https://ria.ru/20210215/lavrov-1597530584.html

Лавров назвал Европу инициатором разрыва отношений с Россией

Лавров назвал Европу инициатором разрыва отношений с Россией

Европейский союз последовательно разрывает отношения с Россией, заявил глава МИД Сергей Лавров после переговоров с финским коллегой Пеккой Хаависто в... РИА Новости, 15.02.2021

2021-02-15T14:16

2021-02-15T14:16

2021-02-15T15:11

пекка хаависто

евросоюз

дмитрий песков

москва

германия

россия

сергей лавров

европа

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Европейский союз последовательно разрывает отношения с Россией, заявил глава МИД Сергей Лавров после переговоров с финским коллегой Пеккой Хаависто в Санкт-Петербурге.По его словам, формат отношений с представителями ЕС сегодня состоит в редких встречах, на которых затрагиваются прежде всего интересы Брюсселя. Москва, как отметил Лавров, готова вернуться к нормальным отношениям, но для этого европейские партнеры должны учитывать и интересы России.Лавров подчеркнул, что Россия "не уходит из Европы" — у нее на уровне отдельных стран ЕС осталось "много друзей".По словам российского министра, своего рода поворотным пунктом стал 2014 год, когда на Украине случился государственный переворот и "Евросоюз показал по большому счету свою беспомощность в отношении той договоренности, которая была достигнута прямо накануне переворота между властью и оппозицией и под которой поставили свои подписи Германия, Франция и Польша".Дипломат отметил, что оппозиция наплевала на эти подписи и на мнение ЕС, которое заключилось в необходимости выполнять договоренность.На прошлой неделе Лавров заявлял, что Москва готова к разрыву отношений с Евросоюзом, если с его стороны будут санкции, создающие риски для чувствительных сфер экономик. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что смысл заявлений Лаврова исказили: Россия инициатором такого разрыва не будет, она хочет развивать отношения с ЕС. Аналогично пояснили слова Лаврова и в МИД РФ.

https://ria.ru/20210215/lavrov-1597533415.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210211/mid-1597103015.html

москва

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европа

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пекка хаависто, евросоюз, дмитрий песков, москва, германия, россия, сергей лавров, европа