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"Просвещение" и "Герои" запустили марафон "Юнкор России" для школьников
"Просвещение" и "Герои" запустили марафон "Юнкор России" для школьников
Группа компаний "Просвещение" запустила онлайн-марафон "Юнкор России" для школьников 12-17 лет, в рамках которого подростки поборются за возможность участия в... РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T20:36
2021-02-15T20:36
культура
санкт-петербург
просвещение
образование - общество
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Группа компаний "Просвещение" запустила онлайн-марафон "Юнкор России" для школьников 12-17 лет, в рамках которого подростки поборются за возможность участия в проекте "Россия глазами детей", рассказали РИА Новости в пресс-службе "Просвещения". Как сообщила директор по внешним коммуникациям "Просвещения" Кристина Колесникова, участникам предстоит выполнить пять творческих заданий и показать свои способности в журналистике, блогинге, самопрезентации и кинопроизводстве. Перед каждым заданием ребятам предстоит пройти обучающие мастер-классы с известными актерами, журналистами и экспертами медиаиндустрии. Первый онлайн-урок состоится 20 февраля.Лучшие работы будут определены экспертным жюри, в которое вошли наставники будущих финалистов, представители бизнеса, органов власти и общественных структур, а также победительница первого сезона проекта, школьница из Санкт-Петербурга Анна Жлудова.В ходе марафона школьникам предстоит показать все самое интересное из жизни своего города, рассказать об истории, природе, памятных местах, людях и интересных профессиях региона.Марафон проводится в рамках федерального проекта "Россия глазами детей. Посмотрим". Организаторами выступают проект "Герои" и группа компаний "Просвещение".Проект "Россия глазами детей. Посмотрим" является победителем международной премии в сфере цифровых технологий Digital People, учрежденной Россотрудничеством. В каждой серии ребята путешествуют по регионам страны и открывают для себя истории и места, связанные с важнейшими событиями, культурой городов и регионов, знакомятся с интересными героями и профессионалами своего дела. Премьера первого сезона сериала состоялась в октябре 2020 года.
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культура, санкт-петербург, просвещение , образование - общество, новости компаний - экономика

"Просвещение" и "Герои" запустили марафон "Юнкор России" для школьников

20:36 15.02.2021
 
© Фото : пресс-служба ГК "Просвещение" Онлайн-марафон "Юнкор России"
Онлайн-марафон Юнкор России - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
© Фото : пресс-служба ГК "Просвещение"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Группа компаний "Просвещение" запустила онлайн-марафон "Юнкор России" для школьников 12-17 лет, в рамках которого подростки поборются за возможность участия в проекте "Россия глазами детей", рассказали РИА Новости в пресс-службе "Просвещения".
"Подростки со всех регионов страны смогут попробовать силы в профессиях медиаиндустрии и вступить в состязание за место в команде проекта "Россия глазами детей". Креативный онлайн-марафон "Юнкор России" для ребят от 12 до 17 лет стартует 15 февраля", - говорится в сообщении.
Как сообщила директор по внешним коммуникациям "Просвещения" Кристина Колесникова, участникам предстоит выполнить пять творческих заданий и показать свои способности в журналистике, блогинге, самопрезентации и кинопроизводстве. Перед каждым заданием ребятам предстоит пройти обучающие мастер-классы с известными актерами, журналистами и экспертами медиаиндустрии. Первый онлайн-урок состоится 20 февраля.
Лучшие работы будут определены экспертным жюри, в которое вошли наставники будущих финалистов, представители бизнеса, органов власти и общественных структур, а также победительница первого сезона проекта, школьница из Санкт-Петербурга Анна Жлудова.
В ходе марафона школьникам предстоит показать все самое интересное из жизни своего города, рассказать об истории, природе, памятных местах, людях и интересных профессиях региона.
"Победители станут ведущими, помощниками сценаристов и режиссера – главными участниками второго сезона подросткового реалити-сериала "Россия глазами детей. Посмотрим". Съемки стартуют в мае 2021 года и пройдут в интереснейших местах нашей страны", - уточнили в пресс-службе.
Марафон проводится в рамках федерального проекта "Россия глазами детей. Посмотрим". Организаторами выступают проект "Герои" и группа компаний "Просвещение".
Проект "Россия глазами детей. Посмотрим" является победителем международной премии в сфере цифровых технологий Digital People, учрежденной Россотрудничеством. В каждой серии ребята путешествуют по регионам страны и открывают для себя истории и места, связанные с важнейшими событиями, культурой городов и регионов, знакомятся с интересными героями и профессионалами своего дела. Премьера первого сезона сериала состоялась в октябре 2020 года.
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