https://ria.ru/20210215/indiya-1597563491.html

Посол: "Спутник V" в Индии могут одобрить в течение нескольких недель

Посол: "Спутник V" в Индии могут одобрить в течение нескольких недель

Российская вакцина "Спутник V" может быть одобрена индийским регулятором в течение следующих нескольких недель, после чего можно наладить ее производство в этой РИА Новости, 15.02.2021

2021-02-15T16:49

2021-02-15T16:49

2021-02-15T16:49

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

россия

венкатеш варма

мид индии

индия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/0b/1596995877_0:104:3077:1835_1920x0_80_0_0_13e13c95ca2e249d3e18ddb7657ed903.jpg

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Российская вакцина "Спутник V" может быть одобрена индийским регулятором в течение следующих нескольких недель, после чего можно наладить ее производство в этой стране, сообщил РИА Новости посол Индии в Москве Венкатеш Варма."Российская вакцина "Спутник V" проходит испытания в Индии и в течение следующих нескольких недель, ожидается, что она будет одобрена индийским регулятором", - сказал посол.После этого, по его словам, "российская вакцина будет производиться в Индии для Индии, для России и для рынков третьих стран". "Это будет важнейшим вкладом наших стран в борьбу с пандемией", - указал он.Варма также сообщил, что тема российско-индийского производства вакцины будет в повестке переговоров замглавы МИД Индии в Москве 17-18 февраля."Индия и Россия очень важные страны в вопросах производства антикоронавирусной вакцины. Индия располагает одними из крупнейших мощностей для производства в мире",- подчеркнул индийский посол.На данный момент в Индии разрешено применение только двух вакцин от коронавируса - индийского варианта "оксфордской" вакцины под названием Covieshield и отечественной Covaxin. Вместе с тем, как сообщил ранее первый замминистра здравоохранения Раджеш Бхушан, вскоре власти страны могут рассмотреть вопрос применения еще четырех вакцин, в том числе российской "Спутник V".Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. По последним данным минздрава, всего в стране зарегистрировано 10,9 миллиона случаев COVID-19. При этом болезнь победили более 10,6 миллиона человек, продолжают лечение около 139 тысяч, умерли от коронавируса и сопутствующих заболеваний 155 тысяч человек.Согласно последним данным минздрава Индии, в стране вакцинировано 8,25 миллиона человек, в том числе 5,98 миллиона медиков и 2,27 миллиона тех, кто помогают им в борьбе с коронавирусом, - сотрудников полиции и экстренных служб. При этом вторую дозу вакцины получили уже 24,5 тысячи человек.

https://ria.ru/20210215/vaktsina-1597537985.html

https://ria.ru/20210125/indiya-1594535994.html

россия

индия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, венкатеш варма, мид индии, индия, в мире