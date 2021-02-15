https://ria.ru/20210215/lednik-1597490261.html

Число погибших при сходе ледника в Индии выросло до 54

Число погибших при сходе ледника в Индии выросло до 54

Число погибших при обрушении ледника в индийском штате Уттаракханд достигло 54, сообщили в полиции округа Чамоли, где произошло ЧП. РИА Новости, 15.02.2021

2021-02-15T10:40

2021-02-15T10:40

2021-02-15T10:40

мвд индии

уттаракханд

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НЬЮ-ДЕЛИ, 15 фев - РИА Новости. Число погибших при обрушении ледника в индийском штате Уттаракханд достигло 54, сообщили в полиции округа Чамоли, где произошло ЧП.По данным МВД Индии, сошедший 7 февраля ледник привел к подъему уровня воды в реке Ришиганга, которая смыла одноименную гидроэлектростанцию мощностью 13,2 МВт. Внезапное наводнение также причинило вред строящейся гидроэлектростанции компании NTPC (крупнейшая энергетическая компания Индии) мощностью 520 МВт в Таповане на реке Дхаулиганга."Три тела были извлечены сегодня из туннеля Тапован, в результате чего число погибших достигло 54. До сих пор в полицейском участке Джошимат зарегистрированы 179 пропавших без вести. Спасательная операция продолжается", - сообщил представитель полиции.Спасатели продолжают поиск пропавших без вести при строительстве гидроэлектростанции в Таповане, уже несколько дней они пытаются вызволить 30-35 человек из технического туннеля. Спасатели пробурили в нанесенных наводнением песке и камнях отверстие, планируют его расширить и опустить туда камеру, что позволит увидеть состояние туннеля.В поисковой операции принимают участие национальные и местные спасатели, сотрудники индо-тибетской полиции и военные.

https://ria.ru/20210215/indiya-1597481059.html

уттаракханд

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мвд индии, уттаракханд, индия, в мире