Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210215/gorlovka-1597483499.html
В Горловке совершено покушение на командира Народной милиции ДНР
В Горловке совершено покушение на командира Народной милиции ДНР
В автомобиле одного из командиров Народной милиции Донецкой народной республики сработало взрывное устройство, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T09:40
2021-02-15T16:07
донецкая народная республика
горловка
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/0f/1597551786_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_acf590ec6332c3e49282b94e79346195.jpg
ДОНЕЦК, 15 фев — РИА Новости. В автомобиле одного из командиров Народной милиции Донецкой народной республики сработало взрывное устройство, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах ДНР. Позже в ведомстве подтвердили эту информацию.Покушение произошло утром в центре Горловки. Имя командира не называется, но известно, что он руководил первым батальоном третьей бригады.Военный получил множественные осколочные ранения ног. В машине с ним находилась дочь, сейчас оба находятся в больнице.Министерство госбезопасности республики считает случившееся терактом. Возбуждено уголовное дело, идет следствие. Эксперты выяснили, что взрывное устройство располагалось под днищем автомобиля.Киев ведет военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР с 2014 года. По последним данным ООН, жертвами противостояния стали более 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в регионе обсуждается на встречах в Минске. Там принимаются документы, регламентирующие шаги по деэскалации, но перестрелки продолжаются.В августе 2018-го при взрыве в центре Донецка погиб первый глава ДНР Александр Захарченко. Следствие установило организаторов, исполнителей и заказчиков убийства, среди последних есть высокопоставленные граждане Украины и других стран.
https://ria.ru/20200825/ukraina-1576257457.html
донецкая народная республика
горловка
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/0f/1597551786_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e257045fd10113cbd480c0cd37b8f5d6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
донецкая народная республика, горловка, украина, в мире

В Горловке совершено покушение на командира Народной милиции ДНР

09:40 15.02.2021 (обновлено: 16:07 15.02.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкАвтомобиль командира одного из батальонов Народной милиции ДНР , поврежденный в результате детонации взрывного устройства, в Горловке
Автомобиль командира одного из батальонов Народной милиции ДНР , поврежденный в результате детонации взрывного устройства, в Горловке - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 15 фев — РИА Новости. В автомобиле одного из командиров Народной милиции Донецкой народной республики сработало взрывное устройство, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах ДНР. Позже в ведомстве подтвердили эту информацию.
Покушение произошло утром в центре Горловки. Имя командира не называется, но известно, что он руководил первым батальоном третьей бригады.
Военный получил множественные осколочные ранения ног. В машине с ним находилась дочь, сейчас оба находятся в больнице.
Министерство госбезопасности республики считает случившееся терактом. Возбуждено уголовное дело, идет следствие. Эксперты выяснили, что взрывное устройство располагалось под днищем автомобиля.
"Использование Киевом тактики террористических атак на республику значительно усугубляет процесс урегулирования ситуации на линии соприкосновения. Такие методы могут повести за собой негативные процессы на линии соприкосновения", — прокомментировал агентству глава представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.
Киев ведет военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР с 2014 года. По последним данным ООН, жертвами противостояния стали более 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в регионе обсуждается на встречах в Минске. Там принимаются документы, регламентирующие шаги по деэскалации, но перестрелки продолжаются.
В августе 2018-го при взрыве в центре Донецка погиб первый глава ДНР Александр Захарченко. Следствие установило организаторов, исполнителей и заказчиков убийства, среди последних есть высокопоставленные граждане Украины и других стран.
Рабочая поездка Президентов Украины Владимира Зеленского в Донецкую и Луганскую области - РИА Новости, 1920, 25.08.2020
25 августа 2020, 08:00
Зеленский поддержал гостерроризм. Как отреагирует Россия
 
Донецкая Народная РеспубликаГорловкаУкраинаВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:09В ОП призвали Роскомнадзор изучить соцсеть Clubhouse
06:06В Центробанке рассказали о серьезном вызове, который им бросили мошенники
05:39"Коммерсант": в России предложили поднять цены на колбасу
05:13Губернатор Нью-Йорка ответил на обвинения в сокрытии смертей от COVID-19
04:56"Забудем о Курилах": японцы оценили слова Путина об отношениях с Токио
04:44На Сахалине из-за циклона задержали самолеты и закрыли паромную переправу
04:18В 12 регионах превышены недельные пороги заболеваемости ОРВИ
04:15В Приморье число ДТП во время снежного циклона выросло на 70%
04:07Врач рассказал о "гарантийном периоде" позвоночника человека
04:03Противолодочный корабль "Адмирал Трибуц" провел стрельбы в Японском море
03:18Финансист озвучил необходимую сумму вклада для жизни на проценты
03:14Эксперты назвали самые популярные у россиян подарки на 23 февраля
03:11На заводе рассказали о судьбе шестого фрегата проекта 11356
03:07Российский прибор не смог попасть на китайский лунный аппарат
03:01В Киеве признали невозможность отказа от закупок электроэнергии у России
02:37В доме жителя Приморья нашли бочку с раствором масла каннабиса
02:35Аналитики подсчитали доходы фрилансеров в России
02:32Раскрыта опасность звона в ушах
02:17Специалист рассказал, как следить за здоровьем через гаджеты
02:11В десяти странах обнаружен новый штамм коронавируса
Лента новостейМолния