https://ria.ru/20210215/litva-1597596767.html

Президент Литвы призвал общественников к борьбе с "угрозами" от БелАЭС

Президент Литвы призвал общественников к борьбе с "угрозами" от БелАЭС

Президент Литвы Гитанас Науседа в понедельник призвал членов ассоциации "Саюдис против БелАЭС" к объединению усилий и более тесному сотрудничеству в борьбе с... РИА Новости, 15.02.2021

2021-02-15T19:44

2021-02-15T19:44

2021-02-15T19:44

гитанас науседа

европарламент

белорусская аэс

прибалтика

европейский совет

минск

белоруссия

в мире

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ВИЛЬНЮС, 15 фев - РИА Новости. Президент Литвы Гитанас Науседа в понедельник призвал членов ассоциации "Саюдис против БелАЭС" к объединению усилий и более тесному сотрудничеству в борьбе с угрозами, якобы создаваемыми Белорусской атомной электростанцией в Островце, сообщили в пресс-службе президента."Сегодня у вас есть действительно прекрасная возможность быть активными в сейме, правительстве, европейском парламенте. Надеюсь, что объединенные силы представителей различных политических сил, экспертов и активистов гражданского общества внесут значительный вклад в обеспечение национальной безопасности Литвы", - сказал президент.Науседа отметил, что безопасность БелАЭС уже стала постоянным вопросом политической повестки дня ЕС, обсуждается в Европейском совете. "Десятого декабря решением европейского совета ЕК поручено оценить меры по предотвращению подачи электроэнергии на АЭС третьих стран, не отвечающих европейским стандартам безопасности, и инициировать процесс мониторинга экспертами ЕС соблюдения Белоруссией требований стресс-тестов", - подчеркнул президент.Литовский лидер отметил, что "политическое соглашение с соседними латвийцами и эстонцами, запрещающее подавать электроэнергию с небезопасной БелАЭС, должно как можно скорее принять техническую форму" и подчеркнул, что министры энергетики и иностранных дел должны работать вместе, чтобы согласовать необходимые меры для стран Прибалтики.Президент Литвы призвал использовать возможности и на международном уровне. "Давайте расширять, а не сужать арсенал использования международных конвенций. Давайте не будем забывать, что решения, резолюции и заявления открывают для нас множество дверей, но мы должны иметь возможность войти через них", - подчеркнул Науседа.Ранее Европарламент принял резолюцию, в которой предлагает Еврокомиссии работать над приостановкой запуска Белорусской АЭС. Пресс-служба минэнерго Белоруссии заявила в ответ, что данная резолюция носит сугубо политизированный характер и является наглядным примером применения двойных стандартов.В начале ноября 2020 года в Островце Гродненской области Белоруссии состоялась официальная церемония запуска Белорусской АЭС. Для БелАЭС выбран российский проект АЭС с реакторными установками ВВЭР-1200 поколения 3+, отвечающий самым высоким международным требованиям надежности и безопасности. Ожидается, что первый блок БелАЭС введут в промышленную эксплуатацию в первом квартале 2021 года, второй – в 2022 году.Главным противником строительства БелАЭС выступала Литва, власти которой критиковали будущую белорусскую станцию практически с момента принятия Минском решения о ее возведении и инициируют запрет импорта белорусской электроэнергии в ЕС. Парламент этой страны ранее постановил, что электростанция несет "угрозу для национальной безопасности" республики.

https://radiosputnik.ria.ru/20210211/belaes-1597109451.html

https://ria.ru/20210209/belaes-1596712553.html

https://ria.ru/20201203/litva-1587535037.html

прибалтика

минск

белоруссия

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гитанас науседа, европарламент, белорусская аэс, прибалтика, европейский совет, минск, белоруссия, в мире