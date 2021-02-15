https://ria.ru/20210215/indiya-1597561024.html
Посол Индии назвал условие открытия границ для россиян
Посол Индии назвал условие открытия границ для россиян
Индия может открыть свои границы для туристов из РФ летом, если ситуация с COVID-19 в стране продолжит улучшаться, сообщил РИА Новости индийский посол в Москве... РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T16:40
2021-02-15T16:40
2021-02-15T16:50
туризм
приостановка авиасообщения из-за коронавируса
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МОСКВА 15 фев - РИА Новости. Индия может открыть свои границы для туристов из РФ летом, если ситуация с COVID-19 в стране продолжит улучшаться, сообщил РИА Новости индийский посол в Москве Венкатеш Варма."Рейсы Аэрофлота уже летают в Индию. Мы продвигаемся постепенно, шаг за шагом", - отметил он."Из-за снижения числа заболевших и вакцинации населения ситуация с коронавирусом будет улучшаться к лету. Если нынешняя тенденция улучшения ситуации с коронавирусом сохранится, то Индия, возможно, летом откроет свои границы для российских туристов", - заявил Варма.Ранее Индия сообщила об открытии авиасообщения с Россией в рамках "воздушного пузыря" - так называется соглашение, позволяющее авиакомпаниям обоих стран совершать оговоренное число рейсов между выбранными городами. Подобные соглашения Индия подписала уже с 25 странами. Также соглашение определяет, кто именно может посетить страны, и въезд туристов в Индию пока не разрешен ни из одной страны.
https://ria.ru/20210212/slovenia-1597271640.html
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приостановка авиасообщения из-за коронавируса, коронавирус covid-19, россия, новости - туризм, индия, в мире