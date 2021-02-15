https://ria.ru/20210215/koronavirus-1597564221.html

В Псковской области 101-летняя женщина привилась от коронавируса

В Псковской области 101-летняя женщина привилась от коронавируса

Жительница Псковской области Эмилия Волтухова, который в мае исполняется 102 года, сделала прививку от коронавируса, сообщает оперштаб региона. РИА Новости, 15.02.2021

2021-02-15T16:53

2021-02-15T16:53

2021-02-15T16:53

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

псковская область

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 фев – РИА Новости. Жительница Псковской области Эмилия Волтухова, который в мае исполняется 102 года, сделала прививку от коронавируса, сообщает оперштаб региона."Одна из старейших жительниц Псковской области Эмилия Осиповна Волтухова сделала прививку от коронавируса. Второго мая бабушка отпразднует 102 года", - говорится в сообщении со ссылкой на Псковское агентство информации.По данным благотворительного фонда "Вознеси сердце", Волтухова с 2011 года живет в Новосельском доме-интернате для престарелых и инвалидов Струго-Красненского района Псковской области. На свой 101-й день рождения она получила многофункциональную кровать, поскольку после перелома шейки бедра не может ходить.По данным оперштаба региона, в Псковской области вакцинацию от коронавируса прошли около 10 тысяч человек, в том числе около 1 тысячи человек прошли оба этапа.

https://ria.ru/20210215/vaccine-1597562331.html

псковская область

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2021

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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, псковская область, общество