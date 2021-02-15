https://ria.ru/20210215/gorlovka-1597483499.html
В Горловке совершено покушение на командира Народной милиции ДНР
В Горловке совершено покушение на командира Народной милиции ДНР
В автомобиле одного из командиров Народной милиции Донецкой народной республики сработало взрывное устройство, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T09:40
2021-02-15T09:40
2021-02-15T16:07
донецкая народная республика
горловка
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/0f/1597551786_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_acf590ec6332c3e49282b94e79346195.jpg
ДОНЕЦК, 15 фев — РИА Новости. В автомобиле одного из командиров Народной милиции Донецкой народной республики сработало взрывное устройство, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах ДНР. Позже в ведомстве подтвердили эту информацию.Покушение произошло утром в центре Горловки. Имя командира не называется, но известно, что он руководил первым батальоном третьей бригады.Военный получил множественные осколочные ранения ног. В машине с ним находилась дочь, сейчас оба находятся в больнице.Министерство госбезопасности республики считает случившееся терактом. Возбуждено уголовное дело, идет следствие. Эксперты выяснили, что взрывное устройство располагалось под днищем автомобиля.Киев ведет военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР с 2014 года. По последним данным ООН, жертвами противостояния стали более 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в регионе обсуждается на встречах в Минске. Там принимаются документы, регламентирующие шаги по деэскалации, но перестрелки продолжаются.В августе 2018-го при взрыве в центре Донецка погиб первый глава ДНР Александр Захарченко. Следствие установило организаторов, исполнителей и заказчиков убийства, среди последних есть высокопоставленные граждане Украины и других стран.
https://ria.ru/20200825/ukraina-1576257457.html
донецкая народная республика
горловка
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/0f/1597551786_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e257045fd10113cbd480c0cd37b8f5d6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, горловка, украина, в мире
ДОНЕЦК, 15 фев — РИА Новости.
В автомобиле одного из командиров Народной милиции Донецкой народной республики
сработало взрывное устройство, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах ДНР. Позже в ведомстве подтвердили эту информацию.
Покушение произошло утром в центре Горловки. Имя командира не называется, но известно, что он руководил первым батальоном третьей бригады.
Военный получил множественные осколочные ранения ног. В машине с ним находилась дочь, сейчас оба находятся в больнице.
Министерство госбезопасности республики считает случившееся терактом. Возбуждено уголовное дело, идет следствие. Эксперты выяснили, что взрывное устройство располагалось под днищем автомобиля.
"Использование Киевом тактики террористических атак на республику значительно усугубляет процесс урегулирования ситуации на линии соприкосновения. Такие методы могут повести за собой негативные процессы на линии соприкосновения", — прокомментировал агентству глава представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.
Киев ведет военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР с 2014 года. По последним данным ООН, жертвами противостояния стали более 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в регионе обсуждается на встречах в Минске. Там принимаются документы, регламентирующие шаги по деэскалации, но перестрелки продолжаются.
В августе 2018-го при взрыве в центре Донецка
погиб первый глава ДНР Александр Захарченко
. Следствие установило организаторов, исполнителей и заказчиков убийства, среди последних есть высокопоставленные граждане Украины
и других стран.