https://ria.ru/20210215/irak-1597551144.html

Ирак примет участие в переговорах по Сирии в Сочи в качестве наблюдателя

Ирак примет участие в переговорах по Сирии в Сочи в качестве наблюдателя

Ирак примет участие в астанинских переговорах по Сирии в Сочи в качестве наблюдателя, заявил РИА Новости посол Ирака в России Абдуррахман аль-Хусейни. РИА Новости, 15.02.2021

2021-02-15T16:02

2021-02-15T16:02

2021-02-15T16:02

россия

нур-султан

исламское государство

сочи

ирак

сирия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/03/1567686616_0:75:600:413_1920x0_80_0_0_3efeeb6ac28c1c98a96af4fab9f97b77.jpg

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Ирак примет участие в астанинских переговорах по Сирии в Сочи в качестве наблюдателя, заявил РИА Новости посол Ирака в России Абдуррахман аль-Хусейни."Что касается астанинских заседаний, то Ирак будет представлять посол Республики Ирак в Российской Федерации Абдуррахман аль-Хусейни", - сообщил посол.Следующий раунд астанинских переговоров по Сирии пройдет в Сочи 16-17 февраля.В Нур-Султане с 2017 года ведутся переговоры, известные как астанинский формат (по прежнему названию столицы Казахстана), а в январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского нацдиалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который работает в Женеве и основной задачей которого является подготовка конституционной реформы.Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.* Запрещенная в России террористическая группировка.

https://ria.ru/20210124/vmeshatelstvo-1594365516.html

https://ria.ru/20210211/siriya-1596940606.html

россия

нур-султан

сочи

ирак

сирия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, нур-султан, исламское государство, сочи, ирак, сирия, в мире