https://ria.ru/20210215/idlib-1597608182.html
Власти Сирии откроют еще три пункта пропуска для покидающих Идлиб
Власти Сирии откроют еще три пункта пропуска для покидающих Идлиб
Власти Сирии откроют еще три пункта пропуска для выхода жителей из Идлиба из-за экономической ситуации там и недостатка медпомощи, сообщил на брифинге... РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T22:05
2021-02-15T22:05
2021-02-15T22:05
война в сирии
идлиб (мухафаза)
здоровье - общество
сирия
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Власти Сирии откроют еще три пункта пропуска для выхода жителей из Идлиба из-за экономической ситуации там и недостатка медпомощи, сообщил на брифинге заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР контр-адмирал Вячеслав Сытник."Властями Сирийской Арабской Республики при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон подготовлены к открытию пункты пропуска в районе населенных пунктов Серакаб, Мизнас и Абу Азейдин для беспрепятственного передвижения населения через границы Идлибской зоны деэскалации", - сказал Сытник.Сытник отметил, что пункты пропуска откроют в связи с большим количеством обращений жителей населенных пунктов в Идлибской зоне деэскалации о недостатке квалифицированной медпомощи и социально-экономической ситуации, сложившейся из-за санкций США.
https://ria.ru/20210215/siriya-1597469864.html
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идлиб (мухафаза), здоровье - общество, сирия, сша, в мире