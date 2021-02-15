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Мужчина пожаловался на изжогу и умер за считанные минуты
Мужчина пожаловался на изжогу и умер за считанные минуты
а через 15 минут скончался. Об этом пишет Mirror. РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T22:35
2021-02-15T22:35
2021-02-15T22:35
великобритания
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Британец Дэн Мортон пожаловался на изжогу, а через 15 минут скончался. Об этом пишет Mirror.Мужчина, которому был 31 год, начал испытывать боль в животе, когда гостил у своей сестры 1 февраля. Он посчитал, что это изжога и принял лекарство. Но Мортону становилось хуже: сначала у него произошел припадок, а затем он перестал дышать. Сестра пыталась сделать ему искусственное дыхание, однако уже спустя 20 минут он умер.Позднее врачи обнаружили у мужчины артериальную блокаду, при которой его шансы выжить составляли 12%. При этом у Мортона не проявлялись никакие симптомы вплоть до последних минут жизни.
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великобритания
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости.
Британец Дэн Мортон пожаловался на изжогу,
а через 15 минут скончался. Об этом пишет Mirror
.
Мужчина, которому был 31 год, начал испытывать боль в животе, когда гостил у своей сестры 1 февраля. Он посчитал, что это изжога и принял лекарство. Но Мортону становилось хуже: сначала у него произошел припадок, а затем он перестал дышать.
Сестра пыталась сделать ему искусственное дыхание, однако уже спустя 20 минут он умер.
"Когда он пришел в дом, он был в полном порядке, а через пять минут стал жаловаться на изжогу. Он отнес дочь на верхний этаж, а затем спустился вниз и выпил таблетку. Мы позвонили в скорую", — рассказала женщина.
Позднее врачи обнаружили у мужчины артериальную блокаду, при которой его шансы выжить составляли 12%. При этом у Мортона не проявлялись никакие симптомы вплоть до последних минут жизни.