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https://ria.ru/20210215/kuba-1597516433.html
На Кубе ожидают возобновления рейсов из России в Гавану и Варадеро
На Кубе ожидают возобновления рейсов из России в Гавану и Варадеро
На Кубе надеются на восстановление прямых полетов из России в Гавану и на курорты страны, сообщает АТОР. РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T16:00
2021-02-15T16:00
курорт
куда можно лететь
туристы
отдых
туризм
коронавирус covid-19
россия
туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. На Кубе надеются на восстановление прямых полетов из России в Гавану и на курорты страны, сообщает АТОР.Россия лидирует по числу туристических прибытий на Остров Свободы. Советник министерства туризма при посольстве Кубы в России Хуан Карлос Эскалона сообщил, что, начиная со 2 ноября (с момента перезапуска рейсов из РФ) республику посетили около 30 тысяч отдыхающих. Российские туроператоры доставляют их четырьмя бортами в неделю на два курорта — Кайо-Коко и Кайо-Гильермо. Сейчас Куба борется с третьей волной коронавируса. Страна в середине декабря 2020 года открыла границы для иностранцев. Также на родину стали активно возвращаться кубинцы, застрявшие во время пандемии за рубежом. Некоторые из них прилетели больными COVID-19, не соблюдали изоляцию, и заражали окружающих. Из-за этого с 10 января у всех прибывающих требуют результаты ПЦР-теста и делают повторный анализ в аэропорту прилета."Организованные российские туристы, прибывающие на Кайо-Коко, не попадают под действие пятидневного карантина для иностранцев. Но его должны соблюдать те, кто прилетает на остров самостоятельно", — подчеркнул Эскалона.Кроме этого, отдыхающие должны носить маску в отеле до прибытия результатов повторного теста. Заболевших отправляют в госпиталь, бессимптомно переносящих коронавирус — в гостиницу-обсерватор. Те, кто контактировал с зараженными, обязаны соблюдать пятидневный карантин и снова сдать анализ.На Кубе с начала пандемии заразилось более 34 тысячи жителей. С 1 марта в стране начинается массовая вакцинация населения.Эскалона сообщил, что в будущем поставить прививку от коронавируса там смогут и туристы."Мы надеемся, что снижение числа заболевших в обеих странах и массовая вакцинация от COVID-19, позволят российским властям открыть авиасообщение в Гавану и на кубинские курорты Варадеро, Ольгин и Санта-Клара", — отметил он.Чиновник надеется, что в течение одного-двух месяцев эпидемиологическая ситуация на Кубе снова придет в норму, в том числе, снимут и ограничения в Гаване.
https://ria.ru/20190127/1549327695.html
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курорт, куда можно лететь, туристы, отдых, коронавирус covid-19, россия, туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, куба, гавана, вакцинация

На Кубе ожидают возобновления рейсов из России в Гавану и Варадеро

16:00 15.02.2021
 
© РИА Новости / Ирина ОвчинниковаЖенщина "предсказывает судьбу", Гавана, Куба
Женщина предсказывает судьбу, Гавана, Куба - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
© РИА Новости / Ирина Овчинникова
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. На Кубе надеются на восстановление прямых полетов из России в Гавану и на курорты страны, сообщает АТОР.
Россия лидирует по числу туристических прибытий на Остров Свободы. Советник министерства туризма при посольстве Кубы в России Хуан Карлос Эскалона сообщил, что, начиная со 2 ноября (с момента перезапуска рейсов из РФ) республику посетили около 30 тысяч отдыхающих. Российские туроператоры доставляют их четырьмя бортами в неделю на два курорта — Кайо-Коко и Кайо-Гильермо.
Сейчас Куба борется с третьей волной коронавируса. Страна в середине декабря 2020 года открыла границы для иностранцев. Также на родину стали активно возвращаться кубинцы, застрявшие во время пандемии за рубежом. Некоторые из них прилетели больными COVID-19, не соблюдали изоляцию, и заражали окружающих. Из-за этого с 10 января у всех прибывающих требуют результаты ПЦР-теста и делают повторный анализ в аэропорту прилета.
"Организованные российские туристы, прибывающие на Кайо-Коко, не попадают под действие пятидневного карантина для иностранцев. Но его должны соблюдать те, кто прилетает на остров самостоятельно", — подчеркнул Эскалона.
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Кроме этого, отдыхающие должны носить маску в отеле до прибытия результатов повторного теста. Заболевших отправляют в госпиталь, бессимптомно переносящих коронавирус — в гостиницу-обсерватор. Те, кто контактировал с зараженными, обязаны соблюдать пятидневный карантин и снова сдать анализ.
На Кубе с начала пандемии заразилось более 34 тысячи жителей. С 1 марта в стране начинается массовая вакцинация населения.
Эскалона сообщил, что в будущем поставить прививку от коронавируса там смогут и туристы.
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"Мы надеемся, что снижение числа заболевших в обеих странах и массовая вакцинация от COVID-19, позволят российским властям открыть авиасообщение в Гавану и на кубинские курорты Варадеро, Ольгин и Санта-Клара", — отметил он.
Чиновник надеется, что в течение одного-двух месяцев эпидемиологическая ситуация на Кубе снова придет в норму, в том числе, снимут и ограничения в Гаване.
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