Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210215/kravchuk-1597588703.html
Кравчук заявил о невозможности договориться с Россией по Донбассу
Кравчук заявил о невозможности договориться с Россией по Донбассу
Первый президент Украины, глава делегации страны в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук пожаловался на невозможность договориться с Россией о... РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T18:51
2021-02-15T18:51
россия
лнр
днр
леонид кравчук
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/1/1d/1564010819_0:302:3072:2030_1920x0_80_0_0_68730bedcd2a40524554794003fe8f5f.jpg
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Первый президент Украины, глава делегации страны в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук пожаловался на невозможность договориться с Россией о судьбе Донбасса, сообщает "РБК-Украина". По его словам, в ближайшее время ситуация не изменится, так как движения вперед нет. Кравчук также пожаловался на то, что Россия имеет статус посредника в переговорах. Он считает, что это мешает достичь консенсуса. Минские соглашения по урегулированию ситуации на востоке Украины предполагают прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения и конституционную реформу, ключевыми элементами которой должны стать децентрализация и принятие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей.Однако украинские политики затягивают выполнение этого соглашения и выдвигают противоречащие договоренностям идеи. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак назвал их "невыполнимыми". Украинский лидер Владимир Зеленский ранее пригрозил, что Киев выйдет из соглашений в одностороннем порядке.Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал Киев прекратить саботаж минских договоренностей и вести прямой диалог с Донецком и Луганском. Президент Владимир Путин, в свою очередь, пообещал, что страна не бросит Донбасс, несмотря ни на что. Он также подчеркнул, что перед принятием какого-то решения необходимо подумать о его последствиях.
https://ria.ru/20210129/kravchuk-1595169239.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/1/1d/1564010819_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_cf60afbb7ee2a07b11707ca74f34ed13.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, лнр, днр, леонид кравчук, украина, в мире

Кравчук заявил о невозможности договориться с Россией по Донбассу

18:51 15.02.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛеонид Кравчук
Леонид Кравчук - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Первый президент Украины, глава делегации страны в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук пожаловался на невозможность договориться с Россией о судьбе Донбасса, сообщает "РБК-Украина".
"Мы можем констатировать: договориться с Россией об урегулировании ситуации на Донбассе, в том статусе, в котором они себя видят и какие задачи ставят, невозможно", — заявил экс-президент.
По его словам, в ближайшее время ситуация не изменится, так как движения вперед нет.
Кравчук также пожаловался на то, что Россия имеет статус посредника в переговорах. Он считает, что это мешает достичь консенсуса.
Первый президент Украины Леонид Кравчук - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
29 января, 17:02
Кравчук пообещал России потери
Минские соглашения по урегулированию ситуации на востоке Украины предполагают прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения и конституционную реформу, ключевыми элементами которой должны стать децентрализация и принятие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
Однако украинские политики затягивают выполнение этого соглашения и выдвигают противоречащие договоренностям идеи. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак назвал их "невыполнимыми". Украинский лидер Владимир Зеленский ранее пригрозил, что Киев выйдет из соглашений в одностороннем порядке.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал Киев прекратить саботаж минских договоренностей и вести прямой диалог с Донецком и Луганском. Президент Владимир Путин, в свою очередь, пообещал, что страна не бросит Донбасс, несмотря ни на что. Он также подчеркнул, что перед принятием какого-то решения необходимо подумать о его последствиях.
Минские соглашения - РИА Новости, 1920, 09.12.2019
9 декабря 2019, 21:34Инфографика
Минские соглашения
 
РоссияЛНРДНРЛеонид КравчукУкраинаВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:09В ОП призвали Роскомнадзор изучить соцсеть Clubhouse
06:06В Центробанке рассказали о серьезном вызове, который им бросили мошенники
05:39"Коммерсант": в России предложили поднять цены на колбасу
05:13Губернатор Нью-Йорка ответил на обвинения в сокрытии смертей от COVID-19
04:56"Забудем о Курилах": японцы оценили слова Путина об отношениях с Токио
04:44На Сахалине из-за циклона задержали самолеты и закрыли паромную переправу
04:18В 12 регионах превышены недельные пороги заболеваемости ОРВИ
04:15В Приморье число ДТП во время снежного циклона выросло на 70%
04:07Врач рассказал о "гарантийном периоде" позвоночника человека
04:03Противолодочный корабль "Адмирал Трибуц" провел стрельбы в Японском море
03:18Финансист озвучил необходимую сумму вклада для жизни на проценты
03:14Эксперты назвали самые популярные у россиян подарки на 23 февраля
03:11На заводе рассказали о судьбе шестого фрегата проекта 11356
03:07Российский прибор не смог попасть на китайский лунный аппарат
03:01В Киеве признали невозможность отказа от закупок электроэнергии у России
02:37В доме жителя Приморья нашли бочку с раствором масла каннабиса
02:35Аналитики подсчитали доходы фрилансеров в России
02:32Раскрыта опасность звона в ушах
02:17Специалист рассказал, как следить за здоровьем через гаджеты
02:11В десяти странах обнаружен новый штамм коронавируса
Лента новостейМолния