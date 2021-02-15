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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210215/koronavirus-1597514487.html
Инфекционист рассказал, когда снизится летальность от COVID-19 в Москве
Инфекционист рассказал, когда снизится летальность от COVID-19 в Москве
Снижение летальности от коронавируса в Москве можно ожидать через несколько недель, рассказал РИА Новости врач-инфекционист, профессор Николай Малышев. РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T13:02
2021-02-15T13:20
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
общество
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Снижение летальности от коронавируса в Москве можно ожидать через несколько недель, рассказал РИА Новости врач-инфекционист, профессор Николай Малышев.Инфекционист уточнил, что высокая летальности при общем снижении заболеваемости - известный факт."Когда тот же грипп, ОРВИ уходит, то подбирает по пути, как говорится. Есть люди, которые уже долго болеют, и соответственно сейчас, когда общая заболеваемость меньше, в основном кто болеет - люди более ослабленные. Вкупе все это набирается. Это обычный след во время конца эпидемии. Еще, по всей видимости, несколько недель это будет отмечаться", - сказал Малышев, отвечая на вопрос, почему нет снижения по летальности от коронавируса на фоне снижения заболеваемости и когда можно ожидать такого снижения.По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса на 15 февраля, за сутки в Москве подтверждены 56 смертей пациентов с COVID-19, выявлено 1818 новых случаев заражения. При этом три месяца назад, 15 ноября 2020 года, в столице за сутки скончались 75 человек с коронавирусом, притом что было выявлено намного больше новых случаев заболевания – 6271.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество

Инфекционист рассказал, когда снизится летальность от COVID-19 в Москве

13:02 15.02.2021 (обновлено: 13:20 15.02.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкЛечение пациентов с COVID-19
Лечение пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
© РИА Новости / Кирилл Брага
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Снижение летальности от коронавируса в Москве можно ожидать через несколько недель, рассказал РИА Новости врач-инфекционист, профессор Николай Малышев.
Инфекционист уточнил, что высокая летальности при общем снижении заболеваемости - известный факт.
"Когда тот же грипп, ОРВИ уходит, то подбирает по пути, как говорится. Есть люди, которые уже долго болеют, и соответственно сейчас, когда общая заболеваемость меньше, в основном кто болеет - люди более ослабленные. Вкупе все это набирается. Это обычный след во время конца эпидемии. Еще, по всей видимости, несколько недель это будет отмечаться", - сказал Малышев, отвечая на вопрос, почему нет снижения по летальности от коронавируса на фоне снижения заболеваемости и когда можно ожидать такого снижения.
По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса на 15 февраля, за сутки в Москве подтверждены 56 смертей пациентов с COVID-19, выявлено 1818 новых случаев заражения. При этом три месяца назад, 15 ноября 2020 года, в столице за сутки скончались 75 человек с коронавирусом, притом что было выявлено намного больше новых случаев заболевания – 6271.
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