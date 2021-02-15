Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210215/google-1597567068.html
Во Франции компанию Google оштрафовали за ошибочный рейтинг отелей
Во Франции компанию Google оштрафовали за ошибочный рейтинг отелей
Компания Google оштрафована во Франции на 1,1 миллиона евро за ошибочное составление рейтинга отелей, сообщается в коммюнике Генерального управления по... РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T17:00
2021-02-15T17:00
google
франция
париж
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/148692/97/1486929748_0:134:4000:2384_1920x0_80_0_0_fbbb5deea9a0c4a272caa035fce0697f.jpg
ПАРИЖ, 15 фев – РИА Новости. Компания Google оштрафована во Франции на 1,1 миллиона евро за ошибочное составление рейтинга отелей, сообщается в коммюнике Генерального управления по конкуренции, потреблению и борьбе с мошенничеством (DGCCRF) при Минэкономики Франции."Расследование, начатое Генеральным управлением по конкуренции, потреблению и борьбе с мошенничеством (DGCCRF), начатое в 2019 году, выявило вводящий в заблуждение характер рейтинга отелей, составленный Google. Компании Google Ireland Ltd и Google France скорректировали свою практику и после согласования с прокурором Парижа согласились выплатить штраф в размере 1,1 миллиона евро", - говорится в документе.Отмечается, что расследование проводилось DGCCRF в 2019-2020 года после подачи жалоб со стороны отельеров.Автоматически были собраны рейтинги более 7,5 тысяч отелей и гостиниц, исследовалось соответствие рейтинга Google и единственного официального рейтинга во Франции, проводимого Atout France (классификация по "звездам" от 1 до 5)."Расследование показало, что Google заменил классификацию Atout France классификацией, основанной на собственных критериях", - говорится в пресс-релизе. Однако эта классификация вводила в заблуждение из-за идентичного использования термина "звезды" и шкалы классификации гостиниц от 1 до 5."Эта практика нанесла ущерб потребителей, которые были введены в заблуждение относительно уровня услуг, которые они могли ожидать при бронировании жилья. Это также нанесло ущерб отельерам, чьи заведения были ошибочно отнесены к более низкому классу, чем тот, который был в официальном рейтинге Atout France", - сообщается в коммюнике.Отмечается, что с сентября 2019 года компании Google Ireland Ltd и Google France скорректировали свою практику. "Платформа теперь использует официальную классификацию Atout France", - говорится в коммюнике.
https://ria.ru/20201217/shtraf-1589666916.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210205/sud-1596195977.html
франция
париж
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/148692/97/1486929748_322:0:3679:2518_1920x0_80_0_0_3de47db9df87dae2cf1a5b412f38d119.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
google, франция, париж, в мире

Во Франции компанию Google оштрафовали за ошибочный рейтинг отелей

17:00 15.02.2021
 
© AP Photo / Newsis/ Kim Jin-aОфис компании Google в Сеуле, Южная Корея
Офис компании Google в Сеуле, Южная Корея - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
© AP Photo / Newsis/ Kim Jin-a
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 15 фев – РИА Новости. Компания Google оштрафована во Франции на 1,1 миллиона евро за ошибочное составление рейтинга отелей, сообщается в коммюнике Генерального управления по конкуренции, потреблению и борьбе с мошенничеством (DGCCRF) при Минэкономики Франции.
"Расследование, начатое Генеральным управлением по конкуренции, потреблению и борьбе с мошенничеством (DGCCRF), начатое в 2019 году, выявило вводящий в заблуждение характер рейтинга отелей, составленный Google. Компании Google Ireland Ltd и Google France скорректировали свою практику и после согласования с прокурором Парижа согласились выплатить штраф в размере 1,1 миллиона евро", - говорится в документе.
Девушки с ноутбуками на фоне логотипа Google - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
17 декабря 2020, 12:59
Google получил свой самый крупный штраф в России
Отмечается, что расследование проводилось DGCCRF в 2019-2020 года после подачи жалоб со стороны отельеров.
Автоматически были собраны рейтинги более 7,5 тысяч отелей и гостиниц, исследовалось соответствие рейтинга Google и единственного официального рейтинга во Франции, проводимого Atout France (классификация по "звездам" от 1 до 5).
"Расследование показало, что Google заменил классификацию Atout France классификацией, основанной на собственных критериях", - говорится в пресс-релизе. Однако эта классификация вводила в заблуждение из-за идентичного использования термина "звезды" и шкалы классификации гостиниц от 1 до 5.
"Эта практика нанесла ущерб потребителей, которые были введены в заблуждение относительно уровня услуг, которые они могли ожидать при бронировании жилья. Это также нанесло ущерб отельерам, чьи заведения были ошибочно отнесены к более низкому классу, чем тот, который был в официальном рейтинге Atout France", - сообщается в коммюнике.
Отмечается, что с сентября 2019 года компании Google Ireland Ltd и Google France скорректировали свою практику. "Платформа теперь использует официальную классификацию Atout France", - говорится в коммюнике.
Арбитражный суд Москвы - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
5 февраля, 16:01
Арбитражный суд отказал Google по иску "Царьграда" о блокировке
 
GoogleФранцияПарижВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:09В ОП призвали Роскомнадзор изучить соцсеть Clubhouse
06:06В Центробанке рассказали о серьезном вызове, который им бросили мошенники
05:39"Коммерсант": в России предложили поднять цены на колбасу
05:13Губернатор Нью-Йорка ответил на обвинения в сокрытии смертей от COVID-19
04:56"Забудем о Курилах": японцы оценили слова Путина об отношениях с Токио
04:44На Сахалине из-за циклона задержали самолеты и закрыли паромную переправу
04:18В 12 регионах превышены недельные пороги заболеваемости ОРВИ
04:15В Приморье число ДТП во время снежного циклона выросло на 70%
04:07Врач рассказал о "гарантийном периоде" позвоночника человека
04:03Противолодочный корабль "Адмирал Трибуц" провел стрельбы в Японском море
03:18Финансист озвучил необходимую сумму вклада для жизни на проценты
03:14Эксперты назвали самые популярные у россиян подарки на 23 февраля
03:11На заводе рассказали о судьбе шестого фрегата проекта 11356
03:07Российский прибор не смог попасть на китайский лунный аппарат
03:01В Киеве признали невозможность отказа от закупок электроэнергии у России
02:37В доме жителя Приморья нашли бочку с раствором масла каннабиса
02:35Аналитики подсчитали доходы фрилансеров в России
02:32Раскрыта опасность звона в ушах
02:17Специалист рассказал, как следить за здоровьем через гаджеты
02:11В десяти странах обнаружен новый штамм коронавируса
Лента новостейМолния