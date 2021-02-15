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В Германии отказались говорить о диалоге с США по "Северному потоку — 2"
В Германии отказались говорить о диалоге с США по "Северному потоку — 2"
Министерства иностранных дел и энергетики Германии не комментируют сообщения о консультациях в рамках Евросоюза о возможном "стратегическом пакете" по... РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T22:17
2021-02-15T22:17
северный поток — 2
зигмар габриэль
евросоюз
джо байден
германия
сша
берлин (город)
в мире
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БЕРЛИН, 15 янв - РИА Новости. Министерства иностранных дел и энергетики Германии не комментируют сообщения о консультациях в рамках Евросоюза о возможном "стратегическом пакете" по урегулированию разногласий среди стран Запада по проекту "Северный поток — 2".Ранее журнал Spiegel сообщил, что ФРГ, а также эксперты в области трансатлантических отношений, такие как экс-председатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Зигмар Габриэль, участвуют в обсуждениях "Северного потока — 2" с американской стороной. По сведениям издания, ведутся дискуссии по поводу "своего рода стратегического пакета", который мог бы удовлетворить американцев. В числе обсуждаемых вариантов - опция автоматического прекращения подачи газа по "Северному потоку — 2" в случае нарушений Россией прав человека или международного права."Любые возможные переговоры и консультации мы ведем непублично и не комментируем их. Это значит, что я не могу это (проведение переговоров о "пакете" мер) ни подтвердить, ни опровергнуть. Я просто не комментирую какие-либо переговоры", - заявила РИА Новости представительница Минэнерго Беате Барон.В министерстве иностранных дел в ответ на запрос РИА Новости отослали к интервью немецкому телеканалу N-TV главы МИД Хайко Мааса, в котором он заявлял, что Берлин планирует вести переговоры с Вашингтоном после начала работы новой администрации Джо Байдена. Маас тогда подчеркивал, что ожидает от новой администрации готовности к переговорам, несмотря на то, что позиции демократов и республиканцев к "Северному потоку 2" схожи. Маас пояснил, что с администрацией Байдена можно будет вести переговоры, тогда как от администрации Трампа Берлин новости по проекту узнавал из СМИ."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.
https://radiosputnik.ria.ru/20210215/sevpotok-1597607781.html
https://ria.ru/20210215/potok-1597570598.html
германия
сша
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северный поток — 2, зигмар габриэль, евросоюз, джо байден, германия, сша, берлин (город), в мире

В Германии отказались говорить о диалоге с США по "Северному потоку — 2"

22:17 15.02.2021
 
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСудно-трубоукладчик "Фортуна" в порту немецкого города Висмар
Судно-трубоукладчик Фортуна в порту немецкого города Висмар - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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БЕРЛИН, 15 янв - РИА Новости. Министерства иностранных дел и энергетики Германии не комментируют сообщения о консультациях в рамках Евросоюза о возможном "стратегическом пакете" по урегулированию разногласий среди стран Запада по проекту "Северный поток — 2".
Ранее журнал Spiegel сообщил, что ФРГ, а также эксперты в области трансатлантических отношений, такие как экс-председатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Зигмар Габриэль, участвуют в обсуждениях "Северного потока — 2" с американской стороной. По сведениям издания, ведутся дискуссии по поводу "своего рода стратегического пакета", который мог бы удовлетворить американцев. В числе обсуждаемых вариантов - опция автоматического прекращения подачи газа по "Северному потоку — 2" в случае нарушений Россией прав человека или международного права.
Трубоукладочное судно Фортуна в порту Висмар, Германия - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
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Ставят на "Поток": ФРГ раздумывает над диалогом с США по трубопроводу
"Любые возможные переговоры и консультации мы ведем непублично и не комментируем их. Это значит, что я не могу это (проведение переговоров о "пакете" мер) ни подтвердить, ни опровергнуть. Я просто не комментирую какие-либо переговоры", - заявила РИА Новости представительница Минэнерго Беате Барон.
В министерстве иностранных дел в ответ на запрос РИА Новости отослали к интервью немецкому телеканалу N-TV главы МИД Хайко Мааса, в котором он заявлял, что Берлин планирует вести переговоры с Вашингтоном после начала работы новой администрации Джо Байдена. Маас тогда подчеркивал, что ожидает от новой администрации готовности к переговорам, несмотря на то, что позиции демократов и республиканцев к "Северному потоку 2" схожи. Маас пояснил, что с администрацией Байдена можно будет вести переговоры, тогда как от администрации Трампа Берлин новости по проекту узнавал из СМИ.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.
Подготовка трубы для строительства газопровода Nord Stream 2 в Балтийском море - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
Вчера, 17:20
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Северный поток — 2Зигмар ГабриэльЕвросоюзДжо БайденГерманияСШАБерлин (город)В мире
 
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