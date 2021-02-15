https://ria.ru/20210215/krym-1597538924.html

Аксенов запустил флэшмоб с фото построенных в Крыму объектов

Аксенов запустил флэшмоб с фото построенных в Крыму объектов

Глава Крыма Сергей Аксенов запустил на своей странице в соцсети флэшмоб, в котором предложил всем желающим сфотографироваться возле объектов, построенных после... РИА Новости, 15.02.2021

2021-02-15T15:02

2021-02-15T15:02

2021-02-15T15:02

россия

сергей аксенов (политик)

севастополь

оон

украина

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов запустил на своей странице в соцсети флэшмоб, в котором предложил всем желающим сфотографироваться возле объектов, построенных после воссоединения полуострова с Россией."Предлагаю крымчанам и гостям Крыма в преддверии праздника крымской весны сфотографироваться возле объектов, построенных после нашего возвращения на историческую родину (это может быть любой объект – от Крымского моста до детского садика или детской площадки в вашем районе), и выложить фото в соцсеть с хэштегом #ПутинКрымРоссияНавсегда", - написал Аксенов на своей странице в Instagram.По его словам, некоторые из построенных объектов уже стали визитными карточками полуострова."Приближается седьмая годовщина воссоединения Крыма с Россией. Вы знаете и видите своими глазами, как изменился за это время наш регион, как преображаются наши города и села, сколько построено новых инфраструктурных и социальных объектов", - подчеркнул Аксенов. Он добавил, что разместит лучшие работы на своей странице в Instagram.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://radiosputnik.ria.ru/20210206/krym-1596326822.html

россия

севастополь

украина

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россия, сергей аксенов (политик), севастополь, оон, украина, общество