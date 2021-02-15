Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210215/lednik-1597490261.html
Число погибших при сходе ледника в Индии выросло до 54
Число погибших при сходе ледника в Индии выросло до 54
Число погибших при обрушении ледника в индийском штате Уттаракханд достигло 54, сообщили в полиции округа Чамоли, где произошло ЧП. РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T10:40
2021-02-15T10:40
мвд индии
уттаракханд
индия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/07/1596412494_0:472:2800:2047_1920x0_80_0_0_97ed810080bd4e3d6eec71c84785d2d3.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 15 фев - РИА Новости. Число погибших при обрушении ледника в индийском штате Уттаракханд достигло 54, сообщили в полиции округа Чамоли, где произошло ЧП.По данным МВД Индии, сошедший 7 февраля ледник привел к подъему уровня воды в реке Ришиганга, которая смыла одноименную гидроэлектростанцию мощностью 13,2 МВт. Внезапное наводнение также причинило вред строящейся гидроэлектростанции компании NTPC (крупнейшая энергетическая компания Индии) мощностью 520 МВт в Таповане на реке Дхаулиганга."Три тела были извлечены сегодня из туннеля Тапован, в результате чего число погибших достигло 54. До сих пор в полицейском участке Джошимат зарегистрированы 179 пропавших без вести. Спасательная операция продолжается", - сообщил представитель полиции.Спасатели продолжают поиск пропавших без вести при строительстве гидроэлектростанции в Таповане, уже несколько дней они пытаются вызволить 30-35 человек из технического туннеля. Спасатели пробурили в нанесенных наводнением песке и камнях отверстие, планируют его расширить и опустить туда камеру, что позволит увидеть состояние туннеля.В поисковой операции принимают участие национальные и местные спасатели, сотрудники индо-тибетской полиции и военные.
https://ria.ru/20210215/indiya-1597481059.html
уттаракханд
индия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/07/1596412494_71:0:2800:2047_1920x0_80_0_0_c96a5876a34840fdae6bcbc6332f5b2f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мвд индии, уттаракханд, индия, в мире

Число погибших при сходе ледника в Индии выросло до 54

10:40 15.02.2021
 
© REUTERS / StringerИндо-тибетская пограничная полиция занимается спасением людей после схода ледника в районе строящейся электростанции в штате Уттаракханд, Индия
Индо-тибетская пограничная полиция занимается спасением людей после схода ледника в районе строящейся электростанции в штате Уттаракханд, Индия - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
© REUTERS / Stringer
Читать ria.ru в
НЬЮ-ДЕЛИ, 15 фев - РИА Новости. Число погибших при обрушении ледника в индийском штате Уттаракханд достигло 54, сообщили в полиции округа Чамоли, где произошло ЧП.
По данным МВД Индии, сошедший 7 февраля ледник привел к подъему уровня воды в реке Ришиганга, которая смыла одноименную гидроэлектростанцию мощностью 13,2 МВт. Внезапное наводнение также причинило вред строящейся гидроэлектростанции компании NTPC (крупнейшая энергетическая компания Индии) мощностью 520 МВт в Таповане на реке Дхаулиганга.
"Три тела были извлечены сегодня из туннеля Тапован, в результате чего число погибших достигло 54. До сих пор в полицейском участке Джошимат зарегистрированы 179 пропавших без вести. Спасательная операция продолжается", - сообщил представитель полиции.
Спасатели продолжают поиск пропавших без вести при строительстве гидроэлектростанции в Таповане, уже несколько дней они пытаются вызволить 30-35 человек из технического туннеля. Спасатели пробурили в нанесенных наводнением песке и камнях отверстие, планируют его расширить и опустить туда камеру, что позволит увидеть состояние туннеля.
В поисковой операции принимают участие национальные и местные спасатели, сотрудники индо-тибетской полиции и военные.
Статуя Единства в Индии - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
Вчера, 09:17
При опрокидывании грузовика в Индии погибли 16 человек
 
МВД ИндииУттаракхандИндияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:09В ОП призвали Роскомнадзор изучить соцсеть Clubhouse
06:06В Центробанке рассказали о серьезном вызове, который им бросили мошенники
05:39"Коммерсант": в России предложили поднять цены на колбасу
05:13Губернатор Нью-Йорка ответил на обвинения в сокрытии смертей от COVID-19
04:56"Забудем о Курилах": японцы оценили слова Путина об отношениях с Токио
04:44На Сахалине из-за циклона задержали самолеты и закрыли паромную переправу
04:18В 12 регионах превышены недельные пороги заболеваемости ОРВИ
04:15В Приморье число ДТП во время снежного циклона выросло на 70%
04:07Врач рассказал о "гарантийном периоде" позвоночника человека
04:03Противолодочный корабль "Адмирал Трибуц" провел стрельбы в Японском море
03:18Финансист озвучил необходимую сумму вклада для жизни на проценты
03:14Эксперты назвали самые популярные у россиян подарки на 23 февраля
03:11На заводе рассказали о судьбе шестого фрегата проекта 11356
03:07Российский прибор не смог попасть на китайский лунный аппарат
03:01В Киеве признали невозможность отказа от закупок электроэнергии у России
02:37В доме жителя Приморья нашли бочку с раствором масла каннабиса
02:35Аналитики подсчитали доходы фрилансеров в России
02:32Раскрыта опасность звона в ушах
02:17Специалист рассказал, как следить за здоровьем через гаджеты
02:11В десяти странах обнаружен новый штамм коронавируса
Лента новостейМолния