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https://ria.ru/20210215/indiya-1597561024.html
Посол Индии назвал условие открытия границ для россиян
Посол Индии назвал условие открытия границ для россиян
Индия может открыть свои границы для туристов из РФ летом, если ситуация с COVID-19 в стране продолжит улучшаться, сообщил РИА Новости индийский посол в Москве... РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T16:40
2021-02-15T16:50
туризм
приостановка авиасообщения из-за коронавируса
коронавирус covid-19
россия
новости - туризм
индия
в мире
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МОСКВА 15 фев - РИА Новости. Индия может открыть свои границы для туристов из РФ летом, если ситуация с COVID-19 в стране продолжит улучшаться, сообщил РИА Новости индийский посол в Москве Венкатеш Варма."Рейсы Аэрофлота уже летают в Индию. Мы продвигаемся постепенно, шаг за шагом", - отметил он."Из-за снижения числа заболевших и вакцинации населения ситуация с коронавирусом будет улучшаться к лету. Если нынешняя тенденция улучшения ситуации с коронавирусом сохранится, то Индия, возможно, летом откроет свои границы для российских туристов", - заявил Варма.Ранее Индия сообщила об открытии авиасообщения с Россией в рамках "воздушного пузыря" - так называется соглашение, позволяющее авиакомпаниям обоих стран совершать оговоренное число рейсов между выбранными городами. Подобные соглашения Индия подписала уже с 25 странами. Также соглашение определяет, кто именно может посетить страны, и въезд туристов в Индию пока не разрешен ни из одной страны.
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приостановка авиасообщения из-за коронавируса, коронавирус covid-19, россия, новости - туризм, индия, в мире

Посол Индии назвал условие открытия границ для россиян

16:40 15.02.2021 (обновлено: 16:50 15.02.2021)
 
© AP Photo / Rajesh Kumar SinghТуристы на пляже Бага в Гоа, Индия
Туристы на пляже Бага в Гоа, Индия - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
© AP Photo / Rajesh Kumar Singh
Читать ria.ru в
МОСКВА 15 фев - РИА Новости. Индия может открыть свои границы для туристов из РФ летом, если ситуация с COVID-19 в стране продолжит улучшаться, сообщил РИА Новости индийский посол в Москве Венкатеш Варма.
"Рейсы Аэрофлота уже летают в Индию. Мы продвигаемся постепенно, шаг за шагом", - отметил он.
"Из-за снижения числа заболевших и вакцинации населения ситуация с коронавирусом будет улучшаться к лету. Если нынешняя тенденция улучшения ситуации с коронавирусом сохранится, то Индия, возможно, летом откроет свои границы для российских туристов", - заявил Варма.
Ранее Индия сообщила об открытии авиасообщения с Россией в рамках "воздушного пузыря" - так называется соглашение, позволяющее авиакомпаниям обоих стран совершать оговоренное число рейсов между выбранными городами. Подобные соглашения Индия подписала уже с 25 странами. Также соглашение определяет, кто именно может посетить страны, и въезд туристов в Индию пока не разрешен ни из одной страны.
Панорама Любляны, Словения - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
12 февраля, 19:28Туризм
Словения откроет границы для россиян
 
ТуризмПриостановка авиасообщения из-за коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияНовости - ТуризмИндияВ мире
 
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