https://ria.ru/20210215/marafon-1597603560.html

"Просвещение" и "Герои" запустили марафон "Юнкор России" для школьников

"Просвещение" и "Герои" запустили марафон "Юнкор России" для школьников

Группа компаний "Просвещение" запустила онлайн-марафон "Юнкор России" для школьников 12-17 лет, в рамках которого подростки поборются за возможность участия в... РИА Новости, 15.02.2021

2021-02-15T20:36

2021-02-15T20:36

2021-02-15T20:36

культура

санкт-петербург

просвещение

образование - общество

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Группа компаний "Просвещение" запустила онлайн-марафон "Юнкор России" для школьников 12-17 лет, в рамках которого подростки поборются за возможность участия в проекте "Россия глазами детей", рассказали РИА Новости в пресс-службе "Просвещения". Как сообщила директор по внешним коммуникациям "Просвещения" Кристина Колесникова, участникам предстоит выполнить пять творческих заданий и показать свои способности в журналистике, блогинге, самопрезентации и кинопроизводстве. Перед каждым заданием ребятам предстоит пройти обучающие мастер-классы с известными актерами, журналистами и экспертами медиаиндустрии. Первый онлайн-урок состоится 20 февраля.Лучшие работы будут определены экспертным жюри, в которое вошли наставники будущих финалистов, представители бизнеса, органов власти и общественных структур, а также победительница первого сезона проекта, школьница из Санкт-Петербурга Анна Жлудова.В ходе марафона школьникам предстоит показать все самое интересное из жизни своего города, рассказать об истории, природе, памятных местах, людях и интересных профессиях региона.Марафон проводится в рамках федерального проекта "Россия глазами детей. Посмотрим". Организаторами выступают проект "Герои" и группа компаний "Просвещение".Проект "Россия глазами детей. Посмотрим" является победителем международной премии в сфере цифровых технологий Digital People, учрежденной Россотрудничеством. В каждой серии ребята путешествуют по регионам страны и открывают для себя истории и места, связанные с важнейшими событиями, культурой городов и регионов, знакомятся с интересными героями и профессионалами своего дела. Премьера первого сезона сериала состоялась в октябре 2020 года.

https://ria.ru/20201022/shkola-1581054478.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

культура, санкт-петербург, просвещение , образование - общество, новости компаний - экономика