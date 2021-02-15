https://ria.ru/20210215/impichment-1597602958.html

Опрос показал, что большинство американцев поддерживали импичмент Трампу

Опрос показал, что большинство американцев поддерживали импичмент Трампу

Более половины американцев (58%) считают, что бывший президент США Дональд Трамп должен был быть признан виновным в ходе процесса по импичменту в сенате,... РИА Новости, 15.02.2021

2021-02-15T20:34

2021-02-15T20:34

2021-02-15T20:34

импичмент дональда трампа

капитолий

дональд трамп

сша

в мире

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Более половины американцев (58%) считают, что бывший президент США Дональд Трамп должен был быть признан виновным в ходе процесса по импичменту в сенате, свидетельствуют результаты опроса, проведенного телеканалом ABC News, больше придерживающимся либеральных позиций, совместно с исследовательской компанией Ipsos.Согласно результатам, 88% опрошенных демократов и 64% независимых заявили, что Трампа должны были признать виновным. При этом только 14% республиканцев сообщили, что они были за вынесение в сенате импичмента экс-президенту США.Опрос проводился 13-14 февраля, в нем участвовали 547 совершеннолетних американцев. Статистическая погрешность составляет плюс-минус 4,8 процентных пункта.Ранее сенат оправдал Трампа по обвинению в подстрекательстве к мятежу 6 января, когда толпа его сторонников захватила Капитолий США и временно помешала утверждению итогов выборов. За осуждение Трампа проголосовали 57 из 100 сенаторов, но необходимых двух третей голосов не набралось.

https://ria.ru/20210214/tramp-1597389960.html

https://ria.ru/20210214/tramp-1597435971.html

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импичмент дональда трампа, капитолий, дональд трамп, сша, в мире