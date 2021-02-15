Опрос показал, что большинство американцев поддерживали импичмент Трампу
© REUTERS / Carlos BarriaПрезидент США Дональд Трамп во время выступления на базе Эндрюс, штат Мэриленд
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Более половины американцев (58%) считают, что бывший президент США Дональд Трамп должен был быть признан виновным в ходе процесса по импичменту в сенате, свидетельствуют результаты опроса, проведенного телеканалом ABC News, больше придерживающимся либеральных позиций, совместно с исследовательской компанией Ipsos.
Согласно результатам, 88% опрошенных демократов и 64% независимых заявили, что Трампа должны были признать виновным. При этом только 14% республиканцев сообщили, что они были за вынесение в сенате импичмента экс-президенту США.
14 февраля, 02:59Эксперт оценил шансы Трампа на переизбрание президентом
Опрос проводился 13-14 февраля, в нем участвовали 547 совершеннолетних американцев. Статистическая погрешность составляет плюс-минус 4,8 процентных пункта.
Ранее сенат оправдал Трампа по обвинению в подстрекательстве к мятежу 6 января, когда толпа его сторонников захватила Капитолий США и временно помешала утверждению итогов выборов. За осуждение Трампа проголосовали 57 из 100 сенаторов, но необходимых двух третей голосов не набралось.
14 февраля, 17:03Депутат Госдумы предрек Трампу большое политическое будущее