https://ria.ru/20210215/isk-1597517991.html

"Уральские пельмени" отсудили 400 тысяч из иска на 200 миллионов рублей

"Уральские пельмени" отсудили 400 тысяч из иска на 200 миллионов рублей

Арбитражный суд Москвы по иску екатеринбургского ООО "Творческое объединение "Уральские пельмени" на 200 миллионов рублей взыскал с компании "Идея Фикс Медиа"... РИА Новости, 15.02.2021

2021-02-15T13:24

2021-02-15T13:24

2021-02-15T13:24

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сергей нетиевский

уральские пельмени

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МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по иску екатеринбургского ООО "Творческое объединение "Уральские пельмени" на 200 миллионов рублей взыскал с компании "Идея Фикс Медиа" (ИФМ), подконтрольной экс-директору шоу Сергею Нетиевскому, 400 тысяч рублей.Как передает корреспондент РИА Новости из зала суда, суд также удовлетворил нематериальное требование истца, запретив ответчику использование товарного знака "Уральские пельмени".По данным Роспатента, товарный знак, из-за которого возник спор, был зарегистрирован в 2015 году на имя другой компании Нетиевского – First Hand Media. В 2017 году она передала исключительные права на бренд "Уральским пельменям". Знак зарегистрирован для таких товаров и услуг, как реклама, развлечения, одежда, компьютеры, компакт-диски, монтаж видеозаписей, передачи развлекательные телевизионные и т.д.Представитель истца заявил в суде, что в период с 2017 по 2018 год ответчик показал в телеэфире 40 программ, в которых незаконно использовался принадлежащий истцу товарный знак. Он потребовал взыскать компенсацию за нарушение своих прав из расчета 5 миллионов рублей за каждый случай нарушения – это максимальный размер такой компенсации, предусмотренный законодательством.Ответчик, которого представляли сам Нетиевский и его юристы, отметил, что спорные программы были созданы с 2012 по 2015 год, то есть еще до получения истцом прав на товарный знак. Как сказал Нетиевский, в программах, представлявших съемки концертов, использовался не товарный знак истца, а название выступающей команды. "Там не могло быть написано "Парни из Баку", - добавил экс-директор "Уральских пельменей".По данным ЕГРЮЛ, ООО "Творческое объединение "Уральские пельмени" с уставным капиталом 10 тысяч рублей было учреждено в 2011 году. Его учредители - 10 участников шоу: Дмитрий Брекоткин, Сергей Ершов, Сергей Исаев, Сергей Калугин, Вячеслав Мясников, Александр Попов, Дмитрий Соколов, Андрей Рожков и Максим Ярица, а также Нетиевский. Каждому из них принадлежит по 10% предприятия.Компания ИФМ на 50% принадлежит First Hand Media, сам Нетиевский является в ней финдиректором. После освобождения Нетиевского в 2015 году от должности директора ООО "Творческое объединение "Уральские пельмени" он и его компании ведут многочисленные судебные разбирательства с остальными "пельменями", касающиеся в основном прав на товарные знаки и отснятые видеоматериалы.

https://ria.ru/20210118/rabota-1593443950.html

https://ria.ru/20201108/kvn-1583408717.html

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новости культуры, шоу-бизнес, сергей нетиевский, уральские пельмени