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Медведев не исключил, что на Госсовете будут обсуждать тему газификации
Медведев не исключил, что на Госсовете будут обсуждать тему газификации
Зампредседателя Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев не исключил, что вопросы, связанные с газификацией страны, могут обсуждаться на РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T17:44
2021-02-15T17:48
россия
дмитрий медведев
газпром
единая россия
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев не исключил, что вопросы, связанные с газификацией страны, могут обсуждаться на заседании Госсовета, попросил коллег из партии совместно с правительством и "Газпромом" проработать предложения в этой сфере.В понедельник Медведев провел онлайн-совещание о газификации регионов."Коллеги здесь озвучили целый ряд идей. Я попросил бы своих товарищей из "Единой России" вместе с коллегами из правительства и "Газпрома" это все обобщить и включить в наше партийное поручение, имея в виду, что потенциально в будущем окончательные решения... можно было бы, наверное, подвести на заседании Государственного совета, ну или так, как это определит президент страны", - сказал Медведев, завершая встречу. Он отметил масштабность задачи по газификации страны. "Цифры, которые называют и руководители регионов, и руководитель "Газпрома", и коллеги из правительства, действительно очень значительные. Речь идет о сумме более чем в триллион рублей", - сказал Медведев.Председатель ЕР уточнил, что "Газпром" - коммерческая компания, "которая сейчас исповедует такой курс социально ответственного отношения к газификации". По его словам, это "очень значимо и очень правильно"."Газпром" эти деньги изыщет. Вопрос в том, чтобы изыскать другую половину денежных средств, и это основная задача сейчас для правительства", - добавил он.
https://ria.ru/20210120/gazifikatsiya-1593763792.html
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россия, дмитрий медведев, газпром, единая россия

Медведев не исключил, что на Госсовете будут обсуждать тему газификации

17:44 15.02.2021 (обновлено: 17:48 15.02.2021)
 
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев не исключил, что вопросы, связанные с газификацией страны, могут обсуждаться на заседании Госсовета, попросил коллег из партии совместно с правительством и "Газпромом" проработать предложения в этой сфере.
В понедельник Медведев провел онлайн-совещание о газификации регионов.
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"Коллеги здесь озвучили целый ряд идей. Я попросил бы своих товарищей из "Единой России" вместе с коллегами из правительства и "Газпрома" это все обобщить и включить в наше партийное поручение, имея в виду, что потенциально в будущем окончательные решения... можно было бы, наверное, подвести на заседании Государственного совета, ну или так, как это определит президент страны", - сказал Медведев, завершая встречу.
Он отметил масштабность задачи по газификации страны. "Цифры, которые называют и руководители регионов, и руководитель "Газпрома", и коллеги из правительства, действительно очень значительные. Речь идет о сумме более чем в триллион рублей", - сказал Медведев.
Председатель ЕР уточнил, что "Газпром" - коммерческая компания, "которая сейчас исповедует такой курс социально ответственного отношения к газификации". По его словам, это "очень значимо и очень правильно".
"Газпром" эти деньги изыщет. Вопрос в том, чтобы изыскать другую половину денежных средств, и это основная задача сейчас для правительства", - добавил он.
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РоссияДмитрий МедведевГазпромЕдиная Россия
 
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