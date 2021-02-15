https://ria.ru/20210215/koronavirus-1597514487.html

Инфекционист рассказал, когда снизится летальность от COVID-19 в Москве

Инфекционист рассказал, когда снизится летальность от COVID-19 в Москве

Снижение летальности от коронавируса в Москве можно ожидать через несколько недель, рассказал РИА Новости врач-инфекционист, профессор Николай Малышев. РИА Новости, 15.02.2021

2021-02-15T13:02

2021-02-15T13:02

2021-02-15T13:20

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Снижение летальности от коронавируса в Москве можно ожидать через несколько недель, рассказал РИА Новости врач-инфекционист, профессор Николай Малышев.Инфекционист уточнил, что высокая летальности при общем снижении заболеваемости - известный факт."Когда тот же грипп, ОРВИ уходит, то подбирает по пути, как говорится. Есть люди, которые уже долго болеют, и соответственно сейчас, когда общая заболеваемость меньше, в основном кто болеет - люди более ослабленные. Вкупе все это набирается. Это обычный след во время конца эпидемии. Еще, по всей видимости, несколько недель это будет отмечаться", - сказал Малышев, отвечая на вопрос, почему нет снижения по летальности от коронавируса на фоне снижения заболеваемости и когда можно ожидать такого снижения.По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса на 15 февраля, за сутки в Москве подтверждены 56 смертей пациентов с COVID-19, выявлено 1818 новых случаев заражения. При этом три месяца назад, 15 ноября 2020 года, в столице за сутки скончались 75 человек с коронавирусом, притом что было выявлено намного больше новых случаев заболевания – 6271.

https://ria.ru/20210215/dgtu-1597497802.html

москва

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество