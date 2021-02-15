https://ria.ru/20210215/kobzon-1597604937.html

Вдова Иосифа Кобзона впервые рассказала о его тайном ребенке

Вдова Иосифа Кобзона впервые рассказала о его тайном ребенке

Вдова певца Иосифа Кобзона Нелли в эфире канала НТВ впервые рассказала о тайном приемном сыне. РИА Новости, 15.02.2021

2021-02-15T20:49

2021-02-15T20:49

2021-02-15T21:16

культура

иосиф кобзон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/153960/19/1539601938_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c9923b647eee21cbb1af9896a23e98ab.jpg

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Вдова певца Иосифа Кобзона Нелли в эфире канала НТВ впервые рассказала о тайном приемном сыне. "Он нам достался ребенком. Он живет в Армении, и когда он приезжает, мы стараемся всегда охватить его вниманием, если дочь в Москве или сын", — рассказала женщина.Кобзон также рассказала, что певец изменил ей, но она простила его. "Мне повезло, что я встретила человека, которого я смогла столько лет любить", — добавила она. Народный артист СССР, депутат Госдумы Иосиф Кобзон умер 30 августа 2018 года на 81-м году жизни после продолжительной болезни. У певца остался сын Андрей, дочь Наталья и семеро внуков.

https://ria.ru/20210205/kobzon-1596193167.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иосиф кобзон