https://ria.ru/20210215/kobzon-1597604937.html
Вдова Иосифа Кобзона впервые рассказала о его тайном ребенке
Вдова Иосифа Кобзона впервые рассказала о его тайном ребенке
Вдова певца Иосифа Кобзона Нелли в эфире канала НТВ впервые рассказала о тайном приемном сыне. РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T20:49
2021-02-15T20:49
2021-02-15T21:16
культура
иосиф кобзон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/153960/19/1539601938_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c9923b647eee21cbb1af9896a23e98ab.jpg
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Вдова певца Иосифа Кобзона Нелли в эфире канала НТВ впервые рассказала о тайном приемном сыне. "Он нам достался ребенком. Он живет в Армении, и когда он приезжает, мы стараемся всегда охватить его вниманием, если дочь в Москве или сын", — рассказала женщина.Кобзон также рассказала, что певец изменил ей, но она простила его. "Мне повезло, что я встретила человека, которого я смогла столько лет любить", — добавила она. Народный артист СССР, депутат Госдумы Иосиф Кобзон умер 30 августа 2018 года на 81-м году жизни после продолжительной болезни. У певца остался сын Андрей, дочь Наталья и семеро внуков.
https://ria.ru/20210205/kobzon-1596193167.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/153960/19/1539601938_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_521e49e00b69d5d7cd38ce97fa9c8bd8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иосиф кобзон