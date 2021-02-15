https://ria.ru/20210215/kolyma-1597513731.html

На Колыме турист сорвался с обрыва при восхождении на гору

На Колыме турист сорвался с обрыва при восхождении на гору

Спасатели вылетели на вертолете для эвакуации мужчины, который упал с обрыва при восхождении на гору в Ольском районе Магаданской области, сообщает ГУМЧС России РИА Новости, 15.02.2021

2021-02-15T13:27

2021-02-15T13:27

2021-02-15T13:27

туризм

туризм

новости - туризм

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

магаданская область

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МАГАДАН, 15 фев — РИА Новости. Спасатели вылетели на вертолете для эвакуации мужчины, который упал с обрыва при восхождении на гору в Ольском районе Магаданской области, сообщает ГУМЧС России по региону."Вертолет Ми-8 со специалистами скорой медицинской помощи и спасателями Магаданского филиала ДВРПСО МЧС России на борту вылетели в Ольский район для эвакуации туриста, упавшего с обрыва. В пожарно-спасательную службу поступило сообщение о том, что двое мужчин и одна женщина совершали подъем на гору Армань в Ольском районе, один мужчина упал с обрыва, требуется эвакуация", — говорится в сообщении.К эвакуации привлечены 34 человека и 14 единиц техники.

https://ria.ru/20210215/nesin-1596513419.html

магаданская область

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2021

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туризм, новости - туризм, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), магаданская область