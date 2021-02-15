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В Москве выявили 1818 новых случаев заражения коронавирусом
В Москве выявили 1818 новых случаев заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев COVID-19 за минувшие сутки в регионах РФ выявлено в Москве (1818), Санкт-Петербурге (1093) и Подмосковье (801), сообщили... РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T11:02
2021-02-15T11:02
2021-02-15T11:02
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
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санкт-петербург
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 за минувшие сутки в регионах РФ выявлено в Москве (1818), Санкт-Петербурге (1093) и Подмосковье (801), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва - 1818, 2. Санкт-Петербург - 1093, 3. Московская область - 801", - говорится в сообщении.Наименьшее число случаев коронавируса из субъектов РФ отмечено в Еврейской автономной области - 5, Ненецком автономном округе - 3, Чукотском автономном округе - 2.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург