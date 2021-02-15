https://ria.ru/20210215/koronavirus-1597564221.html
В Псковской области 101-летняя женщина привилась от коронавируса
В Псковской области 101-летняя женщина привилась от коронавируса
Жительница Псковской области Эмилия Волтухова, который в мае исполняется 102 года, сделала прививку от коронавируса, сообщает оперштаб региона. РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T16:53
2021-02-15T16:53
2021-02-15T16:53
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
псковская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/08/1596585209_0:298:2579:1749_1920x0_80_0_0_e1acfcc70f5372a7fc6f184b0d6b8ce4.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 фев – РИА Новости. Жительница Псковской области Эмилия Волтухова, который в мае исполняется 102 года, сделала прививку от коронавируса, сообщает оперштаб региона."Одна из старейших жительниц Псковской области Эмилия Осиповна Волтухова сделала прививку от коронавируса. Второго мая бабушка отпразднует 102 года", - говорится в сообщении со ссылкой на Псковское агентство информации.По данным благотворительного фонда "Вознеси сердце", Волтухова с 2011 года живет в Новосельском доме-интернате для престарелых и инвалидов Струго-Красненского района Псковской области. На свой 101-й день рождения она получила многофункциональную кровать, поскольку после перелома шейки бедра не может ходить.По данным оперштаба региона, в Псковской области вакцинацию от коронавируса прошли около 10 тысяч человек, в том числе около 1 тысячи человек прошли оба этапа.
https://ria.ru/20210215/vaccine-1597562331.html
псковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/08/1596585209_0:57:2579:1991_1920x0_80_0_0_6b965ec87a82f3f7cbfe6d0fcbf7c665.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, псковская область, общество