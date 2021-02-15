https://ria.ru/20210215/koronavirus-1597596238.html

ВОЗ заявила о снижении заболеваемости COVID-19 в мире

ВОЗ заявила о снижении заболеваемости COVID-19 в мире

Количество новых заражений COVID-19 в мире снижается пятую неделю подряд, заявил на брифинге генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос... РИА Новости, 15.02.2021

2021-02-15T19:41

2021-02-15T19:41

2021-02-15T20:03

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

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ЖЕНЕВА, 15 фев – РИА Новости, Елизавета Исакова. Количество новых заражений COVID-19 в мире снижается пятую неделю подряд, заявил на брифинге генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус."Количество сообщений о случаях COVID-19 по всему миру снижается пятую неделю подряд. На прошлой неделе было самое низкое с октября количество заражений за неделю", - сказал он.По его словам, за пять недель количество новых заражений, которые регистрируются в неделю, сократилось почти вдвое.

https://ria.ru/20210215/pandemiya-1597550181.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, коронавирусы, воз, в мире