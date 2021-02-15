https://ria.ru/20210215/keysy-1597548810.html
В Мастерской управления "Сенеж" будут решать кейсы для развития регионов
В Мастерской управления "Сенеж" будут решать кейсы для развития регионов
Решения 34 профильных региональных кейсов - от повышения доступности спортобъектов на Камчатке до создания креативного технопарка в Севастополе - должны будут... РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T15:51
2021-02-15T15:51
2021-02-15T15:53
образование - общество
ано "рсв" ("россия – страна возможностей")
сенеж
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
севастополь
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Решения 34 профильных региональных кейсов - от повышения доступности спортобъектов на Камчатке до создания креативного технопарка в Севастополе - должны будут предложить слушатели второго модуля образовательной программы для лучших выпускников форумной кампании 2020 года, который открылся в понедельник в Мастерской управления "Сенеж" президентской платформы "Россия – страна возможностей", сообщает пресс-служба АНО "РСВ".Образовательная программа для лучших выпускников форумной компании реализуется Росмолодежью совместно с платформой "РСВ" с 2019 года. Первый модуль программы для выпускников 2020 года прошел в онлайн-формате в декабре 2020 года Второй модуль будет проходить два дня и завершится 16 февраля. Третий модуль запланирован на апрель 2021 года, а итоговый четвертый – на май. В Мастерской управления "Сенеж" пройдут обучение представители 56 регионов страны – 84 слушателя очно и 45 - дистанционно. Всего в форумной кампании 2020 года очно приняли участие 14 тысяч человек, онлайн – около 29 тысяч ребят со всех регионов страны. Региональные кейсы разделены на четыре тематических блока – "Промышленность и цифровизация", "Наука, экология и медицина", "Спорт, туризм и урбанистика", "Государственное и муниципальное управление, экономика и молодёжная политика". По словам проректора по образовательной деятельности Мастерской управления "Сенеж" Марии Афониной, программа для лучших выпускников форумной компании строилась по принципу "Я-Команда-Сообщество". "Нам важно, чтобы молодые люди не просто получили знания и могли применить их на практике. Важно, чтобы они получили импульс, который вдохновил бы их на развитие не только собственной личности, но на создание своей команды и сообщества единомышленников. По итогу программы ребята предложат решения для региональных кейсов. При этом важно, чтобы эти решения учитывали не только задачи команды, но и интересы жителей региона и всей страны", - сказала она.
https://ria.ru/20200714/1574332214.html
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образование - общество, ано "рсв" ("россия – страна возможностей"), сенеж, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), севастополь
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости.
Решения 34 профильных региональных кейсов - от повышения доступности спортобъектов на Камчатке до создания креативного технопарка в Севастополе
- должны будут предложить слушатели второго модуля образовательной программы для лучших выпускников форумной кампании 2020 года, который открылся в понедельник в Мастерской управления "Сенеж" президентской платформы "Россия – страна возможностей", сообщает пресс-служба АНО "РСВ".
Образовательная программа для лучших выпускников форумной компании реализуется Росмолодежью
совместно с платформой "РСВ" с 2019 года.
Первый модуль программы для выпускников 2020 года прошел в онлайн-формате в декабре 2020 года Второй модуль будет проходить два дня и завершится 16 февраля. Третий модуль запланирован на апрель 2021 года, а итоговый четвертый – на май. В Мастерской управления "Сенеж" пройдут обучение представители 56 регионов страны – 84 слушателя очно и 45 - дистанционно.
Всего в форумной кампании 2020 года очно приняли участие 14 тысяч человек, онлайн – около 29 тысяч ребят со всех регионов страны.
"Уникальность этой образовательной программы в том, что она учит мыслить масштабно, анализировать процессы в рамках всей региональной или федеральной повестки, принимать соразмерные решения. Поэтому и работать ребятам придется с реальными кейсами – задачами, которые сейчас стоят перед конкретными российскими регионами. Наши слушатели должны будут не просто предложить решение, но и презентовать его, развернуто представить взгляд на проблему и свою позицию. Если идеи окажутся реалистичными, они могут быть интегрированы в программы развития территорий", – приводятся в сообщении слова генерального директора АНО "Россия – страна возможностей" Алексея Комиссарова.
Региональные кейсы разделены на четыре тематических блока – "Промышленность и цифровизация", "Наука, экология и медицина", "Спорт, туризм и урбанистика", "Государственное и муниципальное управление, экономика и молодёжная политика".
По словам проректора по образовательной деятельности Мастерской управления "Сенеж" Марии Афониной, программа для лучших выпускников форумной компании строилась по принципу "Я-Команда-Сообщество". "Нам важно, чтобы молодые люди не просто получили знания и могли применить их на практике. Важно, чтобы они получили импульс, который вдохновил бы их на развитие не только собственной личности, но на создание своей команды и сообщества единомышленников. По итогу программы ребята предложат решения для региональных кейсов. При этом важно, чтобы эти решения учитывали не только задачи команды, но и интересы жителей региона и всей страны", - сказала она.