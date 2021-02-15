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В Псковской области 101-летняя женщина привилась от коронавируса
В Псковской области 101-летняя женщина привилась от коронавируса
Жительница Псковской области Эмилия Волтухова, который в мае исполняется 102 года, сделала прививку от коронавируса, сообщает оперштаб региона. РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T16:53
2021-02-15T16:53
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
псковская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 фев – РИА Новости. Жительница Псковской области Эмилия Волтухова, который в мае исполняется 102 года, сделала прививку от коронавируса, сообщает оперштаб региона."Одна из старейших жительниц Псковской области Эмилия Осиповна Волтухова сделала прививку от коронавируса. Второго мая бабушка отпразднует 102 года", - говорится в сообщении со ссылкой на Псковское агентство информации.По данным благотворительного фонда "Вознеси сердце", Волтухова с 2011 года живет в Новосельском доме-интернате для престарелых и инвалидов Струго-Красненского района Псковской области. На свой 101-й день рождения она получила многофункциональную кровать, поскольку после перелома шейки бедра не может ходить.По данным оперштаба региона, в Псковской области вакцинацию от коронавируса прошли около 10 тысяч человек, в том числе около 1 тысячи человек прошли оба этапа.
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, псковская область, общество

В Псковской области 101-летняя женщина привилась от коронавируса

16:53 15.02.2021
 
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкМедсестра набирает в шприц вакцину против COVID-19 "Спутник V"
Медсестра набирает в шприц вакцину против COVID-19 Спутник V - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
© РИА Новости / Илья Наймушин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 фев – РИА Новости. Жительница Псковской области Эмилия Волтухова, который в мае исполняется 102 года, сделала прививку от коронавируса, сообщает оперштаб региона.
"Одна из старейших жительниц Псковской области Эмилия Осиповна Волтухова сделала прививку от коронавируса. Второго мая бабушка отпразднует 102 года", - говорится в сообщении со ссылкой на Псковское агентство информации.
По данным благотворительного фонда "Вознеси сердце", Волтухова с 2011 года живет в Новосельском доме-интернате для престарелых и инвалидов Струго-Красненского района Псковской области. На свой 101-й день рождения она получила многофункциональную кровать, поскольку после перелома шейки бедра не может ходить.
По данным оперштаба региона, в Псковской области вакцинацию от коронавируса прошли около 10 тысяч человек, в том числе около 1 тысячи человек прошли оба этапа.
Медсестра делает прививку пациенту от коронавируса вакциной Спутник-V - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
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