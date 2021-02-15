https://ria.ru/20210215/gosduma-1597574843.html

Депутат от ЕР Барышев опроверг информацию о переходе в партию "Яблоко"

Депутат от ЕР Барышев опроверг информацию о переходе в партию "Яблоко"

Депутат Госдумы от ЕР Андрей Барышев опроверг сообщения о его переходе в партию "Яблоко". РИА Новости, 15.02.2021

2021-02-15T17:42

2021-02-15T17:42

2021-02-15T17:42

андрей барышев

россия

яблоко

госдума рф

единая россия

политика

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МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы от ЕР Андрей Барышев опроверг сообщения о его переходе в партию "Яблоко".Ранее источник в Госдуме сообщил РИА Новости, что Барышев переходит в партию "Яблоко", чем объясняется его законотворческая активность. В понедельник Барышев внес в Госдуму законопроект, которым предлагается исключить из КоАП штрафы за организацию массового одновременного пребывания или передвижения граждан в общественных местах, повлекшего нарушение порядка."Это все слухи, фейк, я не перехожу (в другую партию). Не знаю, где это запускают", - сказал Барышев РИА Новости в понедельник.Депутат добавил, что "никаких планов, ни разговоров не было". "Я даже не думал об этом", - подчеркнул политик.Также он рассказал, что его законопроект по внесению изменений в КоАП РФ не был согласован с фракцией "Единая Россия". "Это мое личное отношение к ситуации, это мое мнение, как нам сейчас правильно надо поступить… Это то, о чем меня просят мои избиратели, я не могу же игнорировать", - сказал он.По его словам, законопроект параллельно был внесен на экспертно-консультационный совет фракции "Единая Россия". "Но, как депутат, как субъект законодательной инициативы я имею право вносить это напрямую", - пояснил он.

https://ria.ru/20210215/gosduma-1597570850.html

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андрей барышев, россия, яблоко, госдума рф, единая россия, политика