https://ria.ru/20210215/kravchuk-1597588703.html

Кравчук заявил о невозможности договориться с Россией по Донбассу

Кравчук заявил о невозможности договориться с Россией по Донбассу

Первый президент Украины, глава делегации страны в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук пожаловался на невозможность договориться с Россией о... РИА Новости, 15.02.2021

2021-02-15T18:51

2021-02-15T18:51

2021-02-15T18:51

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Первый президент Украины, глава делегации страны в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук пожаловался на невозможность договориться с Россией о судьбе Донбасса, сообщает "РБК-Украина". По его словам, в ближайшее время ситуация не изменится, так как движения вперед нет. Кравчук также пожаловался на то, что Россия имеет статус посредника в переговорах. Он считает, что это мешает достичь консенсуса. Минские соглашения по урегулированию ситуации на востоке Украины предполагают прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения и конституционную реформу, ключевыми элементами которой должны стать децентрализация и принятие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей.Однако украинские политики затягивают выполнение этого соглашения и выдвигают противоречащие договоренностям идеи. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак назвал их "невыполнимыми". Украинский лидер Владимир Зеленский ранее пригрозил, что Киев выйдет из соглашений в одностороннем порядке.Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал Киев прекратить саботаж минских договоренностей и вести прямой диалог с Донецком и Луганском. Президент Владимир Путин, в свою очередь, пообещал, что страна не бросит Донбасс, несмотря ни на что. Он также подчеркнул, что перед принятием какого-то решения необходимо подумать о его последствиях.

https://ria.ru/20210129/kravchuk-1595169239.html

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россия, лнр, днр, леонид кравчук, украина, в мире