Лавров назвал Евросоюз инициатором разрыва отношений с Россией
17:02 15.02.2021 (обновлено: 17:03 15.02.2021)
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. От нормальных отношений Москвы и Брюсселя "мало что осталось", но российская сторона готова продолжать диалог; каким он будет — зависит уже от европейских партнеров, заявил глава МИД Сергей Лавров после переговоров с финским коллегой Пеккой Хаависто.
"В принципе, любому мало-мальски интересующемуся ситуацией в Европе человеку давно известно, что уже много лет как этот разрыв происходит: отношения последовательно разрывает Европейский союз", — сказал Лавров.
Российский министр посетовал на формат отношений: по его словам, Брюссель учитывает только свои интересы. Москва же, подчеркнул дипломат, готова обсуждать проблемы, если партнеры примут во внимание ее позицию.
Лавров заметил, что кризис в отношениях с Евросоюзом не означает, что Россия "уходит из Европы".
"Не надо путать Евросоюз с Европой. Мы никуда из Европы не уходим. У нас в Европе много друзей, много единомышленников. Мы с ними будем продолжать развивать взаимовыгодные отношения", — сказал Лавров.
Он заверил, что у России нет проблем в отношениях с большинством европейских стран по отдельности.
Лавров ранее заявил, что Москва готова к разрыву отношений с Евросоюзом, если с его стороны будут санкции, создающие риски для чувствительных сфер экономики. Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что смысл заявлений Лаврова исказили: Россия инициатором такого разрыва не будет, она хочет развивать отношения.
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