https://ria.ru/20210215/izzhoga-1597609919.html

Мужчина пожаловался на изжогу и умер за считанные минуты

Мужчина пожаловался на изжогу и умер за считанные минуты

а через 15 минут скончался. Об этом пишет Mirror. РИА Новости, 15.02.2021

2021-02-15T22:35

2021-02-15T22:35

2021-02-15T22:35

великобритания

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Британец Дэн Мортон пожаловался на изжогу, а через 15 минут скончался. Об этом пишет Mirror.Мужчина, которому был 31 год, начал испытывать боль в животе, когда гостил у своей сестры 1 февраля. Он посчитал, что это изжога и принял лекарство. Но Мортону становилось хуже: сначала у него произошел припадок, а затем он перестал дышать. Сестра пыталась сделать ему искусственное дыхание, однако уже спустя 20 минут он умер.Позднее врачи обнаружили у мужчины артериальную блокаду, при которой его шансы выжить составляли 12%. При этом у Мортона не проявлялись никакие симптомы вплоть до последних минут жизни.

https://ria.ru/20210130/sepsis-1595319567.html

великобритания

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2021

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