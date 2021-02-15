https://ria.ru/20210215/karta-1597580283.html

Турки оценили карту расширения влияния Анкары на Крым и Кубань

Турки оценили карту расширения влияния Анкары на Крым и Кубань

Читатели турецкого новостного сайта Haber7 прокомментировали опубликованную телеканалом TGRT карту, на которой продемонстрировано расширение сферы влияния... РИА Новости, 15.02.2021

2021-02-15T18:08

2021-02-15T18:08

2021-02-15T18:52

россия

stratfor

с-400 «триумф»

владимир путин

турция

республика крым

краснодарский край

сша

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«США за это заплатят»: турки оценили карту расширения влияния Анкары на Крым

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Читатели турецкого новостного сайта Haber7 прокомментировали опубликованную телеканалом TGRT карту, на которой продемонстрировано расширение сферы влияния Анкары на несколько российских регионов, в том числе на Крым и Кубань.Турецкий государственный канал опубликовал визуализацию со ссылкой на прогноз американской компании Stratfor. На ней было показано расширение влияния Турции на Балканы, Северную Африку, Ближний Восток, Закавказье, Среднюю Азию, а также на российский Кавказ, Кубань и Крым к 2050 году.Некоторым читателям Haber7 понравилась затея американских аналитиков."Карта великолепная", — пишет Хасан."Это за гранью воображения, нереалистично", — возразил комментатор с ником Мечта."Карта неправильная, зона влияния Турции будет в два раза больше", — пошутил Муртаза."Нашей зоной влияния будет весь мир", — ответил пользователь Во имя Родины.Другие комментаторы сочли карту провокацией со стороны Соединенных Штатов."Цель ясна. США желают настроить Россию против Турции. Это же очевидно", — написал Джан."Эту карту нарисовали те же, кто нарисовал карту разделенной Турции. Задача в том, чтобы сформировать представление и увеличить число наших врагов. Достаточно, если мы сможем сохранить наши земли. Пытаются посеять смуту. Давайте придерживаться здравого смысла", — написал Ястреб из Йозгата."Это идеальная карта для того, чтобы поссорить Турцию с Россией. Каждый, кто берет эту карту в руки и называет Турцию угрозой, должен иметь дело с Путиным, поскольку это агенты США", — уверен Толга."Россия и Турция в пику этой игре должны сближаться еще больше. США пожалеют, что затеяли эту игру. Нужно действовать, и выход — в еще большем российско-турецком сближении", — считает Гость."Нужно обязательно купить вторую партию С-400. Нужно объявить, что С-400 не будут эксплуатироваться по критской модели или как-то еще, а будут активно использоваться, и довести это до сведения США. США должны заплатить за эту игру", — пишет другой пользователь с ником Гость."Эта карта напоминает коварную игру", — посчитал комментатор Гражданин.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210212/turtsiya-1597260187.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210212/turtsiya-1597259791.html

россия

турция

республика крым

краснодарский край

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, stratfor, с-400 «триумф», владимир путин, турция, республика крым, краснодарский край, сша