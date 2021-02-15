https://ria.ru/20210215/islam-1597571687.html

ОИС примет участие в праздновании 1100-летия принятия ислама Булгарией

ОИС примет участие в праздновании 1100-летия принятия ислама Булгарией

Организация исламского сотрудничества (ОИС) примет участие в международных мероприятиях, посвященных 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией, сообщил РИА... РИА Новости, 15.02.2021

2021-02-15T17:23

2021-02-15T17:23

2021-02-15T17:23

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равиль гайнутдин

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МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Организация исламского сотрудничества (ОИС) примет участие в международных мероприятиях, посвященных 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией, сообщил РИА Новости замглавы Совета муфтиев России (СМР), глава Духовного управления мусульман Московского области Рушан Аббясов.Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству РФ и руководству Татарстана подготовить предложения о праздновании в 2022 году 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией в Поволжье. С предложением достойно отметить этот важный для мусульман праздник выступил 4 ноября, в ходе онлайн-встречи Путина с лидерами крупнейших религиозных объединений России, председатель СМР Равиль Гайнутдин."Данным юбилеем очень сильно заинтересовались наши партнеры в Организации исламского сотрудничества, объединяющей более 57 стран исламского мира… Они готовы принимать участие в международных мероприятиях, посвященных данному событию. Это международные конференции, круглые столы, выставки", - сказал Аббясов.ОИС – международная организация исламских стран, созданная в 1969 году. Объединяет 57 государств. Россия имеет в ОИС статус страны-наблюдателя. Штаб-квартира ОИС находится в саудовской Джидде.По словам Аббясова, на прошлой неделе муфтий шейх Равиль Гайнутдин встретился в Татарстане с президентом республики Рустамом Миннихановым, с которым обсудил план проведения юбилейных мероприятий."Мы, конечно, понимаем, что Болгары, Татарстан – это будет центр каких-то таких важных, крупных мероприятий, но при этом и в ряде регионов нашей страны наши Духовные управления мусульман, наши общины также подготовили программы, которые будут включать в себя проведение круглых столов, конференций, выставок, концертных мероприятий. Запланировано большое количество презентаций разных изданий, где-то открытие мечетей, где-то учебных заведений – сейчас каждое Духовное управление прорабатывает план, формирует оргкомитеты. Какие-то мероприятия будут проведены на федеральном масштабе, а какие-то мы запланировали и на международном уровне", - рассказал Аббясов.В частности, в Татарстане и Рязани уже прошла презентация фотоальбома "Тени Касимовского ханства". По словам замглавы СМР, это одно из первых мероприятий, посвященных 1100-летию принятия ислама народами Волжской Булгарии. Также в ДУМ РФ сообщили, что в следующем году в городе Касимове Рязанской области, в рамках юбилейных торжеств, будет установлен памятник правительнице Казанского ханства в XVI веке царице Сююмбике.Ислам официально был признан на государственном уровне в Волжской Булгарии в 922 году. "Именно оттуда, на наш взгляд, пошло плавное распространение, проникновение ислама в разные уголки нашей страны… Доказательством этого является то, что сегодня, начиная от Калининграда и заканчивая Петропавловском-Камчатским, на всей территории нашей страны проживают мусульмане, и ислам сегодня сохраняется", - заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20201211/bulgariya-1588781712.html

https://ria.ru/20200615/1572971302.html

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поволжье, новости - религия и мировоззрение, рушан аббясов, организация исламского сотрудничества, равиль гайнутдин, владимир путин, касимов