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Новое оружие России
https://ria.ru/20210215/ispytaniya-1597573319.html
Минобороны показало работу системы предупреждения о ракетном нападении
Минобороны показало работу системы предупреждения о ракетном нападении
Министерство обороны показало видео с испытаний системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН). РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T17:35
2021-02-15T17:35
новое оружие россии
космос - риа наука
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Министерство обороны показало видео с испытаний системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН). На кадрах видно, как в штаб поступает информация о пуске ракеты с координатами места вылета. "Внимание! Боевая работа! Обнаружено формирование целеподобных объектов!" — говорится в сообщении. О завершении госиспытаний системы накануне сообщил ее генеральный конструктор, гендиректор межгосударственной акционерной корпорации "Вымпел" Сергей Боев.Российская СПРН обрабатывает траекторные данные для формирования предупреждения о ракетном нападении на пункты государственного и военного управления, информацию для системы ПРО Москвы, а также данные о космических объектах. Ее первый эшелон состоит из группировки спутников единой космической системы, второй — из наземных радиолокационных систем.В основном используется РЛС "Воронеж". Сейчас боевое дежурство несут семь таких станций — в Ленинградской, Калининградской, Иркутской, Оренбургской областях, Краснодарском, Красноярском и Алтайском краях. Идет строительство новой радиолокационной станции в Мурманской области. В 2021 году планируется достроить станцию в Коми.
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РИА Новости
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Работа системы предупреждения о ракетном нападении: взгляд изнутри
Ракетно-космический щит России сегодня отмечает полувековой юбилей. В этот день 50 лет назад на боевое дежурство заступила сеть наземных радиолокационных станций, передачи данных и командный пункт, сформировавшие национальную систему предупреждения о ракетном нападении. СПРН стала одной из первых систем, выполнявшая задачи по обнаружению возможных налетов баллистических ракет полностью в автоматическом режиме. За годы дежурства она прошла несколько этапов модернизации. В её состав были введены более мощные радиолокационные станции и космический эшелон, включающий специальные космические аппараты и наземные пункты управления.
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космос - риа наука, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность

Минобороны показало работу системы предупреждения о ракетном нападении

17:35 15.02.2021
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Министерство обороны показало видео с испытаний системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН).
На кадрах видно, как в штаб поступает информация о пуске ракеты с координатами места вылета.
"Внимание! Боевая работа! Обнаружено формирование целеподобных объектов!" — говорится в сообщении.
О завершении госиспытаний системы накануне сообщил ее генеральный конструктор, гендиректор межгосударственной акционерной корпорации "Вымпел" Сергей Боев.
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11 февраля, 11:52Новое оружие России
Названа стоимость разработки новейших систем российского оружия
Российская СПРН обрабатывает траекторные данные для формирования предупреждения о ракетном нападении на пункты государственного и военного управления, информацию для системы ПРО Москвы, а также данные о космических объектах. Ее первый эшелон состоит из группировки спутников единой космической системы, второй — из наземных радиолокационных систем.
В основном используется РЛС "Воронеж". Сейчас боевое дежурство несут семь таких станций — в Ленинградской, Калининградской, Иркутской, Оренбургской областях, Краснодарском, Красноярском и Алтайском краях. Идет строительство новой радиолокационной станции в Мурманской области. В 2021 году планируется достроить станцию в Коми.
 
Новое оружие РоссииКосмос - РИА НаукаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
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