В Германии отказались говорить о диалоге с США по "Северному потоку — 2"
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСудно-трубоукладчик "Фортуна" в порту немецкого города Висмар
БЕРЛИН, 15 янв - РИА Новости. Министерства иностранных дел и энергетики Германии не комментируют сообщения о консультациях в рамках Евросоюза о возможном "стратегическом пакете" по урегулированию разногласий среди стран Запада по проекту "Северный поток — 2".
Ранее журнал Spiegel сообщил, что ФРГ, а также эксперты в области трансатлантических отношений, такие как экс-председатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Зигмар Габриэль, участвуют в обсуждениях "Северного потока — 2" с американской стороной. По сведениям издания, ведутся дискуссии по поводу "своего рода стратегического пакета", который мог бы удовлетворить американцев. В числе обсуждаемых вариантов - опция автоматического прекращения подачи газа по "Северному потоку — 2" в случае нарушений Россией прав человека или международного права.
В министерстве иностранных дел в ответ на запрос РИА Новости отослали к интервью немецкому телеканалу N-TV главы МИД Хайко Мааса, в котором он заявлял, что Берлин планирует вести переговоры с Вашингтоном после начала работы новой администрации Джо Байдена. Маас тогда подчеркивал, что ожидает от новой администрации готовности к переговорам, несмотря на то, что позиции демократов и республиканцев к "Северному потоку 2" схожи. Маас пояснил, что с администрацией Байдена можно будет вести переговоры, тогда как от администрации Трампа Берлин новости по проекту узнавал из СМИ.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.