверглись некоторым санкциям со стороны руководителей. 16% опрошенных заявили, что из-за опоздания им пришлось дольше задерживаться на работе. 14% респондентов отметили, что писали объяснительную записку о причинах опоздания. Еще 12% сотрудников московских предприятий получили выговор от начальства, а 8% участников исследования руководство пригрозило вычетом денег из зарплаты. 1% опрошенных рассказали, что их опоздание было настолько критичным, что их уволили.Пробки на дорогах за дни снегопада помешали 39% москвичей, 27% респондентов также отметили, что были перебои в работе общественного транспорта, а 20% заметили увеличение числа людей в общественном транспорте. 22% опрошенных указали, что из-за непогоды сильно возросли цены на такси, у 15% возникли трудности в управлении автомобилем, а 2% участников исследования рассказали, что попали в аварию из-за сложных погодных условий. При этом 35% москвичей не сталкивались с транспортными проблемами во время длительной метели.22% участников исследования отметили, что чувствовали недомогание в связи с аномальной погодой. Еще 19% опрошенных указали на снижение работоспособности.При этом, для 85% москвичей "черная" метель прошла без последствий. Однако 10% респондентов отметили, что простудились из-за непогоды, а еще 5% поскользнулись и ушиблись.

https://ria.ru/20210214/sneg-1597432023.html

https://ria.ru/20210213/sneg-1597372741.html

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия