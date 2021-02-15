https://ria.ru/20210215/golova-1597468130.html

Трихолог рассказал, как мыть голову в холодное время года

Трихолог рассказал, как мыть голову в холодное время года

Как часто нужно мыть голову и как на это влияет время года, объяснил в интервью радио Sputnik врач-дерматовенеролог, трихолог Георгий Абрамов. РИА Новости, 15.02.2021

2021-02-15T02:08

2021-02-15T02:08

2021-02-15T02:08

зима (время года)

волосы

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Как часто нужно мыть голову и как на это влияет время года, объяснил в интервью радио Sputnik врач-дерматовенеролог, трихолог Георгий Абрамов.Рекомендации по поводу мытья головы можно найти самые разные. Многие из них безнадежно устарели, отметил врач. Вывод из всего этого можно сделать только один: голову можно мыть по необходимости, подчеркнул трихолог. Это зависит от состояния волос, которое, в свою очередь, зависит и от человека, и от окружающей среды, и от времени года. "Естественно, что летом и зимой отличаются условия, в которых мы находимся. Мы смотрим на свою кожу головы, на жирность, раздраженность, на то, какие волосы, и понимаем, что если летом у нас один график, зимой он немного меняется", – пояснил Георгий Абрамов.Важно также подобрать средства для ухода, которые будут подходить именно для ваших волос. Например, если волосы сухие, нужно использовать увлажняющие шампуни и ополаскиватели. С жирными волосами все несколько сложнее, отметил врач. "Люди, у которых жирные волосы, часто моют голову шампунем для жирных волос. Ловушка в том, что эти средства сильно обезжиривают кожу и тем самым стимулируют сальную железу еще больше вырабатывать сального секрета. Поэтому нужно выбирать нейтральный шампунь. Уровень pH кожи в разных местах в разные моменты – 5,5–6, поэтому шампуни нужно подбирать в этом диапазоне", – посоветовал Георгий Абрамов в интервью радио Sputnik.

https://rsport.ria.ru/20210208/volosy-1596548687.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

зима (время года), волосы, здоровье - общество, общество