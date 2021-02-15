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У Белого дома задержали женщину с пистолетом и письмом для Байдена

У Белого дома задержали женщину с пистолетом и письмом для Байдена

Правоохранители США задержали женщину недалеко от Белого дома, в машине которой был найден заряженный пистолет, она утверждала, что хочет передать письмо... РИА Новости, 15.02.2021

2021-02-15T04:48

2021-02-15T04:48

2021-02-15T04:48

джо байден

сша

в мире

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Правоохранители США задержали женщину недалеко от Белого дома, в машине которой был найден заряженный пистолет, она утверждала, что хочет передать письмо президенту страны Джо Байдену, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на полицию.Отмечается, что в субботу 66-летняя женщина вместе с мужчиной, у которого при себе было пневматическое ружье, подошла к контрольно-пропускному пункту близ Белого дома. Она сообщила правоохранителям, что хочет передать Байдену письмо.Правоохранители обыскали ее машину, которая была припаркована недалеко от резиденции, и нашли там заряженный пистолет. По этой причине женщина была задержана. Издание TMZ уточняет, что оружие не было зарегистрировано. Делом занимается Секретная служба США, которая обеспечивает охрану Белого дома.

https://radiosputnik.ria.ru/20210112/chikago-1592762116.html

сша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джо байден, сша, в мире