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https://ria.ru/20210215/kobzon-1597604937.html
Вдова Иосифа Кобзона впервые рассказала о его тайном ребенке
Вдова Иосифа Кобзона впервые рассказала о его тайном ребенке
Вдова певца Иосифа Кобзона Нелли в эфире канала НТВ впервые рассказала о тайном приемном сыне. РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T20:49
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культура
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Вдова певца Иосифа Кобзона Нелли в эфире канала НТВ впервые рассказала о тайном приемном сыне. "Он нам достался ребенком. Он живет в Армении, и когда он приезжает, мы стараемся всегда охватить его вниманием, если дочь в Москве или сын", — рассказала женщина.Кобзон также рассказала, что певец изменил ей, но она простила его. "Мне повезло, что я встретила человека, которого я смогла столько лет любить", — добавила она. Народный артист СССР, депутат Госдумы Иосиф Кобзон умер 30 августа 2018 года на 81-м году жизни после продолжительной болезни. У певца остался сын Андрей, дочь Наталья и семеро внуков.
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иосиф кобзон

Вдова Иосифа Кобзона впервые рассказала о его тайном ребенке

20:49 15.02.2021 (обновлено: 21:16 15.02.2021)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкДепутат Государственной Думы РФ Иосиф Кобзон
Депутат Государственной Думы РФ Иосиф Кобзон - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Вдова певца Иосифа Кобзона Нелли в эфире канала НТВ впервые рассказала о тайном приемном сыне.
"Он нам достался ребенком. Он живет в Армении, и когда он приезжает, мы стараемся всегда охватить его вниманием, если дочь в Москве или сын", — рассказала женщина.
Кобзон также рассказала, что певец изменил ей, но она простила его.
"Мне повезло, что я встретила человека, которого я смогла столько лет любить", — добавила она.
Народный артист СССР, депутат Госдумы Иосиф Кобзон умер 30 августа 2018 года на 81-м году жизни после продолжительной болезни. У певца остался сын Андрей, дочь Наталья и семеро внуков.
Певец Иосиф Кобзон - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
5 февраля, 15:48
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КультураИосиф Кобзон
 
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