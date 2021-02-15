https://ria.ru/20210215/gosduma-1597570850.html

Депутат Барышев перейдет из "Единой России" в "Яблоко", сообщил источник

Депутат Барышев перейдет из "Единой России" в "Яблоко", сообщил источник

Депутат Госдумы от "Единой России" Андрей Барышев переходит в партию "Яблоко", чем объясняется его законотворческая активность, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 15.02.2021

2021-02-15T17:19

2021-02-15T17:19

2021-02-15T17:41

андрей барышев

россия

дмитрий вяткин

яблоко

госдума рф

единая россия

политика

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Депутат Госдумы от "Единой России" Андрей Барышев переходит в партию "Яблоко", чем объясняется его законотворческая активность, сообщил РИА Новости источник в Госдуме.Ранее в понедельник Барышев внес в Госдуму законопроект, которым предлагается исключить из КоАП штрафы за организацию массового одновременного пребывания или передвижения граждан в общественных местах, повлекшего нарушение порядка."Его активность может быть связана с тем, что он переходит из "Единой России" в "Яблоко", - сказал собеседник агентства.Во фракции "Единая Россия" РИА Новости сообщили, что депутат не согласовывал свой законопроект с фракцией.Ранее Барышев неоднократно вносил в Госдуму законопроекты без предварительной поддержки фракции ЕР. Со стороны Госдумы инициативы также не были поддержаны.В конце 2020 года президент РФ подписал закон, согласно которому суд сможет признать митингом несколько одиночных пикетов, объединенных общим замыслом, и массовое одновременное пребывание или передвижение граждан в общественных местах, призванное выражать или формировать мнения и выдвигать требования. Автором инициативы стал депутат от ЕР Дмитрий Вяткин.

https://ria.ru/20210215/shtrafy-1597523235.html

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андрей барышев, россия, дмитрий вяткин, яблоко, госдума рф, единая россия, политика