https://ria.ru/20210215/koronavirus-1597493114.html

В Москве выявили 1818 новых случаев заражения коронавирусом

В Москве выявили 1818 новых случаев заражения коронавирусом

Наибольшее число новых случаев COVID-19 за минувшие сутки в регионах РФ выявлено в Москве (1818), Санкт-Петербурге (1093) и Подмосковье (801), сообщили... РИА Новости, 15.02.2021

2021-02-15T11:02

2021-02-15T11:02

2021-02-15T11:02

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 за минувшие сутки в регионах РФ выявлено в Москве (1818), Санкт-Петербурге (1093) и Подмосковье (801), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва - 1818, 2. Санкт-Петербург - 1093, 3. Московская область - 801", - говорится в сообщении.Наименьшее число случаев коронавируса из субъектов РФ отмечено в Еврейской автономной области - 5, Ненецком автономном округе - 3, Чукотском автономном округе - 2.

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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