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Москвичке грозит десять лет за хищение исторического документа из архива

Москвичке грозит десять лет за хищение исторического документа из архива

Басманный суд Москвы 18 февраля приступит к рассмотрению уголовного дела в отношении москвички Екатерины Седовой, которую обвиняют в хищении при помощи туфли... РИА Новости, 15.02.2021

2021-02-15T20:02

2021-02-15T20:02

2021-02-15T20:18

россия

басманный суд г. москвы

москва

происшествия

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Басманный суд Москвы 18 февраля приступит к рассмотрению уголовного дела в отношении москвички Екатерины Седовой, которую обвиняют в хищении при помощи туфли исторического документа из государственного архива."Дело поступило в Басманный районный суд города Москвы для рассмотрения по существу, судебное заседание назначено на 18 февраля, на 10.00", - сказала пресс-секретарь суда Ирина Софинская.По данным пресс-службы прокуратуры Москвы, 62-летняя женщина в начале ноября 2020 года, находясь в помещении читального зала Российского государственного военно-исторического архива, похитила документ – "Изложение Высочайшего повеления об увольнении от службы исполняющего должность военного губернатора Семипалатинской области полковника П.М. Спиридонова и назначении на его место полковника Ф.А. Панова". На документе значилась дата - 3 марта 1857 года.Седова вытащила данный лист из архивного дела, которое вернула сотруднику учреждения, и положила себе в блокнот, а позднее, перед выходом из здания, спрятала ценность в туфле. Именно там позднее его обнаружили сотрудники полиции. Согласно судебному экспертному заключению, стоимость похищенного листа составляет 50 тысяч рублей, он также признан предметом, имеющим особую ценность.По статье "Хищение предметов и документов, имеющих особую историческую, научную, художественную или культурную ценность" (часть 1 статьи 164 УК РФ) женщине грозит наказание до 10 лет колонии.Последний раз по вышеуказанной статье в Москве судили Дениса Чуприкова – в начале 2019 года он украл картину "Ай-Петри. Крым" знаменитого пейзажиста Архипа Куинджи. В том же году мужчину приговорили к трём годам колонии строгого режима, хотя ему грозило наказание в виде лишения свободы вплоть до 15 лет. Это связано с тем, что в результате хищения картина была повреждена.

https://ria.ru/20210113/krazha-1592819914.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, басманный суд г. москвы, москва, происшествия