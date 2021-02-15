Аксенов запустил флэшмоб с фото построенных в Крыму объектов
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов запустил на своей странице в соцсети флэшмоб, в котором предложил всем желающим сфотографироваться возле объектов, построенных после воссоединения полуострова с Россией.
"Предлагаю крымчанам и гостям Крыма в преддверии праздника крымской весны сфотографироваться возле объектов, построенных после нашего возвращения на историческую родину (это может быть любой объект – от Крымского моста до детского садика или детской площадки в вашем районе), и выложить фото в соцсеть с хэштегом #ПутинКрымРоссияНавсегда", - написал Аксенов на своей странице в Instagram.
По его словам, некоторые из построенных объектов уже стали визитными карточками полуострова.
"Приближается седьмая годовщина воссоединения Крыма с Россией. Вы знаете и видите своими глазами, как изменился за это время наш регион, как преображаются наши города и села, сколько построено новых инфраструктурных и социальных объектов", - подчеркнул Аксенов. Он добавил, что разместит лучшие работы на своей странице в Instagram.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".