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Источник: в приморской колонии нашли мертвым осужденного за терроризм
Источник: в приморской колонии нашли мертвым осужденного за терроризм
Осужденный без признаков жизни был найден в одной из колоний Приморья, сообщили РИА Новости в региональном главке ФСИН. По данным источника, близкого к... РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T05:15
2021-02-15T05:38
приморский край
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 15 фев – РИА Новости. Осужденный без признаков жизни был найден в одной из колоний Приморья, сообщили РИА Новости в региональном главке ФСИН. По данным источника, близкого к расследованию, речь идет о Халиде Хугуеве, отбывавшем наказание по статье о терроризме."Осужденный был найден без признаков жизни, управление проводит проверку", - сообщили во ФСИН. Собеседник агентства отметил, что проверку проводит Следственный комитет.Информированный источник, близкий к расследованию, сообщил РИА Новости, что погибший Халид Хугуев осужден по статье 205 УК РФ "Террористический акт" .По данным ряда СМИ, Хугуев убит другим осужденным.В апреле 1999 года в московской гостинице "Интурист" прогремел взрыв. Был серьезно поврежден 20-й этаж отеля. Пострадали 11 человек, в том числе десятимесячный ребенок, являющийся гражданином Испании. Еще один взрыв произошел 31 августа того же года в торговом комплексе "Охотный ряд" на Манежной площади. В результате взрыва бомбы, заложенной в салоне игровых автоматов, пострадали 40 человек, одна из раненых позже скончалась.За организацию взрывов был осужден Халид Хугуев, за исполнение - Магумадзаир Гаджиакаев. Первому назначили 25 лет колонии, второму - 15. В 2010 году Верховный суд пересмотрел меру наказания обвиняемым. Хугуеву срок наказания снизили до 22 лет колонии, а Гаджиакаеву – до 13 лет.По версии следствия, взрыв в "Охотном ряду" был связан с тем, что управляющая комплексом группа компаний Plaza, президентом которой являлся чеченский предприниматель Умар Джабраилов, отказалась платить деньги боевикам главаря чеченских сепаратистов, террориста Шамиля Басаева. Преступление было заказано Басаевым, который решил таким образом наказать бизнесмена.
https://ria.ru/20200916/tesak-1577341313.html
https://ria.ru/20200113/1563348936.html
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приморский край, происшествия

Источник: в приморской колонии нашли мертвым осужденного за терроризм

05:15 15.02.2021 (обновлено: 05:38 15.02.2021)
 
© Depositphotos / cunaplusТюремная камера
Тюремная камера - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
© Depositphotos / cunaplus
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ВЛАДИВОСТОК, 15 фев – РИА Новости. Осужденный без признаков жизни был найден в одной из колоний Приморья, сообщили РИА Новости в региональном главке ФСИН. По данным источника, близкого к расследованию, речь идет о Халиде Хугуеве, отбывавшем наказание по статье о терроризме.
"Осужденный был найден без признаков жизни, управление проводит проверку", - сообщили во ФСИН. Собеседник агентства отметил, что проверку проводит Следственный комитет.
Информированный источник, близкий к расследованию, сообщил РИА Новости, что погибший Халид Хугуев осужден по статье 205 УК РФ "Террористический акт" .
По данным ряда СМИ, Хугуев убит другим осужденным.
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В апреле 1999 года в московской гостинице "Интурист" прогремел взрыв. Был серьезно поврежден 20-й этаж отеля. Пострадали 11 человек, в том числе десятимесячный ребенок, являющийся гражданином Испании. Еще один взрыв произошел 31 августа того же года в торговом комплексе "Охотный ряд" на Манежной площади. В результате взрыва бомбы, заложенной в салоне игровых автоматов, пострадали 40 человек, одна из раненых позже скончалась.
За организацию взрывов был осужден Халид Хугуев, за исполнение - Магумадзаир Гаджиакаев. Первому назначили 25 лет колонии, второму - 15. В 2010 году Верховный суд пересмотрел меру наказания обвиняемым. Хугуеву срок наказания снизили до 22 лет колонии, а Гаджиакаеву – до 13 лет.
По версии следствия, взрыв в "Охотном ряду" был связан с тем, что управляющая комплексом группа компаний Plaza, президентом которой являлся чеченский предприниматель Умар Джабраилов, отказалась платить деньги боевикам главаря чеченских сепаратистов, террориста Шамиля Басаева. Преступление было заказано Басаевым, который решил таким образом наказать бизнесмена.
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