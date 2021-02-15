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Президент Литвы заявил, что покупать электроэнергию с БелАЭС неприлично
Президент Литвы заявил, что покупать электроэнергию с БелАЭС неприлично
Президент Литвы Гитанас Науседа утверждает, что говорить о закупке электроэнергии с Белорусской АЭС (БелАЭС) в Островце неприлично, так как на станции якобы... РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T20:43
2021-02-15T20:43
россия
гитанас науседа
мчс белоруссии
белорусская аэс
минск
белоруссия
в мире
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ВИЛЬНЮС, 15 фев - РИА Новости. Президент Литвы Гитанас Науседа утверждает, что говорить о закупке электроэнергии с Белорусской АЭС (БелАЭС) в Островце неприлично, так как на станции якобы игнорируются требования плана, созданного по итогам стресс-тестов."К сожалению, культура эксплуатации Белорусской АЭС ниже всякого уровня, совершенно игнорируются требования по реализации рекомендаций стресс-тестов, процесс искусственно ускоряется за счет безопасности, и говорить в таких условиях о каких-то нормальных контактах, или, тем более, о закупке электроэнергии с такой станции, просто неприлично", – сказал Науседа в интервью службе новостей телеканала TV3.По данным пресс-службы Науседы, президенты стран Балтии подчеркнули необходимость более тесного межведомственного сотрудничества в поиске наиболее эффективных средств предотвращения попадания электроэнергии на рынок Балтии, а также возможности для ускорения реализации синхронизации электросетей с континентальной Европой.Центр управления системой Litgrid 11 ноября 2020 года приостановил поступление потока электроэнергии из Белоруссии. Позже оператор сообщил, что с января, когда БелАЭС начала коммерческое производство электроэнергии, торговля стран Балтии с Россией выросла в 3,5 раза. По данным минэнергетики, Литва уже заплатила за произведенную БелАЭС электроэнергию около 4 миллионов евро, а за год эта сумма составит 120 миллионов евро.Белоруссия на добровольной основе провела в 2016-2018 годах стресс-тесты БелАЭС по методологии ЕС. По результатам стресс-тестов национальным регулятором – Госатомнадзором – был подготовлен Национальный план действий, который обобщил как рекомендации по результатам национальной экспертизы, так и рекомендации экспертов европейской партнерской проверки. В понедельник в департаменте по ядерной и радиационной безопасности МЧС Белоруссии (Госатомнадзоре) сообщили, что эксперты Европейской комиссии и Европейской группы регулирующих органов в области ядерной безопасности (ENSREG) работали на площадке БелАЭС 9-10 февраля в рамках партнерского обзора Национального плана действий по итогам стресс-тестов станции, эксперты подготовят проект предварительного отчета, как ожидается, в марте.В начале ноября в Островце Гродненской области Белоруссии состоялась официальная церемония запуска Белорусской АЭС. Для БелАЭС выбран российский проект АЭС с реакторными установками ВВЭР-1200 поколения 3+, отвечающий самым высоким международным требованиям надежности и безопасности. Ожидается, что первый блок БелАЭС введут в промышленную эксплуатацию в первом квартале 2021 года, второй – в 2022 году.Главным противником строительства БелАЭС выступала Литва, власти которой критиковали будущую белорусскую станцию практически с момента принятия Минском решения о ее возведении и инициируют запрет импорта белорусской электроэнергии в ЕС. Парламент этой страны ранее постановил, что электростанция несет угрозу для национальной безопасности республики.
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россия, гитанас науседа, мчс белоруссии, белорусская аэс, минск, белоруссия, в мире

Президент Литвы заявил, что покупать электроэнергию с БелАЭС неприлично

20:43 15.02.2021
 
© AP Photo / Mindaugas KulbisПрезидент Литвы Гитанас Науседа
Президент Литвы Гитанас Науседа - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
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ВИЛЬНЮС, 15 фев - РИА Новости. Президент Литвы Гитанас Науседа утверждает, что говорить о закупке электроэнергии с Белорусской АЭС (БелАЭС) в Островце неприлично, так как на станции якобы игнорируются требования плана, созданного по итогам стресс-тестов.
"К сожалению, культура эксплуатации Белорусской АЭС ниже всякого уровня, совершенно игнорируются требования по реализации рекомендаций стресс-тестов, процесс искусственно ускоряется за счет безопасности, и говорить в таких условиях о каких-то нормальных контактах, или, тем более, о закупке электроэнергии с такой станции, просто неприлично", – сказал Науседа в интервью службе новостей телеканала TV3.
Белорусская АЭС - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
9 февраля, 08:56
На БелАЭС прибыли европейские эксперты
По данным пресс-службы Науседы, президенты стран Балтии подчеркнули необходимость более тесного межведомственного сотрудничества в поиске наиболее эффективных средств предотвращения попадания электроэнергии на рынок Балтии, а также возможности для ускорения реализации синхронизации электросетей с континентальной Европой.
Центр управления системой Litgrid 11 ноября 2020 года приостановил поступление потока электроэнергии из Белоруссии. Позже оператор сообщил, что с января, когда БелАЭС начала коммерческое производство электроэнергии, торговля стран Балтии с Россией выросла в 3,5 раза. По данным минэнергетики, Литва уже заплатила за произведенную БелАЭС электроэнергию около 4 миллионов евро, а за год эта сумма составит 120 миллионов евро.
Белоруссия на добровольной основе провела в 2016-2018 годах стресс-тесты БелАЭС по методологии ЕС. По результатам стресс-тестов национальным регулятором – Госатомнадзором – был подготовлен Национальный план действий, который обобщил как рекомендации по результатам национальной экспертизы, так и рекомендации экспертов европейской партнерской проверки. В понедельник в департаменте по ядерной и радиационной безопасности МЧС Белоруссии (Госатомнадзоре) сообщили, что эксперты Европейской комиссии и Европейской группы регулирующих органов в области ядерной безопасности (ENSREG) работали на площадке БелАЭС 9-10 февраля в рамках партнерского обзора Национального плана действий по итогам стресс-тестов станции, эксперты подготовят проект предварительного отчета, как ожидается, в марте.
Белорусская АЭС - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
9 февраля, 17:40
В МИД обвинили страны Прибалтики в интригах вокруг БелАЭС
В начале ноября в Островце Гродненской области Белоруссии состоялась официальная церемония запуска Белорусской АЭС. Для БелАЭС выбран российский проект АЭС с реакторными установками ВВЭР-1200 поколения 3+, отвечающий самым высоким международным требованиям надежности и безопасности. Ожидается, что первый блок БелАЭС введут в промышленную эксплуатацию в первом квартале 2021 года, второй – в 2022 году.
Главным противником строительства БелАЭС выступала Литва, власти которой критиковали будущую белорусскую станцию практически с момента принятия Минском решения о ее возведении и инициируют запрет импорта белорусской электроэнергии в ЕС. Парламент этой страны ранее постановил, что электростанция несет угрозу для национальной безопасности республики.
 
РоссияГитанас НауседаМЧС БелоруссииБелорусская АЭСМинскБелоруссияВ мире
 
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