https://ria.ru/20210215/kalashnikov-1597587464.html
В "Калашникове" рассказали о новом автомате АК-19
В "Калашникове" рассказали о новом автомате АК-19
С новым автоматом "Калашникова" АК-19 под патрон НАТО (5,56х45 мм) стрелок меньше утомляется из-за малого веса оружия, сообщил РИА Новости руководитель... РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T18:45
2021-02-15T18:45
2021-02-15T18:50
новое оружие россии
шак-12
вооруженные силы рф
нато
михаил калашников
технологии
безопасность
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. С новым автоматом "Калашникова" АК-19 под патрон НАТО (5,56х45 мм) стрелок меньше утомляется из-за малого веса оружия, сообщил РИА Новости руководитель направления дирекции концерна "Калашников" по военно-техническому сотрудничеству Владимир Онокой.Как сообщили ранее в компании, новый автомат будет впервые представлен за рубежом на выставке IDEX-2021, которая пройдет в Абу-Даби 21-25 февраля. На АК-19 уже поступило несколько заявок от иностранных заказчиков. Автомат создан на базе стоящего на вооружении российской армии автомата АК-12."Нынешняя конструкция АК-12 позволила обеспечить минимально возможный вес при сохранении необходимой прочности и надёжности. Обычно автоматы с современным "обвесом" достаточно тяжёлые, стрелок быстрее утомляется, а вот с АК-19 такого ощущения нет", - сообщил Онокой.Он отметил, что это не первый автомат концерна под натовские боеприпасы, выведенный на международный рынок. "Первая попытка создания автоматов Калашникова под патрон НАТО состоялась в начале 1990-х годов. Для новых рынков были созданы автоматы АК-101 и АК-102. Процесс был непростым - для испытаний были необходимы иностранные патроны, которые в то время нелегко было достать. Автоматы поставлялись ряду стран", - уточнил представитель концерна.Онокой отметил, что заявки на АК-19 стали приходить еще до принятия на вооружение базовой версии АК-12 для ВС РФ. "Поэтому разработка экспортного варианта была необходима, и в неё удалось внедрить элементы, появившиеся в результате широкомасштабной войсковой эксплуатации АК-12: новый, лёгкий и эргономичный регулируемый приклад, новый диоптрический прицел, быстросъёмный глушитель", - отметил специалист.Он добавил, что натовский патрон 5,56х45 мм и российский патрон 5,45х39 мм, которым питается базовая версия автомата АК-12, весьма близки по характеристикам. "Главный фактор в выборе патрона - экономический и логистический, ведь, как бы ни был хорош автомат, армия не будет переходить на новый боеприпас ради самого образца", - добавил представитель компании.
https://radiosputnik.ria.ru/20210215/ak-19-1597511348.html
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шак-12, вооруженные силы рф, нато, михаил калашников, технологии, безопасность
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости.
С новым автоматом "Калашникова
" АК-19 под патрон НАТО
(5,56х45 мм) стрелок меньше утомляется из-за малого веса оружия, сообщил РИА Новости руководитель направления дирекции концерна "Калашников" по военно-техническому сотрудничеству Владимир Онокой.
Как сообщили ранее в компании, новый автомат будет впервые представлен за рубежом на выставке IDEX-2021, которая пройдет в Абу-Даби 21-25 февраля. На АК-19 уже поступило несколько заявок от иностранных заказчиков. Автомат создан на базе стоящего на вооружении российской армии автомата АК-12
.
"Нынешняя конструкция АК-12 позволила обеспечить минимально возможный вес при сохранении необходимой прочности и надёжности. Обычно автоматы с современным "обвесом" достаточно тяжёлые, стрелок быстрее утомляется, а вот с АК-19 такого ощущения нет", - сообщил Онокой.
Он отметил, что это не первый автомат концерна под натовские боеприпасы, выведенный на международный рынок. "Первая попытка создания автоматов Калашникова под патрон НАТО состоялась в начале 1990-х годов. Для новых рынков были созданы автоматы АК-101 и АК-102. Процесс был непростым - для испытаний были необходимы иностранные патроны, которые в то время нелегко было достать. Автоматы поставлялись ряду стран", - уточнил представитель концерна.
Онокой отметил, что заявки на АК-19 стали приходить еще до принятия на вооружение базовой версии АК-12 для ВС РФ
. "Поэтому разработка экспортного варианта была необходима, и в неё удалось внедрить элементы, появившиеся в результате широкомасштабной войсковой эксплуатации АК-12: новый, лёгкий и эргономичный регулируемый приклад, новый диоптрический прицел, быстросъёмный глушитель", - отметил специалист.
Он добавил, что натовский патрон 5,56х45 мм и российский патрон 5,45х39 мм, которым питается базовая версия автомата АК-12, весьма близки по характеристикам. "Главный фактор в выборе патрона - экономический и логистический, ведь, как бы ни был хорош автомат, армия не будет переходить на новый боеприпас ради самого образца", - добавил представитель компании.