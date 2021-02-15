Президент Литвы призвал общественников к борьбе с "угрозами" от БелАЭС
ВИЛЬНЮС, 15 фев - РИА Новости. Президент Литвы Гитанас Науседа в понедельник призвал членов ассоциации "Саюдис против БелАЭС" к объединению усилий и более тесному сотрудничеству в борьбе с угрозами, якобы создаваемыми Белорусской атомной электростанцией в Островце, сообщили в пресс-службе президента.
"Сегодня у вас есть действительно прекрасная возможность быть активными в сейме, правительстве, европейском парламенте. Надеюсь, что объединенные силы представителей различных политических сил, экспертов и активистов гражданского общества внесут значительный вклад в обеспечение национальной безопасности Литвы", - сказал президент.
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Науседа отметил, что безопасность БелАЭС уже стала постоянным вопросом политической повестки дня ЕС, обсуждается в Европейском совете. "Десятого декабря решением европейского совета ЕК поручено оценить меры по предотвращению подачи электроэнергии на АЭС третьих стран, не отвечающих европейским стандартам безопасности, и инициировать процесс мониторинга экспертами ЕС соблюдения Белоруссией требований стресс-тестов", - подчеркнул президент.
Литовский лидер отметил, что "политическое соглашение с соседними латвийцами и эстонцами, запрещающее подавать электроэнергию с небезопасной БелАЭС, должно как можно скорее принять техническую форму" и подчеркнул, что министры энергетики и иностранных дел должны работать вместе, чтобы согласовать необходимые меры для стран Прибалтики.
Президент Литвы призвал использовать возможности и на международном уровне. "Давайте расширять, а не сужать арсенал использования международных конвенций. Давайте не будем забывать, что решения, резолюции и заявления открывают для нас множество дверей, но мы должны иметь возможность войти через них", - подчеркнул Науседа.
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Ранее Европарламент принял резолюцию, в которой предлагает Еврокомиссии работать над приостановкой запуска Белорусской АЭС. Пресс-служба минэнерго Белоруссии заявила в ответ, что данная резолюция носит сугубо политизированный характер и является наглядным примером применения двойных стандартов.
В начале ноября 2020 года в Островце Гродненской области Белоруссии состоялась официальная церемония запуска Белорусской АЭС. Для БелАЭС выбран российский проект АЭС с реакторными установками ВВЭР-1200 поколения 3+, отвечающий самым высоким международным требованиям надежности и безопасности. Ожидается, что первый блок БелАЭС введут в промышленную эксплуатацию в первом квартале 2021 года, второй – в 2022 году.
Главным противником строительства БелАЭС выступала Литва, власти которой критиковали будущую белорусскую станцию практически с момента принятия Минском решения о ее возведении и инициируют запрет импорта белорусской электроэнергии в ЕС. Парламент этой страны ранее постановил, что электростанция несет "угрозу для национальной безопасности" республики.
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