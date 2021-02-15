https://ria.ru/20210215/lavrovrelationbrus-1597567390.html

Лавров назвал Евросоюз инициатором разрыва отношений с Россией

Лавров назвал Евросоюз инициатором разрыва отношений с Россией

От нормальных отношений Москвы и Брюсселя "мало что осталось", но российская сторона готова продолжать диалог; каким он будет — зависит уже от европейских... РИА Новости, 15.02.2021

2021-02-15T17:02

2021-02-15T17:02

2021-02-15T17:03

россия

пекка хаависто

сергей лавров

евросоюз

дмитрий песков

москва

европа

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. От нормальных отношений Москвы и Брюсселя "мало что осталось", но российская сторона готова продолжать диалог; каким он будет — зависит уже от европейских партнеров, заявил глава МИД Сергей Лавров после переговоров с финским коллегой Пеккой Хаависто.Российский министр посетовал на формат отношений: по его словам, Брюссель учитывает только свои интересы. Москва же, подчеркнул дипломат, готова обсуждать проблемы, если партнеры примут во внимание ее позицию.Лавров заметил, что кризис в отношениях с Евросоюзом не означает, что Россия "уходит из Европы"."Не надо путать Евросоюз с Европой. Мы никуда из Европы не уходим. У нас в Европе много друзей, много единомышленников. Мы с ними будем продолжать развивать взаимовыгодные отношения", — сказал Лавров.Он заверил, что у России нет проблем в отношениях с большинством европейских стран по отдельности.Лавров ранее заявил, что Москва готова к разрыву отношений с Евросоюзом, если с его стороны будут санкции, создающие риски для чувствительных сфер экономики. Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что смысл заявлений Лаврова исказили: Россия инициатором такого разрыва не будет, она хочет развивать отношения.

https://ria.ru/20210215/unizhenie-1597536645.html

https://ria.ru/20210214/sanktsii-1597248146.html

россия

москва

европа

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россия, пекка хаависто, сергей лавров, евросоюз, дмитрий песков, москва, европа