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Лавров отреагировал на участие европейских дипломатов в незаконных акциях
Лавров отреагировал на участие европейских дипломатов в незаконных акциях
Дипломаты стран ЕС, принимавшие участие в несогласованных акциях в РФ, понимали, что это противоречит Венским конвенциям, заявил министр иностранных дел РФ... РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T15:26
2021-02-15T15:26
россия
пекка хаависто
сергей лавров
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санкт-петербург
в мире
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Дипломаты стран ЕС, принимавшие участие в несогласованных акциях в РФ, понимали, что это противоречит Венским конвенциям, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Что касается незаконных акций, которые состоялись в Москве, Петербурге и других городах России, в которых приняли участие некоторые дипломаты стран-членов Евросоюза, мы не раз уже на эту тему Евросоюзу всё уже объяснили. Венские конвенции о дипломатических сношениях, наши двусторонние консульские конвенции со странами Европейского союза предполагают, что дипломаты имеют привилегии, иммунитет. За исключением тех случаев, когда они вмешиваются во внутренние дела страны пребывания, а комиссия ООН по международному праву в своих комментариях разъяснила, что самым ярким примером вмешательства во внутренние дела, способом, несовместимым с дипломатическим иммунитетом, является участие в публичных мероприятиях в стране пребывания", - сказал Лавров по итогам переговоров с финским коллегой Пеккой Хаависто в Петербурге.Министр уточнил, что сами организаторы подчеркивали нелегитимность действий, связанных с несогласованными митингами."Если организаторы этих акций открыто с экранов компьютеров, телевизоров заявляют, что "мы знаем, что нужно запрашивать разрешение на такого рода акции, но мы специально разрешений не будем запрашивать, просто выходите на улицу. Поэтому дипломаты, когда они выходят на улицу в этой ситуации, да еще и в условиях действующего указа мэрии Москвы, связанного с запретом на подобного рода публичные мероприятия, в условиях пандемии коронавируса. Я думаю, что они прекрасно знали, что они не выполняют свои функции по Венским конвенциям, а вмешиваются во внутренние дела РФ",- подчеркнул глава российского МИД.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19.
https://ria.ru/20210209/diplomat-1596647168.html
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россия, пекка хаависто, сергей лавров, евросоюз, москва, оон, санкт-петербург, в мире

Лавров отреагировал на участие европейских дипломатов в незаконных акциях

15:26 15.02.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Дипломаты стран ЕС, принимавшие участие в несогласованных акциях в РФ, понимали, что это противоречит Венским конвенциям, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Что касается незаконных акций, которые состоялись в Москве, Петербурге и других городах России, в которых приняли участие некоторые дипломаты стран-членов Евросоюза, мы не раз уже на эту тему Евросоюзу всё уже объяснили. Венские конвенции о дипломатических сношениях, наши двусторонние консульские конвенции со странами Европейского союза предполагают, что дипломаты имеют привилегии, иммунитет. За исключением тех случаев, когда они вмешиваются во внутренние дела страны пребывания, а комиссия ООН по международному праву в своих комментариях разъяснила, что самым ярким примером вмешательства во внутренние дела, способом, несовместимым с дипломатическим иммунитетом, является участие в публичных мероприятиях в стране пребывания", - сказал Лавров по итогам переговоров с финским коллегой Пеккой Хаависто в Петербурге.
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Министр уточнил, что сами организаторы подчеркивали нелегитимность действий, связанных с несогласованными митингами.
"Если организаторы этих акций открыто с экранов компьютеров, телевизоров заявляют, что "мы знаем, что нужно запрашивать разрешение на такого рода акции, но мы специально разрешений не будем запрашивать, просто выходите на улицу. Поэтому дипломаты, когда они выходят на улицу в этой ситуации, да еще и в условиях действующего указа мэрии Москвы, связанного с запретом на подобного рода публичные мероприятия, в условиях пандемии коронавируса. Я думаю, что они прекрасно знали, что они не выполняют свои функции по Венским конвенциям, а вмешиваются во внутренние дела РФ",- подчеркнул глава российского МИД.
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19.
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