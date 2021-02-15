"Просвещение" и "Герои" запустили марафон "Юнкор России" для школьников
© Фото : пресс-служба ГК "Просвещение" Онлайн-марафон "Юнкор России"
© Фото : пресс-служба ГК "Просвещение"
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Группа компаний "Просвещение" запустила онлайн-марафон "Юнкор России" для школьников 12-17 лет, в рамках которого подростки поборются за возможность участия в проекте "Россия глазами детей", рассказали РИА Новости в пресс-службе "Просвещения".
"Подростки со всех регионов страны смогут попробовать силы в профессиях медиаиндустрии и вступить в состязание за место в команде проекта "Россия глазами детей". Креативный онлайн-марафон "Юнкор России" для ребят от 12 до 17 лет стартует 15 февраля", - говорится в сообщении.
Как сообщила директор по внешним коммуникациям "Просвещения" Кристина Колесникова, участникам предстоит выполнить пять творческих заданий и показать свои способности в журналистике, блогинге, самопрезентации и кинопроизводстве. Перед каждым заданием ребятам предстоит пройти обучающие мастер-классы с известными актерами, журналистами и экспертами медиаиндустрии. Первый онлайн-урок состоится 20 февраля.
Лучшие работы будут определены экспертным жюри, в которое вошли наставники будущих финалистов, представители бизнеса, органов власти и общественных структур, а также победительница первого сезона проекта, школьница из Санкт-Петербурга Анна Жлудова.
В ходе марафона школьникам предстоит показать все самое интересное из жизни своего города, рассказать об истории, природе, памятных местах, людях и интересных профессиях региона.
"Победители станут ведущими, помощниками сценаристов и режиссера – главными участниками второго сезона подросткового реалити-сериала "Россия глазами детей. Посмотрим". Съемки стартуют в мае 2021 года и пройдут в интереснейших местах нашей страны", - уточнили в пресс-службе.
Марафон проводится в рамках федерального проекта "Россия глазами детей. Посмотрим". Организаторами выступают проект "Герои" и группа компаний "Просвещение".
Проект "Россия глазами детей. Посмотрим" является победителем международной премии в сфере цифровых технологий Digital People, учрежденной Россотрудничеством. В каждой серии ребята путешествуют по регионам страны и открывают для себя истории и места, связанные с важнейшими событиями, культурой городов и регионов, знакомятся с интересными героями и профессионалами своего дела. Премьера первого сезона сериала состоялась в октябре 2020 года.
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