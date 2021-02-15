https://ria.ru/20210215/gorlovka-1597503404.html

В ДНР покушение на комбата Народной милиции квалифицировали как теракт

В ДНР покушение на комбата Народной милиции квалифицировали как теракт

Министерство госбезопасности (МГБ) самопровозглашенной Донецкой народной республики сообщило, что в связи с подрывом автомобиля командира одного из батальонов... РИА Новости, 15.02.2021

2021-02-15T12:00

2021-02-15T12:00

2021-02-15T16:08

луганская народная республика

донецкая народная республика

горловка

оон

украина

в мире

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ДОНЕЦК, 15 фев - РИА Новости. Министерство госбезопасности (МГБ) самопровозглашенной Донецкой народной республики сообщило, что в связи с подрывом автомобиля командира одного из батальонов Народной милиции возбуждено уголовное дело по статье "теракт".Ранее в Народной милиции ДНР заявили, что в Горловке было совершено покушение на командира одного из подразделений ведомства. В его автомобиле сработало взрывное устройство, он получил множественные осколочные ранения ног. Как сообщил РИА Новости источник в силовых ведомствах республики, в автомобиле также находилась дочь комбата."Пострадавший военнослужащий госпитализирован с ранениями средней степени тяжести. Возбуждено уголовное дело по статье 229 УК ДНР - "террористический акт". Ведутся следственные действия", - говорится в сообщении пресс-службы МГБ ДНР.В ведомстве уточнили, что взрывное устройство было установлено под днищем автомобиля.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210215/gorlovka-1597483499.html

https://ria.ru/20200403/1569548319.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

горловка

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

луганская народная республика, донецкая народная республика, горловка, оон, украина, в мире