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https://ria.ru/20210215/impichment-1597602958.html
Опрос показал, что большинство американцев поддерживали импичмент Трампу
Опрос показал, что большинство американцев поддерживали импичмент Трампу
Более половины американцев (58%) считают, что бывший президент США Дональд Трамп должен был быть признан виновным в ходе процесса по импичменту в сенате,... РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T20:34
2021-02-15T20:34
импичмент дональда трампа
капитолий
дональд трамп
сша
в мире
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Более половины американцев (58%) считают, что бывший президент США Дональд Трамп должен был быть признан виновным в ходе процесса по импичменту в сенате, свидетельствуют результаты опроса, проведенного телеканалом ABC News, больше придерживающимся либеральных позиций, совместно с исследовательской компанией Ipsos.Согласно результатам, 88% опрошенных демократов и 64% независимых заявили, что Трампа должны были признать виновным. При этом только 14% республиканцев сообщили, что они были за вынесение в сенате импичмента экс-президенту США.Опрос проводился 13-14 февраля, в нем участвовали 547 совершеннолетних американцев. Статистическая погрешность составляет плюс-минус 4,8 процентных пункта.Ранее сенат оправдал Трампа по обвинению в подстрекательстве к мятежу 6 января, когда толпа его сторонников захватила Капитолий США и временно помешала утверждению итогов выборов. За осуждение Трампа проголосовали 57 из 100 сенаторов, но необходимых двух третей голосов не набралось.
https://ria.ru/20210214/tramp-1597389960.html
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импичмент дональда трампа, капитолий, дональд трамп, сша, в мире

Опрос показал, что большинство американцев поддерживали импичмент Трампу

20:34 15.02.2021
 
© REUTERS / Carlos BarriaПрезидент США Дональд Трамп во время выступления на базе Эндрюс, штат Мэриленд
Президент США Дональд Трамп во время выступления на базе Эндрюс, штат Мэриленд - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
© REUTERS / Carlos Barria
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Более половины американцев (58%) считают, что бывший президент США Дональд Трамп должен был быть признан виновным в ходе процесса по импичменту в сенате, свидетельствуют результаты опроса, проведенного телеканалом ABC News, больше придерживающимся либеральных позиций, совместно с исследовательской компанией Ipsos.
Согласно результатам, 88% опрошенных демократов и 64% независимых заявили, что Трампа должны были признать виновным. При этом только 14% республиканцев сообщили, что они были за вынесение в сенате импичмента экс-президенту США.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.02.2021
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Эксперт оценил шансы Трампа на переизбрание президентом
Опрос проводился 13-14 февраля, в нем участвовали 547 совершеннолетних американцев. Статистическая погрешность составляет плюс-минус 4,8 процентных пункта.
Ранее сенат оправдал Трампа по обвинению в подстрекательстве к мятежу 6 января, когда толпа его сторонников захватила Капитолий США и временно помешала утверждению итогов выборов. За осуждение Трампа проголосовали 57 из 100 сенаторов, но необходимых двух третей голосов не набралось.
Президент США Дональд Трамп в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 14.02.2021
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Импичмент Дональда ТрампаКапитолийДональд ТрампСШАВ мире
 
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