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Ирак примет участие в переговорах по Сирии в Сочи в качестве наблюдателя
Ирак примет участие в переговорах по Сирии в Сочи в качестве наблюдателя
Ирак примет участие в астанинских переговорах по Сирии в Сочи в качестве наблюдателя, заявил РИА Новости посол Ирака в России Абдуррахман аль-Хусейни. РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T16:02
2021-02-15T16:02
россия
нур-султан
исламское государство
сочи
ирак
сирия
в мире
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Ирак примет участие в астанинских переговорах по Сирии в Сочи в качестве наблюдателя, заявил РИА Новости посол Ирака в России Абдуррахман аль-Хусейни."Что касается астанинских заседаний, то Ирак будет представлять посол Республики Ирак в Российской Федерации Абдуррахман аль-Хусейни", - сообщил посол.Следующий раунд астанинских переговоров по Сирии пройдет в Сочи 16-17 февраля.В Нур-Султане с 2017 года ведутся переговоры, известные как астанинский формат (по прежнему названию столицы Казахстана), а в январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского нацдиалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который работает в Женеве и основной задачей которого является подготовка конституционной реформы.Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.* Запрещенная в России террористическая группировка.
https://ria.ru/20210124/vmeshatelstvo-1594365516.html
https://ria.ru/20210211/siriya-1596940606.html
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россия, нур-султан, исламское государство, сочи, ирак, сирия, в мире

Ирак примет участие в переговорах по Сирии в Сочи в качестве наблюдателя

16:02 15.02.2021
 
© РИА Новости / Михаил АлаеддинВоенная техника на обочине трассы М5 Дамаск-Алеппо в районе поселения Маарет-Нуман провинции Идлиб в Сирии
Военная техника на обочине трассы М5 Дамаск-Алеппо в районе поселения Маарет-Нуман провинции Идлиб в Сирии - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Ирак примет участие в астанинских переговорах по Сирии в Сочи в качестве наблюдателя, заявил РИА Новости посол Ирака в России Абдуррахман аль-Хусейни.
"Что касается астанинских заседаний, то Ирак будет представлять посол Республики Ирак в Российской Федерации Абдуррахман аль-Хусейни", - сообщил посол.
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Следующий раунд астанинских переговоров по Сирии пройдет в Сочи 16-17 февраля.
В Нур-Султане с 2017 года ведутся переговоры, известные как астанинский формат (по прежнему названию столицы Казахстана), а в январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского нацдиалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который работает в Женеве и основной задачей которого является подготовка конституционной реформы.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
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РоссияНур-СултанИсламское государствоСочиИракСирияВ мире
 
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