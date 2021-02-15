Лавров назвал Европу инициатором разрыва отношений с Россией
14:16 15.02.2021 (обновлено: 15:11 15.02.2021)
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров во время мероприятий в честь Дня дипломатического работника в здании МИД РФ
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Европейский союз последовательно разрывает отношения с Россией, заявил глава МИД Сергей Лавров после переговоров с финским коллегой Пеккой Хаависто в Санкт-Петербурге.
По его словам, формат отношений с представителями ЕС сегодня состоит в редких встречах, на которых затрагиваются прежде всего интересы Брюсселя. Москва, как отметил Лавров, готова вернуться к нормальным отношениям, но для этого европейские партнеры должны учитывать и интересы России.
"Готовы рассматривать любые вопросы, которые могут представлять обоюдный интерес. Но <...> происходящие от случая к случаю встречи еще не обязательно означают отношения", — сказал российский министр.
Лавров подчеркнул, что Россия "не уходит из Европы" — у нее на уровне отдельных стран ЕС осталось "много друзей".
По словам российского министра, своего рода поворотным пунктом стал 2014 год, когда на Украине случился государственный переворот и "Евросоюз показал по большому счету свою беспомощность в отношении той договоренности, которая была достигнута прямо накануне переворота между властью и оппозицией и под которой поставили свои подписи Германия, Франция и Польша".
Дипломат отметил, что оппозиция наплевала на эти подписи и на мнение ЕС, которое заключилось в необходимости выполнять договоренность.
На прошлой неделе Лавров заявлял, что Москва готова к разрыву отношений с Евросоюзом, если с его стороны будут санкции, создающие риски для чувствительных сфер экономик. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что смысл заявлений Лаврова исказили: Россия инициатором такого разрыва не будет, она хочет развивать отношения с ЕС. Аналогично пояснили слова Лаврова и в МИД РФ.
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