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Трихолог рассказал, как мыть голову в холодное время года
Трихолог рассказал, как мыть голову в холодное время года
Как часто нужно мыть голову и как на это влияет время года, объяснил в интервью радио Sputnik врач-дерматовенеролог, трихолог Георгий Абрамов. РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T02:08
2021-02-15T02:08
зима (время года)
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Как часто нужно мыть голову и как на это влияет время года, объяснил в интервью радио Sputnik врач-дерматовенеролог, трихолог Георгий Абрамов.Рекомендации по поводу мытья головы можно найти самые разные. Многие из них безнадежно устарели, отметил врач. Вывод из всего этого можно сделать только один: голову можно мыть по необходимости, подчеркнул трихолог. Это зависит от состояния волос, которое, в свою очередь, зависит и от человека, и от окружающей среды, и от времени года. "Естественно, что летом и зимой отличаются условия, в которых мы находимся. Мы смотрим на свою кожу головы, на жирность, раздраженность, на то, какие волосы, и понимаем, что если летом у нас один график, зимой он немного меняется", – пояснил Георгий Абрамов.Важно также подобрать средства для ухода, которые будут подходить именно для ваших волос. Например, если волосы сухие, нужно использовать увлажняющие шампуни и ополаскиватели. С жирными волосами все несколько сложнее, отметил врач. "Люди, у которых жирные волосы, часто моют голову шампунем для жирных волос. Ловушка в том, что эти средства сильно обезжиривают кожу и тем самым стимулируют сальную железу еще больше вырабатывать сального секрета. Поэтому нужно выбирать нейтральный шампунь. Уровень pH кожи в разных местах в разные моменты – 5,5–6, поэтому шампуни нужно подбирать в этом диапазоне", – посоветовал Георгий Абрамов в интервью радио Sputnik.
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зима (время года), волосы, здоровье - общество, общество

Трихолог рассказал, как мыть голову в холодное время года

02:08 15.02.2021
 
© Depositphotos / AntonioGuillemFДевушка в душе
Девушка в душе - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
© Depositphotos / AntonioGuillemF
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Как часто нужно мыть голову и как на это влияет время года, объяснил в интервью радио Sputnik врач-дерматовенеролог, трихолог Георгий Абрамов.
Рекомендации по поводу мытья головы можно найти самые разные. Многие из них безнадежно устарели, отметил врач.
"В одной книжке 1959 года есть научная рекомендация мыть голову раз в три месяца. С точки зрения сегодняшнего дня это просто смешно. С другой стороны, у меня были пациенты, которые если не помоют голову два раза в день, то через полдня она вся грязная и жирная", – рассказал Георгий Абрамов.
Вывод из всего этого можно сделать только один: голову можно мыть по необходимости, подчеркнул трихолог. Это зависит от состояния волос, которое, в свою очередь, зависит и от человека, и от окружающей среды, и от времени года.
"Естественно, что летом и зимой отличаются условия, в которых мы находимся. Мы смотрим на свою кожу головы, на жирность, раздраженность, на то, какие волосы, и понимаем, что если летом у нас один график, зимой он немного меняется", – пояснил Георгий Абрамов.
Важно также подобрать средства для ухода, которые будут подходить именно для ваших волос. Например, если волосы сухие, нужно использовать увлажняющие шампуни и ополаскиватели. С жирными волосами все несколько сложнее, отметил врач.
"Люди, у которых жирные волосы, часто моют голову шампунем для жирных волос. Ловушка в том, что эти средства сильно обезжиривают кожу и тем самым стимулируют сальную железу еще больше вырабатывать сального секрета. Поэтому нужно выбирать нейтральный шампунь. Уровень pH кожи в разных местах в разные моменты – 5,5–6, поэтому шампуни нужно подбирать в этом диапазоне", – посоветовал Георгий Абрамов в интервью радио Sputnik.
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