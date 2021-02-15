https://ria.ru/20210215/kuba-1597516433.html

На Кубе ожидают возобновления рейсов из России в Гавану и Варадеро

На Кубе ожидают возобновления рейсов из России в Гавану и Варадеро

На Кубе надеются на восстановление прямых полетов из России в Гавану и на курорты страны, сообщает АТОР. РИА Новости, 15.02.2021

2021-02-15T16:00

2021-02-15T16:00

2021-02-15T16:00

курорт

куда можно лететь

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отдых

туризм

коронавирус covid-19

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туризм

ассоциация туроператоров россии (атор)

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. На Кубе надеются на восстановление прямых полетов из России в Гавану и на курорты страны, сообщает АТОР.Россия лидирует по числу туристических прибытий на Остров Свободы. Советник министерства туризма при посольстве Кубы в России Хуан Карлос Эскалона сообщил, что, начиная со 2 ноября (с момента перезапуска рейсов из РФ) республику посетили около 30 тысяч отдыхающих. Российские туроператоры доставляют их четырьмя бортами в неделю на два курорта — Кайо-Коко и Кайо-Гильермо. Сейчас Куба борется с третьей волной коронавируса. Страна в середине декабря 2020 года открыла границы для иностранцев. Также на родину стали активно возвращаться кубинцы, застрявшие во время пандемии за рубежом. Некоторые из них прилетели больными COVID-19, не соблюдали изоляцию, и заражали окружающих. Из-за этого с 10 января у всех прибывающих требуют результаты ПЦР-теста и делают повторный анализ в аэропорту прилета."Организованные российские туристы, прибывающие на Кайо-Коко, не попадают под действие пятидневного карантина для иностранцев. Но его должны соблюдать те, кто прилетает на остров самостоятельно", — подчеркнул Эскалона.Кроме этого, отдыхающие должны носить маску в отеле до прибытия результатов повторного теста. Заболевших отправляют в госпиталь, бессимптомно переносящих коронавирус — в гостиницу-обсерватор. Те, кто контактировал с зараженными, обязаны соблюдать пятидневный карантин и снова сдать анализ.На Кубе с начала пандемии заразилось более 34 тысячи жителей. С 1 марта в стране начинается массовая вакцинация населения.Эскалона сообщил, что в будущем поставить прививку от коронавируса там смогут и туристы."Мы надеемся, что снижение числа заболевших в обеих странах и массовая вакцинация от COVID-19, позволят российским властям открыть авиасообщение в Гавану и на кубинские курорты Варадеро, Ольгин и Санта-Клара", — отметил он.Чиновник надеется, что в течение одного-двух месяцев эпидемиологическая ситуация на Кубе снова придет в норму, в том числе, снимут и ограничения в Гаване.

https://ria.ru/20190127/1549327695.html

https://ria.ru/20190105/1548831907.html

https://ria.ru/20190511/1553079366.html

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куба

гавана

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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