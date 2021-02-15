В ДНР покушение на комбата Народной милиции квалифицировали как теракт
12:00 15.02.2021 (обновлено: 16:08 15.02.2021)
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкАвтомобиль командира одного из батальонов Народной милиции ДНР , поврежденный в результате детонации взрывного устройства, в Горловке
ДОНЕЦК, 15 фев - РИА Новости. Министерство госбезопасности (МГБ) самопровозглашенной Донецкой народной республики сообщило, что в связи с подрывом автомобиля командира одного из батальонов Народной милиции возбуждено уголовное дело по статье "теракт".
Ранее в Народной милиции ДНР заявили, что в Горловке было совершено покушение на командира одного из подразделений ведомства. В его автомобиле сработало взрывное устройство, он получил множественные осколочные ранения ног. Как сообщил РИА Новости источник в силовых ведомствах республики, в автомобиле также находилась дочь комбата.
"Пострадавший военнослужащий госпитализирован с ранениями средней степени тяжести. Возбуждено уголовное дело по статье 229 УК ДНР - "террористический акт". Ведутся следственные действия", - говорится в сообщении пресс-службы МГБ ДНР.
В ведомстве уточнили, что взрывное устройство было установлено под днищем автомобиля.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
3 апреля 2020, 16:54В ДНР квалифицировали как теракт обстрел силовиками Донецка и Горловки