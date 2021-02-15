https://ria.ru/20210215/kvartet-1597609576.html
Участники ближневосточного "квартета" договорились о регулярных встречах
Участники ближневосточного "квартета" договорились о регулярных встречах
Спецпредставители "квартета" международных посредников по ближневосточному урегулированию (РФ, США, ЕС и ООН) в понедельник во время телеконференции... РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T22:29
2021-02-15T22:29
2021-02-15T22:29
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Спецпредставители "квартета" международных посредников по ближневосточному урегулированию (РФ, США, ЕС и ООН) в понедельник во время телеконференции договорились о регулярных встречах, сообщает МИД РФ.Со стороны России во встрече участвовал спецпредставитель министра иностранных дел по ближневосточному урегулированию Владимир Сафронков, от США - заместитель заместителя госсекретаря США Хейди Амр, от ЕС - спецпредставитель по ближневосточному урегулированию Сюзанна Терстал, от ООН - специальный координатор по Ближнему Востоку Тор Веннесланд."С российской стороны была акцентирована важность создания необходимых условий для скорейшего возобновления прямых палестино-израильских переговоров под эгидой "квартета" в целях урегулирования фундаментальных вопросов окончательного статуса на известной международно-правовой основе, предусматривающей создание двух государств - Палестины и Израиля, сосуществующих в мире и безопасности. При этом подчеркивалась недопустимость односторонних шагов, будь то подстрекательство к насилию или расширение поселенческой активности, включая снос палестинских построек на Западном берегу р. Иордан", - говорится в комментарии на сайте министерства."Участники условились проводить свои встречи в формате "квартета" на регулярной основе", - отмечается в заявлении.
https://ria.ru/20210114/ssha-1593024726.html
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россия, владимир сафронков, ближний восток, оон, сша, в мире