https://ria.ru/20210215/germaniya-1597608974.html

В Германии отказались говорить о диалоге с США по "Северному потоку — 2"

В Германии отказались говорить о диалоге с США по "Северному потоку — 2"

Министерства иностранных дел и энергетики Германии не комментируют сообщения о консультациях в рамках Евросоюза о возможном "стратегическом пакете" по... РИА Новости, 15.02.2021

2021-02-15T22:17

2021-02-15T22:17

2021-02-15T22:17

северный поток — 2

зигмар габриэль

евросоюз

джо байден

германия

сша

берлин (город)

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1593099141_0:115:3072:1843_1920x0_80_0_0_8e2f1c28592bc55ad225f3d2685b08be.jpg

БЕРЛИН, 15 янв - РИА Новости. Министерства иностранных дел и энергетики Германии не комментируют сообщения о консультациях в рамках Евросоюза о возможном "стратегическом пакете" по урегулированию разногласий среди стран Запада по проекту "Северный поток — 2".Ранее журнал Spiegel сообщил, что ФРГ, а также эксперты в области трансатлантических отношений, такие как экс-председатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Зигмар Габриэль, участвуют в обсуждениях "Северного потока — 2" с американской стороной. По сведениям издания, ведутся дискуссии по поводу "своего рода стратегического пакета", который мог бы удовлетворить американцев. В числе обсуждаемых вариантов - опция автоматического прекращения подачи газа по "Северному потоку — 2" в случае нарушений Россией прав человека или международного права."Любые возможные переговоры и консультации мы ведем непублично и не комментируем их. Это значит, что я не могу это (проведение переговоров о "пакете" мер) ни подтвердить, ни опровергнуть. Я просто не комментирую какие-либо переговоры", - заявила РИА Новости представительница Минэнерго Беате Барон.В министерстве иностранных дел в ответ на запрос РИА Новости отослали к интервью немецкому телеканалу N-TV главы МИД Хайко Мааса, в котором он заявлял, что Берлин планирует вести переговоры с Вашингтоном после начала работы новой администрации Джо Байдена. Маас тогда подчеркивал, что ожидает от новой администрации готовности к переговорам, несмотря на то, что позиции демократов и республиканцев к "Северному потоку 2" схожи. Маас пояснил, что с администрацией Байдена можно будет вести переговоры, тогда как от администрации Трампа Берлин новости по проекту узнавал из СМИ."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.

https://radiosputnik.ria.ru/20210215/sevpotok-1597607781.html

https://ria.ru/20210215/potok-1597570598.html

германия

сша

берлин (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

северный поток — 2, зигмар габриэль, евросоюз, джо байден, германия, сша, берлин (город), в мире