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Эксперт рассказал, когда банк может неожиданно списать комиссию с клиента
Эксперт рассказал, когда банк может неожиданно списать комиссию с клиента
Комиссии по карте или счету всегда удерживаются в соответствии с договором, однако для клиентов, которые невнимательно читают договор, они могут стать... РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T07:07
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россия
общество
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Комиссии по карте или счету всегда удерживаются в соответствии с договором, однако для клиентов, которые невнимательно читают договор, они могут стать сюрпризом. Глава Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов перечислил для РИА Новости несколько случаев, когда клиенты российских банков могут столкнуться с неожиданными списаниями.В некоторых случаях банк устанавливает нулевую комиссию за обслуживание, но при соблюдении некоторых условий, например сохранении минимального остатка на счете, предупреждает Достов. Впоследствии клиент может забыть про это важное условие и его нарушить: вновь начнет списываться комиссия.Наконец, совершенно нормальная практика – брать в конце месяца выписку по счету и ее анализировать. Для этого идти в банк необязательно, можно получить справку в интернет-банке или мобильном приложении. Понятно, что это не очень интересное занятие, но полезное, хотя бы для контроля собственных расходов, резюмировал Достов.
https://ria.ru/20201121/moshenniki-1585530956.html
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россия, общество

Эксперт рассказал, когда банк может неожиданно списать комиссию с клиента

07:07 15.02.2021 (обновлено: 07:11 15.02.2021)
 
© РИА Новости / Григорий СысоевБанковские карты
Банковские карты - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Комиссии по карте или счету всегда удерживаются в соответствии с договором, однако для клиентов, которые невнимательно читают договор, они могут стать сюрпризом. Глава Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов перечислил для РИА Новости несколько случаев, когда клиенты российских банков могут столкнуться с неожиданными списаниями.
"Если тарифами предусмотрена ежемесячная комиссия, то она будет списываться даже в том случае, если клиент счетом не пользуется. Иногда из-за списания баланс может уйти в минус: в случае, если клиент согласился, что банк будет предоставлять ему овердрафт (то есть краткосрочный кредит). На долг будут начисляться и проценты. Поэтому если клиент решил не пользоваться картой или счетом, то важно либо их закрыть, либо уточнить в банке о взимаемых сборах", - рекомендует эксперт.
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В некоторых случаях банк устанавливает нулевую комиссию за обслуживание, но при соблюдении некоторых условий, например сохранении минимального остатка на счете, предупреждает Достов. Впоследствии клиент может забыть про это важное условие и его нарушить: вновь начнет списываться комиссия.
"Неожиданной может стать комиссия по зарплатной карте. Обычно комиссии за обслуживание зарплатных карт с потребителей не взимаются. Но если уволиться, то карта зарплатной уже считаться не будет - банк может начать взимать комиссию: нужно либо закрыть карту, либо просто выбрать в том же банке другую, более дешевую", - советует он.
Наконец, совершенно нормальная практика – брать в конце месяца выписку по счету и ее анализировать. Для этого идти в банк необязательно, можно получить справку в интернет-банке или мобильном приложении. Понятно, что это не очень интересное занятие, но полезное, хотя бы для контроля собственных расходов, резюмировал Достов.
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