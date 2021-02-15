https://ria.ru/20210215/komissiya-1597472824.html

Эксперт рассказал, когда банк может неожиданно списать комиссию с клиента

Эксперт рассказал, когда банк может неожиданно списать комиссию с клиента

Комиссии по карте или счету всегда удерживаются в соответствии с договором, однако для клиентов, которые невнимательно читают договор, они могут стать... РИА Новости, 15.02.2021

2021-02-15T07:07

2021-02-15T07:07

2021-02-15T07:11

россия

общество

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Комиссии по карте или счету всегда удерживаются в соответствии с договором, однако для клиентов, которые невнимательно читают договор, они могут стать сюрпризом. Глава Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов перечислил для РИА Новости несколько случаев, когда клиенты российских банков могут столкнуться с неожиданными списаниями.В некоторых случаях банк устанавливает нулевую комиссию за обслуживание, но при соблюдении некоторых условий, например сохранении минимального остатка на счете, предупреждает Достов. Впоследствии клиент может забыть про это важное условие и его нарушить: вновь начнет списываться комиссия.Наконец, совершенно нормальная практика – брать в конце месяца выписку по счету и ее анализировать. Для этого идти в банк необязательно, можно получить справку в интернет-банке или мобильном приложении. Понятно, что это не очень интересное занятие, но полезное, хотя бы для контроля собственных расходов, резюмировал Достов.

https://ria.ru/20201121/moshenniki-1585530956.html

https://ria.ru/20201108/blokirovka-1583569232.html

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