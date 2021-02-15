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Единым оператором по газификации может стать "Газпром", считает Медведев
Единым оператором по газификации может стать "Газпром", считает Медведев
"Газпром" мог бы взять на себя функции единого регионального оператора по газификации, считает председатель "Единой России", зампред Совбеза РФ Дмитрий... РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T17:50
2021-02-15T17:50
россия
дмитрий медведев
газпром
единая россия
экономика
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. "Газпром" мог бы взять на себя функции единого регионального оператора по газификации, считает председатель "Единой России", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Сейчас региональный оператор, по всей вероятности, это безальтернативная идея, и ее нужно будет поддержать, имею в виду, что функции этого регионального оператора взял бы на себя "Газпром", то есть публичное акционерное общество",- сказал Медведев на онлайн-совещании о газификации регионов.Медведев напомнил, что в 2005-2006 годах было принято такое распределение ответственности, когда за магистральный газопровод, газопровод-отвод и ГРС отвечал "Газпром", а за "последнюю милю" и внутрипоселковые сети, котельные отвечали региональные и муниципальные власти. Он высказался за то, чтобы изменить распределение ответственности и ввести единого регионального оператора. Эту идею поддержало абсолютное большинство участников совещания.
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россия, дмитрий медведев, газпром, единая россия, экономика

Единым оператором по газификации может стать "Газпром", считает Медведев

17:50 15.02.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЖелезнодорожные вагоны-цистерны для перевозки нефти и топлива
Железнодорожные вагоны-цистерны для перевозки нефти и топлива - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. "Газпром" мог бы взять на себя функции единого регионального оператора по газификации, считает председатель "Единой России", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Сейчас региональный оператор, по всей вероятности, это безальтернативная идея, и ее нужно будет поддержать, имею в виду, что функции этого регионального оператора взял бы на себя "Газпром", то есть публичное акционерное общество",- сказал Медведев на онлайн-совещании о газификации регионов.
Медведев напомнил, что в 2005-2006 годах было принято такое распределение ответственности, когда за магистральный газопровод, газопровод-отвод и ГРС отвечал "Газпром", а за "последнюю милю" и внутрипоселковые сети, котельные отвечали региональные и муниципальные власти. Он высказался за то, чтобы изменить распределение ответственности и ввести единого регионального оператора. Эту идею поддержало абсолютное большинство участников совещания.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
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РоссияДмитрий МедведевГазпромЕдиная РоссияЭкономика
 
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