https://ria.ru/20210215/gorlovka-1597483499.html

В Горловке совершено покушение на командира Народной милиции ДНР

В Горловке совершено покушение на командира Народной милиции ДНР

В автомобиле одного из командиров Народной милиции Донецкой народной республики сработало взрывное устройство, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах РИА Новости, 15.02.2021

2021-02-15T09:40

2021-02-15T09:40

2021-02-15T16:07

донецкая народная республика

горловка

украина

в мире

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ДОНЕЦК, 15 фев — РИА Новости. В автомобиле одного из командиров Народной милиции Донецкой народной республики сработало взрывное устройство, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах ДНР. Позже в ведомстве подтвердили эту информацию.Покушение произошло утром в центре Горловки. Имя командира не называется, но известно, что он руководил первым батальоном третьей бригады.Военный получил множественные осколочные ранения ног. В машине с ним находилась дочь, сейчас оба находятся в больнице.Министерство госбезопасности республики считает случившееся терактом. Возбуждено уголовное дело, идет следствие. Эксперты выяснили, что взрывное устройство располагалось под днищем автомобиля.Киев ведет военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР с 2014 года. По последним данным ООН, жертвами противостояния стали более 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в регионе обсуждается на встречах в Минске. Там принимаются документы, регламентирующие шаги по деэскалации, но перестрелки продолжаются.В августе 2018-го при взрыве в центре Донецка погиб первый глава ДНР Александр Захарченко. Следствие установило организаторов, исполнителей и заказчиков убийства, среди последних есть высокопоставленные граждане Украины и других стран.

https://ria.ru/20200825/ukraina-1576257457.html

донецкая народная республика

горловка

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донецкая народная республика, горловка, украина, в мире