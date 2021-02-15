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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210215/koronavirus-1597492945.html
В России выявили 14 207 новых случаев заражения коронавирусом
В России выявили 14 207 новых случаев заражения коронавирусом
Третий день подряд в России фиксируется менее 15 тысяч случаев заражения COVID-19: за сутки прибавилось 14 207 инфицированных, сообщили в оперативном штабе по... РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T11:01
2021-02-15T12:09
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Третий день подряд в России фиксируется менее 15 тысяч случаев заражения COVID-19: за сутки прибавилось 14 207 инфицированных, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Днем ранее зарегистрировали 14 185 заразившихся. Темп прироста сохранился на уровне 0,35 процента.Умерли 394 человека (430 в воскресенье), из больниц выписали еще 13 935 человек (15 194).Больше всего новых пациентов в Москве (1818, накануне было 1559), Санкт-Петербурге (1093, днем ранее — 1099) и Подмосковье (801); меньше всего в Еврейской автономии (пять), Ненецком АО (три) и на Чукотке (два).Общее число заразившихся коронавирусом в России достигло 4 086 090. Умерли за все время 80 520 человек, вылечились — более 3,6 миллиона.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается более 108 миллионов инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 108,8 миллиона. Умерли 2,4 миллиона человек.Наиболее подвержены инфекции оказались Соединенные Штаты, Индия, Бразилия и Великобритания. Россия в этом списке занимает пятое место, опережая Францию, Испанию, Италию, Турцию, Германию, Колумбию и Аргентину.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, общество

В России выявили 14 207 новых случаев заражения коронавирусом

11:01 15.02.2021 (обновлено: 12:09 15.02.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик везет пациента в приемное отделение городской клинической больницы №40 в Москве
Медик везет пациента в приемное отделение городской клинической больницы №40 в Москве - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Третий день подряд в России фиксируется менее 15 тысяч случаев заражения COVID-19: за сутки прибавилось 14 207 инфицированных, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
Днем ранее зарегистрировали 14 185 заразившихся. Темп прироста сохранился на уровне 0,35 процента.
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Умерли 394 человека (430 в воскресенье), из больниц выписали еще 13 935 человек (15 194).
Больше всего новых пациентов в Москве (1818, накануне было 1559), Санкт-Петербурге (1093, днем ранее — 1099) и Подмосковье (801); меньше всего в Еврейской автономии (пять), Ненецком АО (три) и на Чукотке (два).
Общее число заразившихся коронавирусом в России достигло 4 086 090. Умерли за все время 80 520 человек, вылечились — более 3,6 миллиона.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается более 108 миллионов инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 108,8 миллиона. Умерли 2,4 миллиона человек.
Наиболее подвержены инфекции оказались Соединенные Штаты, Индия, Бразилия и Великобритания. Россия в этом списке занимает пятое место, опережая Францию, Испанию, Италию, Турцию, Германию, Колумбию и Аргентину.
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