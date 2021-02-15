Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210215/litva-1597596767.html
Президент Литвы призвал общественников к борьбе с "угрозами" от БелАЭС
Президент Литвы призвал общественников к борьбе с "угрозами" от БелАЭС
Президент Литвы Гитанас Науседа в понедельник призвал членов ассоциации "Саюдис против БелАЭС" к объединению усилий и более тесному сотрудничеству в борьбе с... РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T19:44
2021-02-15T19:44
гитанас науседа
европарламент
белорусская аэс
прибалтика
европейский совет
минск
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0d/1592824132_0:161:1727:1132_1920x0_80_0_0_24793d0b743f248fb2af41b6227b44b2.jpg
ВИЛЬНЮС, 15 фев - РИА Новости. Президент Литвы Гитанас Науседа в понедельник призвал членов ассоциации "Саюдис против БелАЭС" к объединению усилий и более тесному сотрудничеству в борьбе с угрозами, якобы создаваемыми Белорусской атомной электростанцией в Островце, сообщили в пресс-службе президента."Сегодня у вас есть действительно прекрасная возможность быть активными в сейме, правительстве, европейском парламенте. Надеюсь, что объединенные силы представителей различных политических сил, экспертов и активистов гражданского общества внесут значительный вклад в обеспечение национальной безопасности Литвы", - сказал президент.Науседа отметил, что безопасность БелАЭС уже стала постоянным вопросом политической повестки дня ЕС, обсуждается в Европейском совете. "Десятого декабря решением европейского совета ЕК поручено оценить меры по предотвращению подачи электроэнергии на АЭС третьих стран, не отвечающих европейским стандартам безопасности, и инициировать процесс мониторинга экспертами ЕС соблюдения Белоруссией требований стресс-тестов", - подчеркнул президент.Литовский лидер отметил, что "политическое соглашение с соседними латвийцами и эстонцами, запрещающее подавать электроэнергию с небезопасной БелАЭС, должно как можно скорее принять техническую форму" и подчеркнул, что министры энергетики и иностранных дел должны работать вместе, чтобы согласовать необходимые меры для стран Прибалтики.Президент Литвы призвал использовать возможности и на международном уровне. "Давайте расширять, а не сужать арсенал использования международных конвенций. Давайте не будем забывать, что решения, резолюции и заявления открывают для нас множество дверей, но мы должны иметь возможность войти через них", - подчеркнул Науседа.Ранее Европарламент принял резолюцию, в которой предлагает Еврокомиссии работать над приостановкой запуска Белорусской АЭС. Пресс-служба минэнерго Белоруссии заявила в ответ, что данная резолюция носит сугубо политизированный характер и является наглядным примером применения двойных стандартов.В начале ноября 2020 года в Островце Гродненской области Белоруссии состоялась официальная церемония запуска Белорусской АЭС. Для БелАЭС выбран российский проект АЭС с реакторными установками ВВЭР-1200 поколения 3+, отвечающий самым высоким международным требованиям надежности и безопасности. Ожидается, что первый блок БелАЭС введут в промышленную эксплуатацию в первом квартале 2021 года, второй – в 2022 году.Главным противником строительства БелАЭС выступала Литва, власти которой критиковали будущую белорусскую станцию практически с момента принятия Минском решения о ее возведении и инициируют запрет импорта белорусской электроэнергии в ЕС. Парламент этой страны ранее постановил, что электростанция несет "угрозу для национальной безопасности" республики.
https://radiosputnik.ria.ru/20210211/belaes-1597109451.html
https://ria.ru/20210209/belaes-1596712553.html
https://ria.ru/20201203/litva-1587535037.html
прибалтика
минск
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/0d/1592824132_98:0:1634:1152_1920x0_80_0_0_6b62cb03d031dd7ea42900e07c92b7e8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
гитанас науседа, европарламент, белорусская аэс, прибалтика, европейский совет, минск, белоруссия, в мире

Президент Литвы призвал общественников к борьбе с "угрозами" от БелАЭС

19:44 15.02.2021
 
© Фото : @belaes.by/FacebookБелорусская АЭС
Белорусская АЭС - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
© Фото : @belaes.by/Facebook
Читать ria.ru в
ВИЛЬНЮС, 15 фев - РИА Новости. Президент Литвы Гитанас Науседа в понедельник призвал членов ассоциации "Саюдис против БелАЭС" к объединению усилий и более тесному сотрудничеству в борьбе с угрозами, якобы создаваемыми Белорусской атомной электростанцией в Островце, сообщили в пресс-службе президента.
"Сегодня у вас есть действительно прекрасная возможность быть активными в сейме, правительстве, европейском парламенте. Надеюсь, что объединенные силы представителей различных политических сил, экспертов и активистов гражданского общества внесут значительный вклад в обеспечение национальной безопасности Литвы", - сказал президент.
Белорусская АЭС - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
11 февраля, 19:40
Европарламент выступил против запуска БелАЭС
Науседа отметил, что безопасность БелАЭС уже стала постоянным вопросом политической повестки дня ЕС, обсуждается в Европейском совете. "Десятого декабря решением европейского совета ЕК поручено оценить меры по предотвращению подачи электроэнергии на АЭС третьих стран, не отвечающих европейским стандартам безопасности, и инициировать процесс мониторинга экспертами ЕС соблюдения Белоруссией требований стресс-тестов", - подчеркнул президент.
Литовский лидер отметил, что "политическое соглашение с соседними латвийцами и эстонцами, запрещающее подавать электроэнергию с небезопасной БелАЭС, должно как можно скорее принять техническую форму" и подчеркнул, что министры энергетики и иностранных дел должны работать вместе, чтобы согласовать необходимые меры для стран Прибалтики.
Президент Литвы призвал использовать возможности и на международном уровне. "Давайте расширять, а не сужать арсенал использования международных конвенций. Давайте не будем забывать, что решения, резолюции и заявления открывают для нас множество дверей, но мы должны иметь возможность войти через них", - подчеркнул Науседа.
Белорусская АЭС - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
9 февраля, 17:40
В МИД обвинили страны Прибалтики в интригах вокруг БелАЭС
Ранее Европарламент принял резолюцию, в которой предлагает Еврокомиссии работать над приостановкой запуска Белорусской АЭС. Пресс-служба минэнерго Белоруссии заявила в ответ, что данная резолюция носит сугубо политизированный характер и является наглядным примером применения двойных стандартов.
В начале ноября 2020 года в Островце Гродненской области Белоруссии состоялась официальная церемония запуска Белорусской АЭС. Для БелАЭС выбран российский проект АЭС с реакторными установками ВВЭР-1200 поколения 3+, отвечающий самым высоким международным требованиям надежности и безопасности. Ожидается, что первый блок БелАЭС введут в промышленную эксплуатацию в первом квартале 2021 года, второй – в 2022 году.
Главным противником строительства БелАЭС выступала Литва, власти которой критиковали будущую белорусскую станцию практически с момента принятия Минском решения о ее возведении и инициируют запрет импорта белорусской электроэнергии в ЕС. Парламент этой страны ранее постановил, что электростанция несет "угрозу для национальной безопасности" республики.
Указатель на строящуюся Белорусскую АЭС - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
3 декабря 2020, 16:29
Жителей Литвы призвали запастись продуктами на случай аварии на БелАЭС
 
Гитанас НауседаЕвропарламентБелорусская АЭСПрибалтикаЕвропейский советМинскБелоруссияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:09В ОП призвали Роскомнадзор изучить соцсеть Clubhouse
06:06В Центробанке рассказали о серьезном вызове, который им бросили мошенники
05:39"Коммерсант": в России предложили поднять цены на колбасу
05:13Губернатор Нью-Йорка ответил на обвинения в сокрытии смертей от COVID-19
04:56"Забудем о Курилах": японцы оценили слова Путина об отношениях с Токио
04:44На Сахалине из-за циклона задержали самолеты и закрыли паромную переправу
04:18В 12 регионах превышены недельные пороги заболеваемости ОРВИ
04:15В Приморье число ДТП во время снежного циклона выросло на 70%
04:07Врач рассказал о "гарантийном периоде" позвоночника человека
04:03Противолодочный корабль "Адмирал Трибуц" провел стрельбы в Японском море
03:18Финансист озвучил необходимую сумму вклада для жизни на проценты
03:14Эксперты назвали самые популярные у россиян подарки на 23 февраля
03:11На заводе рассказали о судьбе шестого фрегата проекта 11356
03:07Российский прибор не смог попасть на китайский лунный аппарат
03:01В Киеве признали невозможность отказа от закупок электроэнергии у России
02:37В доме жителя Приморья нашли бочку с раствором масла каннабиса
02:35Аналитики подсчитали доходы фрилансеров в России
02:32Раскрыта опасность звона в ушах
02:17Специалист рассказал, как следить за здоровьем через гаджеты
02:11В десяти странах обнаружен новый штамм коронавируса
Лента новостейМолния