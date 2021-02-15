https://ria.ru/20210215/koronavirus-1597493616.html

В России за сутки умерли 394 пациента с COVID-19

В России за сутки умерли 394 пациента с COVID-19

За сутки в России подтверждены 394 смерти пациентов с COVID-19, 56 из них в Москве, за все время умерли 80 520 человек с заболеванием, сообщили журналистам в... РИА Новости, 15.02.2021

2021-02-15T11:03

2021-02-15T11:03

2021-02-15T11:03

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

здоровье - общество

москва

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. За сутки в России подтверждены 394 смерти пациентов с COVID-19, 56 из них в Москве, за все время умерли 80 520 человек с заболеванием, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 394 смерти... За весь период по России умерли 80 520 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Москве - 56, Санкт-Петербурге - 49, Подмосковье - 28. Общее число смертей с коронавирусом в Москве выросло до 14 404.

россия

москва

московская область (подмосковье)

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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