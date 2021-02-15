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В Вологодской области нетрезвый подросток угнал машину у родителей
В Вологодской области нетрезвый подросток угнал машину у родителей
Полицейские задержали нетрезвого подростка, который с товарищем угнал автомобиль у родителей в Череповце после игры на приставке в автогонки, сообщает... РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T16:08
2021-02-15T16:08
2021-02-15T16:11
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череповец
вологодская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 фев – РИА Новости. Полицейские задержали нетрезвого подростка, который с товарищем угнал автомобиль у родителей в Череповце после игры на приставке в автогонки, сообщает пресс-служба УМВД по Вологодской области."Череповецкие госавтоинспекторы задержали подростка, управлявшего автомобилем в состоянии алкогольного опьянения", - сказано в сообщении.По данным пресс-службы, инспекторы ДПС задержали нарушившую правила движения иномарку на Московском проспекте."За рулем транспортного средства находился подросток 2007 года рождения, а на пассажирском сидении находился его школьный друг. Оба подростка были с признаками алкогольного опьянения. В разговоре с сотрудниками полиции несовершеннолетние признались, что играя дома на приставке в гонки, решили по-настоящему прокатиться на автомобиле, который принадлежит маме одного из школьников, которая в это время находилась в командировке", - добавили в полицейском главке.В отношении родителей школьников составлены административные протоколы по ст. 5.35 КоАП РФ "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних", а также протоколы за нарушение комендантского часа.Кроме того, на представителя несовершеннолетнего "водителя" составлен протокол о нахождении в состоянии опьянения несовершеннолетних.
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россия, череповец, вологодская область, происшествия
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 фев – РИА Новости.
Полицейские задержали нетрезвого подростка, который с товарищем угнал автомобиль у родителей в Череповце
после игры на приставке в автогонки, сообщает пресс-служба УМВД по Вологодской области
.
"Череповецкие госавтоинспекторы задержали подростка, управлявшего автомобилем в состоянии алкогольного опьянения", - сказано в сообщении.
По данным пресс-службы, инспекторы ДПС задержали нарушившую правила движения иномарку на Московском проспекте.
"За рулем транспортного средства находился подросток 2007 года рождения, а на пассажирском сидении находился его школьный друг. Оба подростка были с признаками алкогольного опьянения. В разговоре с сотрудниками полиции несовершеннолетние признались, что играя дома на приставке в гонки, решили по-настоящему прокатиться на автомобиле, который принадлежит маме одного из школьников, которая в это время находилась в командировке", - добавили в полицейском главке.
В отношении родителей школьников составлены административные протоколы по ст. 5.35 КоАП РФ
"Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних", а также протоколы за нарушение комендантского часа.
Кроме того, на представителя несовершеннолетнего "водителя" составлен протокол о нахождении в состоянии опьянения несовершеннолетних.