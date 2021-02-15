https://ria.ru/20210215/indiya-1597563491.html
Посол: "Спутник V" в Индии могут одобрить в течение нескольких недель
Посол: "Спутник V" в Индии могут одобрить в течение нескольких недель
Российская вакцина "Спутник V" может быть одобрена индийским регулятором в течение следующих нескольких недель, после чего можно наладить ее производство в этой РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T16:49
2021-02-15T16:49
2021-02-15T16:49
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
россия
венкатеш варма
мид индии
индия
в мире
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Российская вакцина "Спутник V" может быть одобрена индийским регулятором в течение следующих нескольких недель, после чего можно наладить ее производство в этой стране, сообщил РИА Новости посол Индии в Москве Венкатеш Варма."Российская вакцина "Спутник V" проходит испытания в Индии и в течение следующих нескольких недель, ожидается, что она будет одобрена индийским регулятором", - сказал посол.После этого, по его словам, "российская вакцина будет производиться в Индии для Индии, для России и для рынков третьих стран". "Это будет важнейшим вкладом наших стран в борьбу с пандемией", - указал он.Варма также сообщил, что тема российско-индийского производства вакцины будет в повестке переговоров замглавы МИД Индии в Москве 17-18 февраля."Индия и Россия очень важные страны в вопросах производства антикоронавирусной вакцины. Индия располагает одними из крупнейших мощностей для производства в мире",- подчеркнул индийский посол.На данный момент в Индии разрешено применение только двух вакцин от коронавируса - индийского варианта "оксфордской" вакцины под названием Covieshield и отечественной Covaxin. Вместе с тем, как сообщил ранее первый замминистра здравоохранения Раджеш Бхушан, вскоре власти страны могут рассмотреть вопрос применения еще четырех вакцин, в том числе российской "Спутник V".Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. По последним данным минздрава, всего в стране зарегистрировано 10,9 миллиона случаев COVID-19. При этом болезнь победили более 10,6 миллиона человек, продолжают лечение около 139 тысяч, умерли от коронавируса и сопутствующих заболеваний 155 тысяч человек.Согласно последним данным минздрава Индии, в стране вакцинировано 8,25 миллиона человек, в том числе 5,98 миллиона медиков и 2,27 миллиона тех, кто помогают им в борьбе с коронавирусом, - сотрудников полиции и экстренных служб. При этом вторую дозу вакцины получили уже 24,5 тысячи человек.
https://ria.ru/20210215/vaktsina-1597537985.html
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, венкатеш варма, мид индии, индия, в мире
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости.
Российская вакцина "Спутник V"
может быть одобрена индийским регулятором в течение следующих нескольких недель, после чего можно наладить ее производство в этой стране, сообщил РИА Новости посол Индии
в Москве Венкатеш Варма
.
"Российская вакцина "Спутник V" проходит испытания в Индии и в течение следующих нескольких недель, ожидается, что она будет одобрена индийским регулятором", - сказал посол.
После этого, по его словам, "российская вакцина будет производиться в Индии для Индии, для России
и для рынков третьих стран". "Это будет важнейшим вкладом наших стран в борьбу с пандемией", - указал он.
Варма также сообщил, что тема российско-индийского производства вакцины будет в повестке переговоров замглавы МИД Индии
в Москве 17-18 февраля.
"Индия и Россия очень важные страны в вопросах производства антикоронавирусной вакцины. Индия располагает одними из крупнейших мощностей для производства в мире",- подчеркнул индийский посол.
На данный момент в Индии разрешено применение только двух вакцин от коронавируса - индийского варианта "оксфордской" вакцины под названием Covieshield и отечественной Covaxin. Вместе с тем, как сообщил ранее первый замминистра здравоохранения Раджеш Бхушан, вскоре власти страны могут рассмотреть вопрос применения еще четырех вакцин, в том числе российской "Спутник V".
Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. По последним данным минздрава, всего в стране зарегистрировано 10,9 миллиона случаев COVID-19. При этом болезнь победили более 10,6 миллиона человек, продолжают лечение около 139 тысяч, умерли от коронавируса и сопутствующих заболеваний 155 тысяч человек.
Согласно последним данным минздрава Индии, в стране вакцинировано 8,25 миллиона человек, в том числе 5,98 миллиона медиков и 2,27 миллиона тех, кто помогают им в борьбе с коронавирусом, - сотрудников полиции и экстренных служб. При этом вторую дозу вакцины получили уже 24,5 тысячи человек.