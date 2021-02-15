https://ria.ru/20210215/keysy-1597548810.html

В Мастерской управления "Сенеж" будут решать кейсы для развития регионов

В Мастерской управления "Сенеж" будут решать кейсы для развития регионов

Решения 34 профильных региональных кейсов - от повышения доступности спортобъектов на Камчатке до создания креативного технопарка в Севастополе - должны будут... РИА Новости, 15.02.2021

2021-02-15T15:51

2021-02-15T15:51

2021-02-15T15:53

образование - общество

ано "рсв" ("россия – страна возможностей")

сенеж

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

севастополь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/0b/1568421496_0:66:960:606_1920x0_80_0_0_cf037045061e503763f7dc5d2472a88e.jpg

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Решения 34 профильных региональных кейсов - от повышения доступности спортобъектов на Камчатке до создания креативного технопарка в Севастополе - должны будут предложить слушатели второго модуля образовательной программы для лучших выпускников форумной кампании 2020 года, который открылся в понедельник в Мастерской управления "Сенеж" президентской платформы "Россия – страна возможностей", сообщает пресс-служба АНО "РСВ".Образовательная программа для лучших выпускников форумной компании реализуется Росмолодежью совместно с платформой "РСВ" с 2019 года. Первый модуль программы для выпускников 2020 года прошел в онлайн-формате в декабре 2020 года Второй модуль будет проходить два дня и завершится 16 февраля. Третий модуль запланирован на апрель 2021 года, а итоговый четвертый – на май. В Мастерской управления "Сенеж" пройдут обучение представители 56 регионов страны – 84 слушателя очно и 45 - дистанционно. Всего в форумной кампании 2020 года очно приняли участие 14 тысяч человек, онлайн – около 29 тысяч ребят со всех регионов страны. Региональные кейсы разделены на четыре тематических блока – "Промышленность и цифровизация", "Наука, экология и медицина", "Спорт, туризм и урбанистика", "Государственное и муниципальное управление, экономика и молодёжная политика". По словам проректора по образовательной деятельности Мастерской управления "Сенеж" Марии Афониной, программа для лучших выпускников форумной компании строилась по принципу "Я-Команда-Сообщество". "Нам важно, чтобы молодые люди не просто получили знания и могли применить их на практике. Важно, чтобы они получили импульс, который вдохновил бы их на развитие не только собственной личности, но на создание своей команды и сообщества единомышленников. По итогу программы ребята предложат решения для региональных кейсов. При этом важно, чтобы эти решения учитывали не только задачи команды, но и интересы жителей региона и всей страны", - сказала она.

https://ria.ru/20200714/1574332214.html

севастополь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

образование - общество, ано "рсв" ("россия – страна возможностей"), сенеж, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), севастополь