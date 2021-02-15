https://ria.ru/20210215/mango-1597600502.html

Для здоровья глаз и кожи: польза и вред манго

Для здоровья глаз и кожи: польза и вред манго

Манго — это плоды вечнозеленого дерева магнифера, которые завоевали популярность во всем мире. О полезных свойствах и противопоказаниях — в материале РИА... РИА Новости, 15.02.2021

2021-02-15T20:10

2021-02-15T20:10

2021-02-15T20:10

здоровый образ жизни (зож)

витамины

фрукты

гаити

малайзия

азия

питание

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Манго — это плоды вечнозеленого дерева магнифера, которые завоевали популярность во всем мире. О полезных свойствах и противопоказаниях — в материале РИА Новости. Родина и история мангоТочных данных по поводу происхождения магниферы нет, однако принято считать, что родина манго — Восточная Индия. Растение произрастало в провинции Ассам как минимум на протяжении 8 тысяч лет и до сих пор слывет "королем фруктов". По легенде Будда обрел покой в манговой роще, а само растение почиталось как источник мудрости. Из-за своих полезных свойств манго относили к "продуктам благости". Примерно в V веке до н.э. буддистские монахи привезли фрукт в Малайзию и Восточную Азию, затем растение распространилось по Ближнему Востоку и Африке, а оттуда попало в Бразилию.Сейчас манго считается одним из национальных растений не только в Индии, которая является его главным производителем, но и на Гаити и Филиппинах. Чем полезно мангоМанго богато полезными веществами: цинком, марганцем, железом, фосфором, кальцием, а также витаминами группы В (В1, В2, В5, В6, В9), витаминами А, D и С. Причем аскорбиновой кислоты в нем лишь немногим меньше, чем в лимонном соке. Это мощный антиоксидант, который укрепляет сосуды, защищает организм от вирусов и бактерий, а также ускоряет процессы регенерации.Эксперт отметила полезные свойства плода:Также из-за обилия клетчатки манго рекомендуют для похудения. Калорийность манго составляет 67 ккал на 100 г продукта.Может ли манго быть вреднымНесмотря на всю свою пользу, манго имеет ряд противопоказаний. Как применяют в медицинеМанго используется в народной медицине Индии и стран Азии с давних времен. Считается, что его плоды помогают останавливать кровотечение, укрепляют сердечную мышцу. Польза манго заключается и в благотворном влиянии на настроение и когнитивные способности благодаря витаминам группы В. Также его рекомендуют для профилактики рака, очищения организма от токсинов и при менструальных нарушениях у женщин. Благодаря наличию железа в его составе фрукт используют для лечения анемии. Стоит отметить, что продукт является вспомогательным средством к основной терапии, назначенной врачом. В косметологии используется масло косточек манго. Оно обладает противовоспалительным, регенерирующим, антиоксидантным свойствами.Применение в кулинарииЧаще всего фрукт употребляют в свежем виде или делают из него смузи, пюре, компот, мороженое. Нередко манго становится ингредиентом в выпечке. Незрелые плоды можно добавлять в салаты, либо использовать в качестве гарнира к блюдам из мяса. Также из манго делают соусы. Как выбрать и хранитьСуществует около двухсот сортов рода Манго Индийское, и они отличаются окрасом, поэтому при выборе фрукта не следует ориентироваться на его цвет. Следует выбирать плоды без дефектов, механических повреждений, с плотной кожицей и приятным свежим ароматом. Если запах кисловатый — это значит, что продукт испорчен. Если при нажатии на кожуру она пружинит и на ней не остается вмятины — манго спелое. Если фрукт слишком твердый, то он еще не созрел. Спелое манго следует употребить не позднее трех дней после покупки, иначе оно может забродить. Помещая фрукт в холодильник, не стоит упаковывать его в целлофан. Чтобы манго могло дышать, лучше обернуть его бумажным полотенцем. Чтобы сохранить продукт на долгий срок, его следует заморозить, предварительно сняв кожуру, убрав кость и разрезав на мелкие кусочки. Недозрелые плоды лучше хранить при комнатной температуре, чтобы они дошли до кондиции. Как правильно употреблятьЧтобы правильно очистить манго, нужно разрезать его посередине, как можно ближе к косточке. Затем на каждой половинке следует сделать узор в виде решетки, не прорезая кожуру. Фрукт необходимо вывернуть мякотью наружу и получившиеся кубики отделить ножом.

https://ria.ru/20201110/selderey-1583995098.html

https://ria.ru/20201113/inzhir-1584539834.html

гаити

малайзия

азия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровый образ жизни (зож), витамины, фрукты, гаити, малайзия, азия, питание