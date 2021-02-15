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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210215/koronavirus-1597596238.html
ВОЗ заявила о снижении заболеваемости COVID-19 в мире
ВОЗ заявила о снижении заболеваемости COVID-19 в мире
Количество новых заражений COVID-19 в мире снижается пятую неделю подряд, заявил на брифинге генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос... РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T19:41
2021-02-15T20:03
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
воз
в мире
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ЖЕНЕВА, 15 фев – РИА Новости, Елизавета Исакова. Количество новых заражений COVID-19 в мире снижается пятую неделю подряд, заявил на брифинге генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус."Количество сообщений о случаях COVID-19 по всему миру снижается пятую неделю подряд. На прошлой неделе было самое низкое с октября количество заражений за неделю", - сказал он.По его словам, за пять недель количество новых заражений, которые регистрируются в неделю, сократилось почти вдвое.
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коронавирус covid-19, коронавирусы, воз, в мире

ВОЗ заявила о снижении заболеваемости COVID-19 в мире

19:41 15.02.2021 (обновлено: 20:03 15.02.2021)
 
© AP Photo / Jae C. HongПациент лежит на кровати в отделении COVID-19 в Медицинском центре Святого Креста Провиденса в районе Мишн-Хиллз в Лос-Анджелесе
Пациент лежит на кровати в отделении COVID-19 в Медицинском центре Святого Креста Провиденса в районе Мишн-Хиллз в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
© AP Photo / Jae C. Hong
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ЖЕНЕВА, 15 фев – РИА Новости, Елизавета Исакова. Количество новых заражений COVID-19 в мире снижается пятую неделю подряд, заявил на брифинге генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
"Количество сообщений о случаях COVID-19 по всему миру снижается пятую неделю подряд. На прошлой неделе было самое низкое с октября количество заражений за неделю", - сказал он.
Медицинские сотрудники в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
Вчера, 15:57
Вирусолог оценил риск возникновения новой смертельной пандемии
По его словам, за пять недель количество новых заражений, которые регистрируются в неделю, сократилось почти вдвое.
 
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