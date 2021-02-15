https://ria.ru/20210215/google-1597567068.html

Во Франции компанию Google оштрафовали за ошибочный рейтинг отелей

Во Франции компанию Google оштрафовали за ошибочный рейтинг отелей

Компания Google оштрафована во Франции на 1,1 миллиона евро за ошибочное составление рейтинга отелей, сообщается в коммюнике Генерального управления по... РИА Новости, 15.02.2021

2021-02-15T17:00

2021-02-15T17:00

2021-02-15T17:00

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ПАРИЖ, 15 фев – РИА Новости. Компания Google оштрафована во Франции на 1,1 миллиона евро за ошибочное составление рейтинга отелей, сообщается в коммюнике Генерального управления по конкуренции, потреблению и борьбе с мошенничеством (DGCCRF) при Минэкономики Франции."Расследование, начатое Генеральным управлением по конкуренции, потреблению и борьбе с мошенничеством (DGCCRF), начатое в 2019 году, выявило вводящий в заблуждение характер рейтинга отелей, составленный Google. Компании Google Ireland Ltd и Google France скорректировали свою практику и после согласования с прокурором Парижа согласились выплатить штраф в размере 1,1 миллиона евро", - говорится в документе.Отмечается, что расследование проводилось DGCCRF в 2019-2020 года после подачи жалоб со стороны отельеров.Автоматически были собраны рейтинги более 7,5 тысяч отелей и гостиниц, исследовалось соответствие рейтинга Google и единственного официального рейтинга во Франции, проводимого Atout France (классификация по "звездам" от 1 до 5)."Расследование показало, что Google заменил классификацию Atout France классификацией, основанной на собственных критериях", - говорится в пресс-релизе. Однако эта классификация вводила в заблуждение из-за идентичного использования термина "звезды" и шкалы классификации гостиниц от 1 до 5."Эта практика нанесла ущерб потребителей, которые были введены в заблуждение относительно уровня услуг, которые они могли ожидать при бронировании жилья. Это также нанесло ущерб отельерам, чьи заведения были ошибочно отнесены к более низкому классу, чем тот, который был в официальном рейтинге Atout France", - сообщается в коммюнике.Отмечается, что с сентября 2019 года компании Google Ireland Ltd и Google France скорректировали свою практику. "Платформа теперь использует официальную классификацию Atout France", - говорится в коммюнике.

https://ria.ru/20201217/shtraf-1589666916.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210205/sud-1596195977.html

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google, франция, париж, в мире